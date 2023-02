Kiinan perjantaina esittelemä rauhansuunnitelma otettiin Euroopassa vastaan varauksella.

Kiinan perjantaina esittelemä kahdentoista kohdan rauhanehdotus törmäsi Naton ja Euroopan johtajien epäilyihin. Esimerkiksi Naton ja Euroopan komission johtajien mukaan rauhansuunnitelman uskottavuus kärsii, sillä Kiina on jo valinnut puolensa sodassa.

Kommenteista kertovat esimerkiksi uutistoimistot Reuters ja AFP sekä talouslehti The Financial Times.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg reagoi perjantaina varauksella Kiinan suunnitelmaan Ukrainan tulitauosta. Stoltenbergin mukaan Kiinalla ei ole erityisen paljon uskottavuutta rauhanvälittäjänä.

”Kiinalla ei ole paljon uskottavuutta, koska se ei ole kyennyt tuomitsemaan [Venäjän] laitonta hyökkäystä Ukrainaan”, Stoltenberg kertoi toimittajille Tallinnassa.

Stoltenberg muistutti, että Kiina allekirjoitti ystävyyssopimuksen Venäjän kanssa vain päiviä ennen suurhyökkäyksen aloittamista.

Lisäksi Kiinan ykkösdiplomaatti Wang Yi tapasi keskiviikkona Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan Kiina ei ollut jakanut rauhansuunnitelmaa vaan joitakin periaatteita.

”Joten me katsomme periaatteita, totta kai, mutta me katsomme niitä sitä taustaa vasten, että Kiina on valinnut puolensa”, von der Leyen sanoi perjantaina Reutersin mukaan.

Stoltenberg ja von der Leyen olivat molemmat perjantaina vierailulla Tallinnassa juhlistamassa Viron itsenäisyyspäivää.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier kyseenalaisti hänkin Kiinan halukkuuden toimia rauhanvälittäjänä Ukrainan ja Venäjän välillä.

”Jokainen ehdotus, joka tuo meitä lähemmäs rauhaa, on erittäin tervetullut”, Steinmeier sanoi AFP:n mukaan.

”On vielä kyseenalaista, haluaako Kiina olla näin rakentavassa roolissa.”

Ukrainan presidentin poliittinen neuvonantaja Myhailo Podoljak kritisoi Twitter-julkaisussaan suunnitelmaa sodan jäädyttämisestä. Podoljak totesi, että Ukraina vaatii Venäjän vetäytymistä vuoden 1991 rajoille.

Samaan aikaan, kun Kiina esitti rauhansuunnitelmansa, julkisuuteen tuli tietoja myös siitä, että Venäjä neuvottelisi Kiinan kanssa kamikaze-lennokkien ostamisesta.

Naton pääsihteerin mukaan ei ole todistusaineistoa siitä, että Kiina olisi toimittanut aseita Venäjälle. Stoltenbergin mukaan on kuitenkin signaaleja siitä, että se voisi tehdä näin.

"Emme ole nähneet itse avun toimittamista, mutta olemme nähneet merkkejä ja viitteitä siitä, että Kiina saattaisi suunnitella ja harkita sotilaallisen avun toimittamista Venäjälle", Stoltenberg sanoi.

”Kiinan ei tulisi tehdä sitä, sillä se merkitsisi laittoman aggression tukemista ja kansainvälisen oikeuden rikkomista.”

Kiina itse on kiistänyt tiedot mahdollisista asetoimituksista.