Verrattain halvat lennokit on otettu Ukrainan sodassa laajalti käyttöön. Lennokkien avulla voidaan säästää omia joukkoja, saada tiedustelutietoa ja ohjata tykistötulta.

Bahmutin kaupungin ulkopuolella rähjäinen omakotitalo kätkee sisäänsä melkoisen yllätyksen. Näkymä omakotitalon olohuoneessa on kuin amerikkalaisesta toimintaelokuvasta, jossa tilannehuoneessa katsotaan suorana lähetyksenä sotilasiskun edistymistä.

Huoneessa on seinillä useita suuria näyttöjä. Suurimmalta näytöllä voi katsoa suoraa ilmakuvaa Bahmutin rintamalta. Videolähetys ruudulle tulee ukrainalaisten lennokeista, jotka tarkkailevat taistelukenttää herkeämättä.

Huoneessa puolentusinaa nuorta ukrainalaista seuraa tilanteen kehittymistä näytöiltä ja tietokoneiltaan. Energiajuomaa hörpitään ahkerasti ja nikotiinia kuluu.

Kun joukkue paikantaa venäläisten kranaatinheittimen Bahmutissa, huone tyhjennetään ulkopuolisista vierailijoista.

”Pois ruudun edestä!” vieraita suitsitaan tieltä.

Tilanne on päällä.

Muutamaa minuuttia myöhemmin yksi nuorista näyttää videotallenteelta, kuinka he onnistuivat tuhoamaan venäläiskohteen.

Lennokin välittämän videokuvan avulla ukrainalaiset kykenivät korjaamaan tykistökeskitystään kohteeseen. Kaksi ensimmäistä menee venäläisistä hieman ohi, mutta kolmas kerta toden sanoo: kohde räjähtää liekkeihin ja iskusta selvinneet tai vain haavoittuneet venäläiset yrittävät paeta paikalta.

”Juoskaa pojat!” yksi miehistä hihkuu voitonriemuisasti katsoessaan videota pakenevista venäläissotilaista.

Augur ja Ljuta seuraavat monitoreiltaan Bahmutin yllä lentävien lennokkien lähettämää kuvaa.

Osittain tällaista on sodankäynti Ukrainassa. Sodassa on otettu käyttöön monenlaisia lennokkeja, joilla käydään nykyaikaista sotaa. Lennokkien välittämän tiedon avulla voidaan esimerkiksi ohjata tykistötulta ja tehdä tiedustelua. Niillä voi myös pudottaa pienehköjä pommeja vihollisen niskaan.

Tämä Bahmutin ulkopuolella oleva komentokeskus kuuluu Seneca-nimiselle yksikölle, joka tekee myös radiotiedustelua venäläisten kommunikoinnista Bahmutissa.

”Olemme kuulleet nappaamistamme viesteistä muun muassa, kuinka venäläiset ovat olleet peloissaan. He halusivat tappaa meidät kaikki, mutta olemme täällä edelleen”, kertoo taistelijanimellä Evans esiintyvät nuorimies.

”Välillä he huutavat peloissaan lisää ammuksia. Bahmutissa on Wagnerin ja maahanlaskujoukkojen eliittisotilaita”, Evans kertoo radiotiedustelun perusteella.

Wagnerilla hän viittaa venäläiseen palkkasotilasyhtiöön, joka on värvännyt Bahmutiinkin sotilaita venäläisistä vankiloista. Heille on luvattu armahdus vankeusrangaistuksesta taistelukomennuksen jälkeen. Lukemattomat värvätyt eivät vapauttaan ehtineet nähdä, vaan kuolivat Bahmutin pelloille.

Lennokkikomentopaikan johtaja Evans (keskellä) on vasta 19-vuotias.

Ukraina ja Venäjä ovat taistelleet Bahmutista pitkään ja verisesti. Venäläisten on sanottu vyöryttäneen kaupunkiin sotilaitaan surutta, henkiä säästämättä.

Senecan lennokeiden välittämästä videokuvasta näkyy, millaista jälkeä sodankäynti on saanut aikaiseksi. Rakennukset ovat tuhoutuneet ja suuremmat kentät ovat tykistötulen rei’ittämät. Yhdellä silmäyksellä näkyy satoja, kenties tuhansia ammusten kraattereita.

”Siitä näkee Venäjän ja Ukrainan tykistön eron”, Augurina esiintyvä ukrainalaiskorpraali selittää kraatterinäkymää.

”Venäjä ampuu täydeltä laidalta ja yrittää tuhota kaiken. Ukrainan tykistöllä ei ole niin paljon ammuksia, vaan meidän on kyettävä tekemään iskumme tarkemmin. Ja tässä lennokeilla on merkittävä tehtävä, kun ne auttavat meitä tarkempiin iskuihin”, Augur sanoo.

