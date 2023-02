Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan on hyvä, että Kiina osallistuu rauhan suunnittelemiseen. Yhdysvallat taas ei ole innostunut Kiinan rauhansuunnitelmasta ja myös Ukrainan presidentin neuvonantaja kritisoi Kiinaa lauantaina.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla Kiinassa huhtikuun alussa.

Macronin mukaan Kiinan on autettava painostamaan Venäjää lopettamaan sotatoimet Ukrainassa. Macron myös sanoi, ettei Kiinan tule toimittaa Venäjälle aseita.

Kiina julkaisi perjantaina 12-kohtaisen asiakirjan, jossa se esitteli ehdotuksensa poliittisen ratkaisun löytämiseksi sotaan Ukrainassa.

Kiina vaati Venäjää ja Ukrainaa käymään rauhanneuvottelut mahdollisimman pian. Lisäksi Kiina vaati, ettei ydinaseita saa käyttää Venäjän Ukrainassa aloittamassa hyökkäyssodassa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden torjui Kiinan rauhansuunnitelman. Biden sanoi epäilevänsä, että ehdotus hyödyttää vain Venäjää.

Myös kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Jake Sullivanin mukaan sota voisi päättyä huomenna, jos Venäjä lopettaisi hyökkäykset Ukrainaan ja vetäisi joukkonsa pois.

”Ensimmäinen reaktioni siihen (Kiinan asiakirjaan) on, että se voisi päättyä kohtaan yksi, joka on, että kaikkien maiden suvereniteettia tulee kunnioittaa”, Sullivan sanoi CNN:lle.

Macronin mukaan taas on hyvä asia, että Kiina on osallistumassa suunnitelmiin rauhan saamiseksi.

Ukraina on puolestaan antanut osittain ristiriitaisia viestejä Kiinan pyrkimyksistä. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaina, ettei ole suinkaan huono asia, että Kiina on alkanut puhua Ukrainasta.

”Minusta näyttää siltä, että meidän alueellista koskemattomuuttamme ja turvallisuuskysymyksiämme kunnioitetaan”, hän sanoi Guardianin mukaan.

Sen sijaan Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak antoi asiasta kriittisempiä kommentteja lauantaina Twitterissä.

”Jos väität olevasi globaali pelaaja, et tarjoa epärealistisia suunnitelmia. Et lyö vetoa hyökkääjän puolesta, joka on toiminut kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja häviää sodan. Se ei ole pitkänäköistä”, hän kirjoitti.

Kiina on pyrkinyt pysymään Ukrainassa käytävän sodan osalta neutraalina, mutta on samaan aikaan ylläpitänyt läheisiä suhteita liittolaiseensa Venäjään. Se ei ole tuominnut Venäjän toimia.

Huolta on nostanut spekulointi siitä, voisiko Kiina toimittaa Venäjälle aseita.

Biden on ilmoittanut Yhdysvaltojen toimivan, mikäli Kiina toimittaa Venäjälle aseita. Hän kuitenkin huomautti, ettei usko Kiinan ryhtyvän siihen.

Presidentti sanoi kertoneensa viime kesänä Kiinan presidentille taloudellisista seurauksista, joihin aseiden vienti Venäjälle johtaa. Bidenin mukaan 600 yhdysvaltalaista yritystä on poistunut Venäjältä sen hyökättyä Ukrainaan. Sama saattaa tapahtua myös Kiinassa, jos se aikoo tukea Venäjää aseellisesti.