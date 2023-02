Neuvotteluissa mukana olleet ihmiset kertovat, millainen on Moskovan ja Kiovan neuvotteluyhteys nyt ja mitä viime vuonna tapahtui. Entä mistä Roman Abramovitš joukkoineen neuvottelee Ukrainan kanssa?

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo vuoden. Koko tänä aikana Moskovan ja Kiovan kesken ei ole käyty todellisia neuvotteluja konfliktin ratkaisemisesta. Viimeisin virallisen tason tapaaminen maiden delegaatioiden välillä oli maaliskuussa 2022.

Sen jälkeen viralliset neuvottelut ovat olleet käytännössä jäissä.

Meduza haastatteli kolmea neuvotteluprosessissa mukana ollutta ihmistä. He kertovat, että aluksi molemmat osapuolet vilpittömästi toivoivat neuvottelujen tuottavan tulosta ja lopettavan sodan. Nämä toiveet haihtuivat kuitenkin nopeasti.

”Venäjän delegaatiossa oli vain yksi turha jäsen, varapuolustusministeri [Aleksandr] Fomin. Hän jauhoi pelkkää propagandaa ’natseista puhdistamisesta’ ja uskoi siihen vakavissaan itsekin. Muut delegaation jäsenet, kuten [delegaatiota johtanut Venäjän entinen kulttuuriministeri Vladimir] Medinski, olivat jotakuinkin normaaleja ja järkeviä”, kertoo neuvotteluprosessiin osallistunut Meduzan lähde.

Presidentti Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak kuului Ukrainan viralliseen neuvotteludelegaatioon. Hänkin puhui maaliskuussa neuvotteluista varovaisen optimistiseen sävyyn. Meduzalle antamassaan haastattelussa hän kutsui Medinskiä ”rakentavaksi neuvottelukumppaniksi” ja sanoi, että Kiova ”näkee [Venäjässä] tahtoa löytää kompromissiin perustuvia sopimusratkaisuja”.

”Pian kävi kuitenkin selväksi, että Venäjä ei ole tullut neuvottelemaan”, sanoo Presidentti Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak.

Medinskin läheisesti tunteva lähde kertoi Meduzalle, että Venäjän delegaatioon ei tarkoituksella valittu ”kaikkein hurjimpia haukkoja”. Medinski valittiin, koska Putin kuulemma ”pitää valtavasti hänen historian luennoistaan”.

Vain kuukausi sodan alkamisen jälkeen, 29.3.2022, Medinski ilmoitti, että ”Venäjä on ottanut kaksi valtavaa askelta kohti rauhaa” viitaten Venäjän armeijan vetäytymiseen Kiovan ja Tšernihivin alueilta.

Medinski sai osakseen ryöpytystä ”hurjilta haukoilta”. Esimerkiksi Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov julisti: ”Me emme tee mitään myönnytyksiä; herra Medinski on nyt erehtynyt.”

Vladimir Putin puolestaan tiedotti, että Ukrainan johto oli kieltäytynyt noudattamasta Venäjän armeijan vetäytymiseen liittyvistä asioista tehtyjä sopimuksia.

Siihen neuvottelut tyrehtyivät.

”Otettiin mediaa varten kuvia, joissa neuvottelijat liikuttelevat papereita pöydällä. Loppu aika juteltiin niitä näitä ja kerrottiin anekdootteja”, kertoo Medinskin tunteva lähde.

Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov on yksi sodan äänekkäimpiä lietsojia.

Heti Venäjän armeijan vetäydyttyä Kiovan alueelta maailmalle levisi tietoa Venäjän sotilaiden tekemistä joukkomurhista esimerkiksi Butšassa. Näiden tapahtumien myötä Kiovan retoriikka muuttui entistä ehdottomammaksi: Ukrainan hallinto korosti useaan kertaan, että Ukraina ei ole valmis neuvottelemaan Putinin kanssa. Samaan aikaan Venäjä vakuutteli edelleen olevansa valmis dialogiin, mutta vain ”omilla ehdoillaan”.

”Ennen Butšaa, ennen Venäjän armeijan vetäytymistä Kiovan alueelta, kukaan ei täysin ymmärtänyt, millaista sotaa Venäjä Ukrainassa käy”, toteaa Myhailo Podoljak Meduzan haastattelussa.

