Brexit on tuskin ikinä valmis – uusinkaan sopu ei välttämättä tyydytä kaikkia

Britannia ja EU saavuttivat uuden brexit-sovun Pohjois-Irlannista. Se on pääministeri Rishi Sunakille voitto, jota jopa Boris Johnson voi kadehtia. Sovun arvo riippuu siitä, pystyvätkö Pohjois-Irlannin puolueet viimein yhteistyöhön, kirjoittaa HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Lontoo

Britannian pääministeri Rishi Sunak sai esiintyä maanantaina voittajana, joka pystyy siivoamaan edeltäjiensä – ja ennen kaikkea Boris Johnsonin – jälkeensä jättämät brexit-sotkut.

Britannian konservatiivihallitus ja EU:n komissio pääsivät maanantaina sopuun Pohjois-Irlannin brexit-kohtelun helpottamisesta. Sinettiä neuvotteluille oli Windsorin-kokouspaikalla antamassa itse komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

”Tänään saavutimme läpimurron”, Sunak hehkutti.

”Tämä on historiallista”, von der Leyen säesti.

Sopu oli helpotus niin Sunakille kuin EU:llekin. Ehkä brexit olisi viimeinkin ”valmis”?

Brexitiä on kuitenkin vaikea saada koskaan täysin valmiiksi.

Brexit eli Yhdistyneen kuningaskunnan EU-ero tuli voimaan jo kolme vuotta sitten eli tammikuussa 2020. Saman vuoden lopussa päättyi myös siirtymäkausi, eli Britannia lähti EU:n sisämarkkinoilta ja tulliliitosta.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvalta Pohjois-Irlannilta jäi kuitenkin toinen jalka EU:hun.

Pohjois-Irlannin piti jäädä soveltuvin osin EU:n sisämarkkinoille, jotta Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen maaraja (eli EU:n uusi ulkoraja) saatiin pidettyä avoimena. Rajan avoimuutta edellytti Pohjois-Irlannin rauhansopimus.

Järjestelyn myötä syntyi kuitenkin uusi tulliraja Irlanninmerelle eli Pohjois-Irlannin ja Britannian väliin. Näin brexit-tullibyrokratia alkoi vaikeuttaa kauppaa myös Yhdistyneen kuningaskunnan sisällä.

Tilanne on suututtanut etenkin Pohjois-Irlannin brittimieliset unionistit. Kyse ei ole ollut vain siitä, että Pohjois-Irlannissa on ollut entistä vaikeampi saada brittituotteita. Unionistit ovat kokeneet, että Pohjois-Irlanti on loitonnut Britanniasta muutenkin.

Brexit on myös syy Pohjois-Irlannin itsehallinnon tämänhetkiseen halvaustilaan. Pohjois-Irlannin kansalliskokouksen vaaleista on jo yhdeksisen kuukautta, mutta hallitusta ei ole saatu vieläkään kasaan.

Pohjois-Irlannin toiseksi suurin puolue eli Demokraattinen unionistipuolue (DUP) kieltäytyy yhteistyöstä, kunnes puolueen kokemat brexit-valuviat on korjattu.

Näitä kaikkia ongelmia Sunakin uusi sopimus pyrkii nyt paikkaamaan. Onnistuuko hän siinä, se ei ratkea vielä maanantaina.

Onnistumista mittaa kaksi testiä.

Ensimmäinen niistä liittyy Pohjois-Irlannin hallintoon. Jos DUP suostuu tekemään taas yhteistyötä Sinn Féin -puolueen ja muiden kanssa, on uusi sopimus onnistunut.

Oma ironiansa on siinä, että brexitin seuraamuksiin karvaiten pettynyt DUP ajoi aikoinaan sitä kovinta brexitiä. DUP:n kanta sopuun selvinnee pikkuhiljaa, kunhan puolue on ensin "Windsorin kehyssopimuksen” yksityiskohtiin kunnolla tutustunut.

Sunakin onnistumista mittaa myös se, kuinka oman konservatiivipuolueen kansanedustajat suhtautuvat saavutettuun sopuun.

Konservatiivien kovin brexit-siipi on vieroksunut myönnytysten tekemistä EU:lle sekä EU-tuomioistuimen tuomiovaltaa Pohjois-Irlannin-kiistoihin. Kannatusta on ollut näkemykselle, että Britannian pitäisi vain viis veisata EU:n kanssa aiemmin sovitusta.

Osalle Sunakin omista sopimus EU-komission kanssa voikin nyt näyttäytyä liiallisena pehmeytenä. Tätä näkökantaa saattavat ylläpitää Johnsonin tukijat.

Toisesta näkökulmasta katsoen Sunakin halu neuvotteluihin ja kompromisseihin EU:n kanssa kertoo vahvuudesta johtajana. Omien konservatiivien joukosta olisi tuskin tullut moitteita, vaikka Pohjois-Irlannin brexit-ongelmien ratkaisu olisi lykätty seuraavan brittihallituksen harteille.

Silloin Pohjois-Irlannin limbotila olisi todennäköisesti jatkunut ainakin vielä yli vuoden. Nyt Sunak kantoi vastuuta ja ainakin yritti korjata brexit-ongelmia.