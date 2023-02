Yhdysvallat siirtää kaksi Guantánamo Bayn pidätyskeskuksen vankia Pakistaniin yli kahdenkymmenen vuoden vankeuden jälkeen. Guantánamoon jää vielä 32 vankia.

Yhdysvaltain Kuubassa sijaitsevaan Guantánamo Bayn pidätyskeskukseen jää Pentagonin mukaan vielä 32 vankia. Presidentti Joe Biden on kertonut pyrkivänsä sulkemaan keskuksen.

Yhdysvallat siirtää Pakistaniin kaksi vankia, joita on pidetty sen Guantánamo Bayn pidätyskeskuksessa 20 vuoden ajan. Syynä on näiden vangitsemiseen on ollut osallistuminen terroristijärjestö al-Qaidan toimintaan.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon tiedottaa siirrosta verkkosivuillaan. Asiasta uutisoivat myös kansainvälinen media kuten brittilehti The Guardian.

Abdul ja Mohammed Rabbani pidätettiin vuonna 2002. The Guardianin mukaan Abdul Rabbani toimi al-Qaidan avustajana, kun taas Mohammed Rabbani avusti merkittäviä al-Qaidan johtajia näiden talous- ja matkustusasioissa.

Heitä vastaan ei koskaan nostettu syytteitä.

”Yhdysvallat arvostaa Pakistanin hallituksen ja muiden kumppaneiden halua tukea Yhdysvaltain pyrkimyksiä vähentää Guantánamo Bayn vankien määrää vastuullisesti ja lopulta sulkea keskus”, Pentagon kertoo tiedotteessaan.

Presidentti Joe Biden on kertonut tahtovansa sulkea keskuksen.

Yhdysvaltain pahamaineista, Kuubassa sijaitsevaa Guantánamo Bayn pidätyskeskusta on käytetty vuodesta 2002 lähtien Yhdysvaltain terrorismin vastaisen sodan aikana. Vangit ovat olleet Yhdysvaltain terroristeiksi tai sissisotilaiksi julistamia henkilöitä.

Monet ihmisoikeusjärjestöt ja muut tahot ovat vuosien varrella ilmaisseet huolensa vankien kohtelusta keskuksessa ja siellä tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista.

Kun Biden aloitti presidenttikautensa vuonna 2021,Guantánamossa oli 40 vankia. Yhdysvallat ei lain mukaan voi siirtää Guantánamossa pidettyjä henkilöitä vankiloihinsa mantereelle.

Vuodesta 2002 Guantánamossa on pidetty yhteensä noin 780 vangittua. Pidätyskeskuksessa on edelleen 32 vankia, joista Pentagonin mukaan 18 voitaisiin siirtää.