”Pian kävi kuitenkin selväksi, että Venäjä ei ole tullut neuvottelemaan. Jo silloin ymmärsimme, että tämä on Venäjälle tyypillistä diplomatiaa: tullaan paikalle, sanotaan jotain mutta tarkoitetaan itse asiassa jotain aivan muuta. Butšan jälkeen oli selvää, että neuvotteluilla voitaisiin korkeintaan hidastaa Ukrainan kansan tuhoamista – meidän ei annettaisi olla valtiona olemassa.”

” ”Vetkuteltiin, kirjoitettiin ylemmille tahoille, mitään ei päätetty itse.”

Neuvotteluprosessiin osallistuneita henkilöitä läheisesti tunteva Meduzan lähde kertoo, että kevään 2022 neuvotteluihin saapuneella Venäjän delegaatiolla ei ollut valtuuksia käydä itsenäistä keskustelua.

”Kaikilla delegaation jäsenillä oli valmiit paperit, improvisaatiolle ei ollut sijaa. Heti kun päädyttiin tilanteeseen, jossa olisi pitänyt keskustella, tuli ongelmia. Vetkuteltiin, kirjoitettiin ylemmille tahoille, mitään ei päätetty itse.”

Meduzan lähde huomauttaa, että venäläisillä neuvottelijoilla ei ollut käsitystä siitä, mistä nämä ”ylemmät tahot” tarkalleen ottaen päättäisivät ja mitä rintamalla tapahtuisi.

Myhailo Podoljak kuvailee tilannetta samaan tapaan. Hän kertoo, että kysyttäessä, onko Venäjä valmis vetämään joukkonsa vielä kauemmas, neuvottelijat vastasivat: ”Joukot pysyvät siellä missä ovat, tai etenevät vielä lisää.”

Podoljak toteaa: ”Se oli hämmästyttävää. Aivan kuin he olisivat sanoneet: ’Emme pysty valtaamaan kaupunkejanne, mutta teidän pitää luovuttaa ne meille’.”

” Nyt on jäljellä enää epävirallisia kontakteja.

Tämänkaltaiset seikat sekä esimerkiksi se, että delegaation jäsenet eivät voineet itsenäisesti vastata edes yksinkertaisiin kysymyksiin, vakuutti Ukrainan siitä, ettei Venäjä tosiasiassa ollut koonnut aitoa neuvotteludelegaatiota.

”Se ei yllätä. Venäjän hallinnon rakenne on sellainen, ettei se salli itsenäisten päätösten tekoa eri tasoilla. Nekin tyypit, jotka tulivat neuvotteluihin – kuten periaatteessa kaikki Venäjän delegaatiot – olivat pelkkiä propagandan levittäjiä, ei heillä ollut oikeutta arvioida neuvotteluprosessin kulkua, mukauttaa kantojaan sen mukaan ja käydä vuoropuhelua”, Myhailo Podoljak summaa.

Viralliset osapuolten väliset tapaamiset päättyivät siis tuloksettomina. Täysipainoisista rauhanneuvotteluista ei enää puhuta. Nyt on jäljellä enää epävirallisia kontakteja, ja neuvotteluja käydään vain sotavankien vaihdosta tai muista yksittäisistä asioista.

Roman Abramovitšin motiivi neuvotteluihin on ollut epäselvä. Hänellä on läheisiä yhteyksiä molempien maiden johtoon.

Sodan alusta alkaen rauhanneuvotteluihin on liittynyt yllättävä henkilö: liikemies Roman Abramovitš. Abramovitšista tuli heti hyökkäyssodan alettua Putinin ”luottohenkilö” yhteydenpidossa Ukrainan kanssa. Financial Timesin tietojen mukaan Putin on henkilökohtaisesti ”siunannut” Abramovitšin osallistumisen rauhanneuvotteluihin välittäjän roolissa. Kremlin virallisen tiedotuksen mukaan Abramovitš ei kuulu varsinaiseen neuvotteludelegaatioon, mutta hän on kuitenkin mukana hoitamassa Venäjän ja Ukrainan välistä yhteydenpitoa (esimerkiksi sotavankien vaihtoon liittyen).

Venäjän hallitusta lähellä oleva Meduzan lähde kertoo, että Abramovitš lähti mukaan neuvotteluprosessiin omasta aloitteestaan, mutta Putin tosiaan on henkilökohtaisesti hyväksynyt hänen osallistumisensa. Abramovitš ja Putin ovat tunteneet toisensa jo kauan. Meduzan kiovalainen, neuvotteluprosessista perillä oleva lähde vahvistaa, että Abramovitš otti itse yhteyttä ukrainalaisiin ja tarjoutui välittäjäksi.

