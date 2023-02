Tällainen on Transnistria, jonka kaappausta Venäjä väittää Ukrainan suunnittelevan

Mikään valtio ei tunnusta Transnistriaa, joka ilmoitti maaliskuussa 2022 halustaan liittyä Venäjään.

Moldova on Euroopan köyhimpiä maita, jota piinaa sen itäpuolella sijaitseva Transnistrian separatistialue.

Venäjän puolustusministeriö syytti torstaina Ukrainaa Venäjä-mielisen Transnistrian kaappaussuunnitelmista.

Venäläisen uutistoimisto Rian mukaan Ukraina aikoo lavastaa Venäjän tekemän hyökkäyksen Transnistriaan, jotta se saisi syyn tunkeutua kiistellylle alueelle. Moldova kiisti torstaina Venäjän puolustusministeriön väitteet Telegramissa.

Venäjä-mielinen Transnistria on noin 200 kilometrin pituinen ja 20 kilometrin levyinen kaistale Dnestrjoen itäpuolella. Sitä on usein kuvattu ”Neuvostoliiton ulkomuseoksi”. Noin 550 000 asukkaan maakaistale on Venäjän tuesta riippuvainen.

Vuoden 1989 tietojen mukaan Transnistrian asukkaista yli 50 prosenttia oli Venäjän-mielisiä venäläisiä ja ukrainalaisia. Nyt noin 30 prosenttia asukkaista on etnisiä venäläisiä.

Moldova itsenäistyi vuonna 1991, mutta Transnistrian asema on ollut ratkaisematta siitä lähtien. Transnistria julistautui itsenäiseksi elokuussa 1990, Moldovan ensimmäisten vapaiden vaalien jälkeen.

Mikään maa, edes Venäjä, ei ole tunnustanut Transnistrian itsenäisyyttä.

Moldova ja Transnistria sotivat lyhyen sodan keväällä 1992. Tulitauko solmittiin heinäkuussa 1992, ja se on ollut voimassa siitä lähtien.

Moldova ja Transnistria ovat käyneet neuvotteluja asemastaan vuodesta 1997. Vuonna 2003 Venäjän välityksellä laadittiin liittosopimus, jossa Transnistriasta ja Moldovasta olisi luotu liittovaltio, mutta Moldova ei koskaan allekirjoittanut sopimusta.

Uutta sopimusta yritettiin solmia vuodesta 2005 alkaen Moldovan, Venäjän, Ukrainan ja Etyjin johdolla Yhdysvaltain ja EU:n toimiessa tarkkailijajäseninä. Nämäkin neuvottelut lopetettiin vuonna 2011.

Maaliskuussa 2022 Transnistria ilmoitti halustaan liittyä Venäjään.