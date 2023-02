Lukašenka on Venäjän liittolainen ja tukenut maan hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka vierailee Kiinassa ensi viikolla, kertoo Kiinan ulkoministeriö.

Vierailu alkaa tiistaina ja päättyy torstaina. Vierailu tehdään Kiinan kutsusta. Kiinan ulkoministerin Qin Gangin mukaan maa toivoo ”syventävänsä maiden välistä poliittista luottamusta”.

Lukašenka on Venäjän liittolainen ja tukenut maan hyökkäyssotaa Ukrainassa. Kiina on pysytellyt virallisesti puolueettomana, mutta on kieltäytynyt tuomitsemasta Venäjän kantoja.