” ”Abramovitšin kanssa on nykyään turha yrittää puhua bisneksistä.”

Analyytikot uskovat, että Abramovitšin motiivi neuvotteluihin osallistumiseen on kansainvälisistä pakotteista vapautuminen. Abramovitš, jolla on todettu olevan ”pitkät ja läheiset suhteet Putiniin”, on ollut helmikuun 24. päivästä lähtien EU:n ja Ison-Britannian pakotelistoilla. Myös Ukraina on lisännyt hänet pakotelistalleen (tämän listan mukaisten pakotteiden voimassaolo tosin on keskeytetty sotavankien vaihtoa koskevien neuvottelujen ajaksi).

Suurin osa Abramovitšin varoista on tällä hetkellä jäädytetty. Hänen omistuksessaan ollut valioliigaseura Chelsea myytiin sijoittajakonsortiolle (tässä yhteydessä annettiin takuut siitä, että Abramovitš ei saanut myynnistä voittoa vaan kaikki tuotot ohjattiin rahastoon, joka auttaa ukrainalaisia sodan uhreja).

Kaksi Abramovitšin läheistä tuttavaa antoi Meduzalle haastattelun edellyttäen, että he saisivat pysyä nimettöminä. He kertovat, että Abramovitš on vilpittömästi kiinnostunut Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin ratkaisemisesta. Toinen heistä toteaa, että viime kuukausina neuvotteluprosessi on kiinnostanut Abramovitšia jopa enemmän kuin liiketoimet:

”Hänen kanssaan on nykyään turha yrittää puhua bisneksistä; hän menettää saman tien mielenkiintonsa, sillä hänen päässään pyörii muita asioita. Hän vastaa sanomalla: ’Luitko, mitä Zelenskyi eilen sanoi? Mitä luulet, että siitä seuraa? Mitähän asialle voisi tehdä?’ Nämä asiat kiinnostavat häntä eniten.”

Neuvottelu­prosessia tuntevat Meduzan lähteet kertovat, että Abramovitšin toimeksi­annosta Venäjän ja Ukrainan välisiin neuvotteluihin liittyviä toimenpiteitä on toteuttanut muiden muassa David Davidovitš, Abramovitšin pitkäaikainen liikekumppani, joka toimii tällä hetkellä varapääjohtajana OOO Millhouse -yrityksessä (yritys on Abramovitšin omistaman Millhouse LLC:n tytäryhtiö, joka hallinnoi hänen varojaan).

Tilanteesta selvillä oleva lähde kuitenkin huomauttaa, että viime aikoina Davidovitš ei ole käynyt Ukrainassa. Tämä liittyy lähteiden mukaan pakotteisiin: Myös Davidovitš asetettiin jo keväällä 2022 Britannian pakotelistalle, ja kahden lähteen mukaan Davidovitš on myös Ukrainan pakotelistalla. Meduza ei ole pystynyt vahvistamaan tätä tietoa asiakirjoista, sillä Ukrainan oikeusministeriö on sulkenut julkiset rekisterit maahan julistetun poikkeustilalain nojalla. Meduza lähetti Davidovitšille kysymyksiä Millhousen mediapalvelun kautta, mutta jutun julkaisuun mennessä niihin ei saatu vastauksia.

Sodan alussa neuvotteluprosessiin osallistui myös Abramovitšin pitkäaikainen tuttava Aleksandr Vološin, joka on liikkeenjohdon korkeakoulu Skolkovon johtoneuvoston jäsen ja entinen Venäjän presidentinhallinnon johtaja (1999–2003). Asiasta kertoi Meduzalle kaksi neuvotteluihin osallistunutta lähdettä, ja Vološinin tuttava vahvisti tiedon.

Lähteet kertovat, että toisin kuin Davidovitš, Vološin ei ole lainkaan käynyt Ukrainassa, vaan hän on ollut yhteydessä Ukrainan hallinnon edustajiin puhelimitse. Erityisesti hän on ollut yhteydessä Kansan palvelija -puolueen parlamenttiryhmän johtajaan David Arahamiaan, joka kuului Ukrainan viralliseen neuvotteludelegaatioon.

