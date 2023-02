Diplomaattien mukaan neuvottelut uusista pakotteista ovat jumiutuneet Puolan vastustuksen vuoksi.

Viimeisin ehdotus EU:n uudeksi Venäjän vastaiseksi pakotepaketiksi on liian heikko, sanoo Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki. Pääministeri kommentoi asiaa vieraillessaan Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivänä.

Brysselissä eurooppalaisdiplomaatit olivat toivoneet voivansa ilmoittaa uudesta pakotepaketista vuosipäivän paikkeilla, mutta heidän mukaansa neuvottelut ovat jumiutuneet Puolan vastustuksen vuoksi.

”Mitä tulee kymmenenteen pakotepakettiin, me emme ole tyytyväisiä siihen, koska se on liian pehmeä, liian heikko. Me ehdotamme, että mukaan otetaan lisää ihmisiä”, Morawiecki sanoi.

”Olemme jo pitkään ehdottaneet, että lisää venäläistuotteita otettaisiin mukaan”, hän lisäsi.

Brysselissä diplomaattilähteet ovat sanoneet, että Puolan vaatimukset kovemmista otteista viivyttävät paketin käyttöönottoa. Yksi diplomaateista kuvaili paketin olevan joka tapauksessa erittäin tuntuva.

Järjestyksessään kymmenes pakotepaketti jäädyttäisi kolmen venäläispankin EU:ssa olevat varat, asettaisi tuotteille vuositasolla vientirajoituksia 11 miljardin euron edestä sekä iskisi iranilaisiin lennokkivalmistajiin, jotka toimittavat lennokkejaan Venäjälle.

Puola haluaisi näiden lisäksi kieltää vielä renkaiden valmistuksessa käytettävän venäläisen synteettisen kumin tuonnin, kertovat diplomaatit nimettömänä uutistoimisto AFP:lle.

Italia haluaisi kuitenkin pidemmän siirtymäajan ennen Puolan toiveissa olevan kiellon käyttöön ottoa. Italia toivoo, että maan rengasteollisuus saisi enemmän aikaa löytää uusia toimittajia. Kumikiistan kerrotaan viivyttäneen pakotteista sopimista.

Eräs diplomaatti valittaa Puolan viivyttelyn rankaisseen Eurooppaa, sillä Britannia ja Yhdysvallat olivat onnistuneet ilmoittamaan omista tuoreista pakotteistaan EU:ta nopeammin.

Brysselissä oli toivottu, että ilmoitus pakotteista olisi voitu tehdä torstaina ja tarkemmat tiedot julkistaa perjantaina. AFP:n mukaan neuvottelut kuitenkin kariutuivat perjantaina ilman sopimusta.

Liettuan presidentti Gitanas Nausėda on niin ikään ilmaissut huoltaan siitä, ettei EU:n paketti mene tarpeeksi pitkälle.

”Odotin aina voimakkaampia pakotteita -- joilla olisi suurempi vaikutus Venäjän taloudelle”, liettualaispresidentti kertoi toimittajille perjantaina.

Nausėda sanoo odottaneensa, että pakotteita kohdistettaisiin Venäjän valtiolliseen ydinenergiayhtiöön Rosatomiin.

Presidentin mukaan tämä ei kuitenkaan ole ollut toistaiseksi mahdollista, sillä osa maista on suhtautunut asiaan varautuneesti. Näillä epävarmoilla mailla on Nausėdan mukaan yhteyksiä Venäjään juuri ydinenergian osalta.

”Mutta olemme malttavaisia, ja uskomme pienten iskujen kaatavan suuria tammia. Näin on tapahtunut menneisyydessä”, hän lisäsi.