HS kokosi, kuinka monta Leopard-vaunua Ukrainalla on kasassa

Vaunuista toivottiin alunperin koottavan kaksi pataljoona, joihin arvioidaan tarvitsevan kokonaisuudessaan 60-100 vaunua. Kiovalle on luvattu 48 vaunua.

Puolustusministeriö tiedotti torstaina, että Suomi lähettää Ukrainaan kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua, sekä kouluttaa sotilaita niiden käyttöön ja kunnossapitoon.

Euroopan maat ovat luvanneet Ukrainan hallinnolle, että he saavat 48 kappaletta Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja käyttöönsä, Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi viime viikolla uutistoimisto AFP:n mukaan.

Vaunuista on alun perin toivottu koottavan kaksi pataljoona, joihin arvioidaan tarvitsevan kokonaisuudessaan 60-100 vaunua.

Luvut eivät siis vielä täsmää.

Leopardeilla onkin ollut kovin takkuinen tie kohti Ukrainaa.

Euroopan mailla on arvioitu olevan kokonaisuudessaan 2 276 kappaletta Leopard 2 -vaunuja hallussaan. Kuinka moni niistä olisi tämän hetken tietojen mukaan lähdössä Ukrainaan?

Lue lisää: Suomi lähettää Ukrainaan kolme Leopard 2 -raivauspanssari­vaunua, muu tarvikelähetyksen sisältö pidetään salassa

Lue lisää: Muistio: Suomen lupaamat Leopard-vaunut aiottiin purkaa vara­osiksi

Pitkän pähkäily jälkeen Saksa päätti tammikuussa antaa Euroopan maille luvan viedä Leopard 2 -vaunuja Ukrainaan.

Saksa on ilmoittanut lähettävänsä 14 vaunua omista varastoistaan.

Saksan vaunut ovat edistyksellisempää mallia Leopard 2A6, ja niistä on tarkoitus koota oma pataljoonansa.

Portugali on luvannut 2A6-tyypin vaunuja 3 kappaletta.

Hollannilla on Saksalta vuokralla Leopard 2A6 -vaunuja. Niistä neljäntoista kappaleen lähettämisestä on käyty keskusteluja. Saksa on kuitenkin ollut vastahakoinen asian suhteen.

Eli moderneja 2A6-tyypin vaunuja tarvitaan vielä kipeästi lisää. Nyt kasassa on vasta puolikas pataljooona.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz kampanjoi ahkerasti taisteluvaunujen puolesta Münchenin turvallisuuskonferenssissa viime viikolla.

”Ne, jotka voivat lähettää taisteluvaunuja, heidän tulisi todella tehdä niin”, Scholz sanoi.

Toinen pataljoona koostuu vanhemmista Leopard 2A4 -vaunuista, ja niiden toimitusta koordinoi Puola. Puola on puhunut 14 vaunun lähettämisestä.

Suomen lupaamat kolme Leopard 2R -raivauspanssarivaunua on rakennettu Suomessa Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunujen alustalle. Eli ne mahdollisesti kuuluvat Puolan kokoamaan pataljoonaan.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez vieraili Kiovassa torstaina presidentti Volodymyr Zelenskyin vieraana. Tapaamisen päätteeksi Sanchez kertoi lehdistölle, että Espanja pyrkii nostavan lähetettävien Leopard 2A4 -vaunujen määrää kuudesta kymmeneen, uutistoimisto Reuters kertoo.

Norja ilmoitti toimittavansa yhteensä kahdeksan Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunua. Kanadan taas ilmoitti tammikuussa lähettävänsä 4 kappaletta 2A4 -vaunuja.

Ainakin Itävalta, Sveitsi, Kreikka, Turkki ja Tanska ovat sanoneet, etteivät he toimita vaunuja.

Unkari ei ole ollut halukas lähettämään mitään aseapua Ukrainaan.

Ruotsi ei ole vielä tehnyt päätöstä asiassa.

Julkisesti kerrotut vaunujen määrät ovat vaihdelleet pitkin matkaa. Vaunujen tarkka kokonaismäärä ei ole vielä tiedossa.

Leopard 2 -vaunujen käytön kouluttaminen on alkanut jo Saksassa ja Puolassa.

Muun muassa Saksa ja Espanja ovat lupailleet, että heidän vaununsa saataisiin käyttöön Ukrainassa maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa.