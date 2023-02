El Salvadorissa säädettiin viime vuonna jengirikollisuuden nousun nojalla poikkeustila, joka sallii perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisen. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet asiaa.

El Salvadorin hallitus on avannut maahan uuden valtavan vankilan, johon se suunnittelee siirtävänsä 40 000 jengitoiminnasta epäiltyä vankia. Terrorismin rajoituskeskukseksi nimetty vankila on tiettävästi Amerikoiden suurin.

Ensimmäiset 2 000 vankia siirrettiin laitokseen perjantaina, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Vangit siirrettiin uuteen vankilaan kahleissa ja puolialasti. Noin 6,5 miljoonan asukkaan El Salvadorin presidentti Nayib Bukele kertoi siirron tapahtuneen ”yhdessä operaatiossa” ja vankien tulevan elämään uudessa vankilassa ”vuosikymmeniä, kaikki yhdessä, ilman että he voivat tehdä lisäharmia väestölle.”

Tecolucassa, noin 74 kilometrin päässä maan pääkaupungista San Salvadorista, sijaitseva vankila koostuu kahdeksasta rakennuksesta. Jokaisessa niistä on 32 sadan neliömetrin selliä, joihin majoitetaan ”yli sata” vankia kuhunkin. Selleissä on vain kaksi vessanpyttyä ja lavuaaria.

Uusi 40 000 vangin vankila Tecolucassa El Salvadorissa.

Bukele julisti viime vuonna El Salvadorissa ”sodan jengejä vastaan.”

Presidentin liittolaiset maan kongressissa säätivät presidentin pyynnöstä maahan lähes vuosi sitten poikkeustilan, jota on sittemmin jatkettu moneen otteeseen. Syynä sen säätämiseen kerrottaan olleen dramaattinen nousu jengiväkivaltaan liitetyissä murhatapauksissa.

Poikkeustilan nojalla hallinto voi rajoittaa ihmisten perustuslaillisia oikeuksia: pidätyksiä voidaan tehdä ilman etsintälupia, viranomaiset saavat tutkia henkilökohtaista viestintää ja pidätetyillä ei enää ole oikeutta asianajaja-apuun.

Poikkeustilan säätämisen jälkeen yli 64 000 ihmistä on pidätetty. El Salvadorin hallinnon mukaan joukkopidätysten tarkoitus on ”saada jengit katoamaan täysin.” El Salvadorin turvallisuusministeri kertoi Reutersille, että jengitoimintaan kohdistuvat toimet tulevat jatkumaan kunnes ”kaikki rikolliset on saatu kiinni.”

Maan viranomaiset ovat väittäneet rikollisjengeillä kuten MS-13:lla ja Barrio-18:lla olevan kymmeniä tuhansia jäseniä ja näiden olevan vastuussa henkirikoksista, kiristyksestä ja huumekaupasta.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet huolta viattomien ihmisten tulemisesta pidätetyksi. Järjestöjen mukaan pidätettyjä on kohdeltu ”julmasti, epäinhimillisesti ja halventavasti.” Yli kymmenen ihmistä on kuollut poliisin pidätettyä heidät.