”Varsinaisiin, virallisiin neuvotteluihin Vološin ei osallistunut. Hän kävi vain keskusteluja siitä, voisiko tilanteessa tehdä jotain. Siinä vaiheessa [aivan hyökkäyssodan alussa] molemmat osapuolet vielä arvelivat, että voisi”, Vološinin tuttava selittää. Vološin itse kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Neuvottelu­prosessissa on ollut mukana myös venäläis-ukrainalainen elokuvatuottaja Aleksandr Rodnjanski, joka on Abramovitšin ystävä jo vuosien ajalta. Venäläiselle toimittajalle Irina Šihmanille tammikuussa 2023 antamassaan haastattelussa Rodnjanski kertoi, että samana päivänä, jona Venäjä aloitti hyökkäyssodan, Ukrainan presidentinkanslian päällikkö Andriy Jermak soitti hänelle ja ehdotti keskustelua Abramovitšin kanssa. Tavoitteena oli ”jotenkin päästä nopeaan, rauhanomaiseen ratkaisuun” (Ukrainan johto ei ole vahvistanut tätä tietoa Meduzalle).

Haastattelussa Rodnjanski selitti yhteydenottoa sillä, että hän tuntee hyvin presidentti Zelenskyin lähipiirin sekä itse presidentin. Zelenskyi aloitti tv-uransa 2000-luvun alussa nimenomaan Rodnjanskin perustamalla 1+1-kanavalla.

Kahden lähteen mukaan Rodnjanski olikin järjestämässä sotavankien vaihtoa. Tietojen mukaan sekä Rodnjanski että Abramovitš osallistuivat syyskuun 2022 suureen vankienvaihtoon, jossa Ukrainalle palautettiin Azovstalin tehdasta puolustaneita Azovin rykmentin jäseniä ja Venäjälle puolestaan Putinille läheinen Viktor Medvetšuk (venäläiset ääripatriootit kritisoivat näitä tapahtumia). Rodnjanski ei vastannut Meduzan kysymyksiin.

Viime aikoina neuvotteluprosessiin on liitetty vielä yksi Abramovitšin lähipiiriin kuuluva nimi: Sergei Kapkov, entinen Moskovan kaupungin kulttuuritoimen johtaja. Kaksi Kapkovin ja Abramovitšin tuntevaa lähdettä kertoo, että Kapkov oli jokin aika sitten Kiovassa ja Istanbulissa Abramovitšin toimeksiannosta.

Kapkovia ja Abramovitšia yhdistää pitkäaikainen työsuhde. Kapkov oli esimerkiksi Abramovitšin varajohtajana tämän toimiessa Tšukotkan kuvernöörinä 2000-luvun alussa. Myöhemmin Kapkov sai kunniaa työstään Moskovassa: 2010-luvun alussa hän johti Gorkin puiston uudistusta, jonka seurauksena puistosta tuli moskovalaisille erittäin suosittu vapaa-ajan­vietto­paikka. Puistoa pidetään myös ”Moskovan parantajan” Sergei Sobjaninin työn symbolina.

Kaksi neuvottelu­prosessin tuntevaa lähdettä on vahvistanut Meduzalle, että Abramovitš kutsui Kapkovin mukaan Kiovan ja Moskovan väliseen keskusteluun ja teki hänestä ”edustajansa”, kuten eräs lähde asian ilmaisee. Lähteet kertovat, että toisin kuin David Davidovitš, Kapkov pääsee edelleen matkustamaan Ukrainaan. Tässä saattaa auttaa kaksois­kansalaisuus: Kapkov hankki alle vuosi sitten Venäjän passin lisäksi myös Israelin passin. Asioista perillä oleva lähde lisää, että Abramovitš valitsi Kapkovin tehtävään, koska pitää tätä ”vastuullisena ihmisenä”, joka ei ole pakotteiden alaisena ja pääsee matkustamaan eri puolille maailmaa.

” ”Suoraa keskustelua ukrainalaisten ja venäläisten sotilas­henkilöiden välillä on vain vähän.”

Neuvotteluja Ukrainan puolelta tuntevien Meduzan lähteiden mukaan Kapkov osallistuu vankienvaihdon lisäksi myös ”muihin alaansa kuuluviin asioihin”. Hän oli esimerkiksi mukana keskustelemassa niin sanotun viljasopimuksen eli viljan ja lannoitteiden vientiä Ukrainan satamista koskevan sopimuksen sisällöstä.

