San Diegossa annettiin ensimmäistä kertaa historiassa lumimyrskyvaroitus.

Yhdysvaltojen länsirannikkoa riepottelee alueelle poikkeuksellisen kylmä ja hitaasti liikkuva lumimyrsky.

Lunta on satanut muun muassa Kalifornian etelärannikolla, jossa San Diegon ilmatieteen laitos on antanut ensimmäistä kertaa historiassaan lumimyrskyvaroituksen. Myös Los Angelesissa varoitettiin lumipyrystä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1989.

Lunta on luvattu jopa viisi jalkaa eli 1,5 metriä, syrjäisemmillä alueilla jopa reilusti yli kaksi metriä, kertovat muun muassa CNN ja uutistoimisto AP.

Myös sademäärät voivat nousta erityisesti vuoristoisemmilla alueilla yli kahteen metriin ja alueille on annettu tulvavaroitus. Perjantaina Los Angelesissa satoi niin runsaasti, että useita teitä jouduttiin sulkemaan tulvien takia.

Myös länsirannikon päävaltatie, Interstate 5, jouduttiin sulkemaan Sacramenton laakson runsaan lumisateen vuoksi.

Lumi peitti viinitilan Kalifornian Redwood Cityssa.

Myrskyn odotetaan olevan pahimmillaan perjantaina illalla ja lauantaiaamuna paikallista aikaa, kertoo Yhdysvaltain kansallinen ilmatieteen laitos (NWS).

Sen mukaan myrsky on poikkeuksellisen kylmä ja lunta voi kertyä erityisesti alueille, joilla lumisade on harvinaisempaa. Lumimyrskyn on myös varoitettu riepottelevan maastopalojen jäljiltä syntynyttä rojua.

Myös tuulenpuuskat voivat nousta yli 33:een metriin sekunnissa, eli yli hirmumyrskyn rajan.

Monella alueella sähköt ovat olleet jo päiviä poikki lumisateiden vuoksi. Esimerkiksi Santa Cruz -vuorilla sähkökatkot ovat jatkuneet tiistaista saakka.

Kalifornian lisäksi muun muassa Keskilännen Michiganissa sadat tuhannet ihmiset ovat kärsineet laajoista sähkökatkoista kovilla pakkasilla alueella riehuneen jäämyrskyn vuoksi.

Paikallisen energiayhtiön mukaan kyseessä oli pahiten infrastruktuuria vaurioittanut jäämyrsky 50 vuoteen.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut myrskyissä. Ilman sähköä oli lauantaiaamuna Suomen aikaa yhteensä yli miljoona kotia ja liikeyritystä. Yli 7 400 lentoa oli perjantaina viivästynyt ja satoja peruttu.