”Kapkovin rooli on itse asiassa sangen selkeä: hän toimii Venäjän puolen koordinaattorina. Jos on tarve soittaa [Venäjän puolustusministeri Sergei] Šoigulle, puhelun soittaa Abramovitš. Jos taas tehokas tiedonkulkuketju on jo olemassa, kaikki tuntevat toisensa ja täytyy ottaa yhteys johonkin kenraaliin, tämän hoitaa Kapkov. Suoraa keskustelua ukrainalaisten ja venäläisten sotilashenkilöiden välillä on vain vähän”, selittää Kapkovin ja Abramovitšin tunteva lähde.

Asian vahvistaa Ukrainan puolelta tilannetta tunteva lähde: ”Abramovitš on suorassa yhteydessä avainhenkilöihin, kuten Šoiguun ja Putiniin. Hänen apulaisensa hoitavat tekniset työt: valmistelevat asiakirjoja ja analyysejä, joita sitten voidaan hyödyntää neuvotteluissa.”

Ukrainan presidentin­kanslian neuvonantaja Myhailo Podoljak kieltäytyy vastaamasta Meduzan kysymyksiin Kapkovin, Davidovitšin, Vološinin ja Rodnjanskin roolista neuvotteluissa: ”Kanslia ei kommentoi konkreettisia nimiä epävirallisiin neuvottelulinjoihin liittyen.”

Roman Abramovitšilla sanotaan olevan puhelinyhteys auki myös Sergei Šoigulle. Kuvassa Šoigu ja Putin seremoniassa Isänmaan puolustajan päivänä 23.2. Moskovassa.

Sergei Kapkov ja Roman Abramovitšin edustajat eivät vastanneet Meduzan kysymyksiin jutun julkaisuun mennessä.

Prosessia tuntevat lähteet korostavat, että Abramovitš pitää yllä epävirallisia yhteyksiä kummankin osapuolen edustajiin ja ”omistaa kaiken aikansa” vankienvaihtoihin liittyville asioille.

”Roman tuntee vilpitöntä myötätuntoa inhimillisen kärsimyksen ja menetysten vuoksi. Hän ei tee tätä pakotteiden takia”, vakuuttaa Abramovitšin ystävä.

Ukrainan puolelta neuvotteluprosessia tunteva lähde huomauttaa, että aluksi Abramovitš todellakin oli ”Venäjän ja Ukrainan välinen välittäjä”, mutta nyt hänen vaivannäkönsä on melko lailla turhaa, koska neuvotteluja käydään vain vankienvaihdosta ja muista yksittäisistä asioista, kuten viljan viennistä. Lähde toteaa, että vuonna 2023 neuvotteluprosessissa ”ei ole ollut poliittista ulottuvuutta” eikä varsinaisista rauhanneuvotteluista ole kyse.

”Butša ravisteli monia lännen­mielisiä [Ukrainassa], ja ennen kaikkea se loi sellaisen taustan... Nyt on niin, että Ukrainassa ei voida tehdä poliittisia päätöksiä vastoin yhteiskunnan etua. Nyky­tilanteessa kompromissi [sodan lopettamisen ehdoista] ei tule kysymykseenkään”, sanoo Ukrainan presidentin­kansliaa lähellä oleva lähde.

” Kiova ei tällaisia ehtoja hyväksy, Podoljak toteaa.

Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak vahvistaa asian Meduzalle antamassaan haastattelussa: Todellisia neuvotteluja ei voida käydä ennen kuin Venäjä luopuu Ukrainaan kohdistamistaan vaateista. Podoljakin mukaan Kremlin tämänhetkiset vaatimukset ovat tämänkaltaisia: ”Teidän täytyy luopua suvereniteetistanne” ja ”Teidän täytyy hyväksyä se, että meillä on oikeus miehittää aluettanne.”

Kiova ei tällaisia ehtoja hyväksy, Podoljak toteaa. Minkä tahansa tällaisen ehdon täyttäminen merkitsisi hänen mukaansa ”Ukrainan valtion hidasta kuolemaa” – ja tämän vuoksi neuvottelut eivät ole mahdollisia.

Toimittajat: Svetlana Reiter ja Jelizaveta Antonova, mukana myös Andrei Pertsev. Meduzan alkuperäinen juttu täällä. Käännös: Delingua.