Verrattain halpojen lennokkien avulla voidaan säästää myös tuntuvasti omien joukkojen menetyksiä, kun tiedustelu voidaan tehdä ilmasta käsin.

Käytössä on esimerkiksi DJI:n Mavic 3 -lennokkeja, joita Suomessakin myydään harrastekäyttöön niin sanottuna hyllytavarana. Lennokkipaketin saa kaupasta noin 2 400 eurolla. Ukrainassa käytettävien lennokkien ohjelmistoja on tosin hieman muokattu, jotta niiden lennättäjien sijaintitieto ei paljastu viholliselle.

Ukrainalaisten mukaan viime kesästä lähtien myös venäläiset ovat alkaneet käyttää pieniä lennokkeja enenevissä määrin. Kyse on jatkuvasta kilpavarustelusta, kun osapuolet selvittävät toistensa järjestelmien heikkouksia.

Bahmutia puolustavien joukkojen lennokkitoimintaa on hajautettu piiloon läheisen pikkukaupungin omakotitaloihin, jotka ovat jääneet tyhjiksi perheiden lähettyä evakkoon.

Grey seuraa Bahmutin yllä partioivan lennokin lähettämää kuvaa monitoreiltaan.

Lennokkiryhmä toimii salaisissa paikoista poissa ihmisten silmistä.

Kun yksikön jäseniltä kysyy heidän tietojensa avulla tapettujen venäläisten määrästä, vastaukset vaihtelevat.

Yksi kertoo sadasta tapetusta kuukaudessa, toinen 14,5:stä yhdessä iskussa. Puolikas johtuu siitä, että tiedustelukuvan perusteella yhden kuolleen venäläissotilaan alaraajoja ei räjähdyksen jälkeen enää näkynyt.

”Itse en koe iskuhetkellä yksinkertaisesti mitään, vaikka jotkut saattavat iloita tapetuista venäläisistä. Ei ole hyväksi, jos tunteille antaa vallan. Tämä on yksinkertaisesti vain työtä. Ne ovat kaikki minulle vain kohteita”, Augur sanoo.

Seneca-joukkojen johtaja, taistelijanimeltään Käärme, kertoo joukkojensa myös muun muassa tuhoavan venäläisten lennokkijoukkoja ja logistiikkaa.

”Ei meidän joukkomme yksin tätä taistelua voita, mutta teemme omasta puolesta kaikkemme, jotta voitamme Bahmutissa. Tärkeää on sekin, että taivaalla olevien silmiemme [lennokkien] avulla pystymme luomaan pelkoa venäläisten keskuuteen. He tietävät, että näemme heidät”, Käärme sanoo.

Taistelukentältä Senecan päämajaan saapuu joukkueen pääpilotti, josta Käärme on ilmiselvän ylpeä. Pilotin hihamerkkiin on kirjailtu Muumi.

Käärme ja Evans levähtävät takapihan katoksen alla droonitoiminnan komentopaikalla.

Toisaalla Bahmutin laitamilla 20-vuotias Varnak kertoo, ettei tiennyt ennen Venäjän suurhyökkäystä räjähteistä juuri mitään. Nyt hän vastaa pieniin lennokkeihin Bahmutin taisteluissa asennettavista räjähteistä.

”Tiesin, että on olemassa TNT:tä. Senkin taisin oppia Minecraftista”, Varnak viittaa suosittuun videopeliin.

”Opin tämän homman täällä”, Varnak sanoo pajassaan ja näyttää, kuinka yksi lennokista pudotettava kranaatti valmistetaan. Hommassa ei kauaa mene. Osat paikalleen ja valmis kranaatti laatikkoon.

Varnak väsää kranaatteja ja putkipommeja, jotka on tarkoitus pudottaa lennokeilla venäläisten niskaan.

Pienessä huoneessa seinää vasten nojaa tavallista putkea, jota pommien rakentamisessa käytetään. Pöydällä on laatikollinen hauleja ja muita pommien osia on siellä täällä. Räjähdeaine on samankaltaista kuin kuuluisa C4-muoviräjähde.

”Rakastan tätä hommaa. Aina kun valmistan kranaatin, ajattelen kuinka sillä saatetaan tappaa vihollisia.”

Varnak pyörittelee kranaattia käsissään. Pommintekijä kenties huomaa vieraiden huolestuneen katseen, sillä hän haluaa rauhoitella.

”Ei pelkoa, ei tämä tässä räjähdä. Sen sytytintä ei ole vielä viritetty.”

Varnak ei ole itse Bahmutin verisimmissä taisteluissa, mutta on tehnyt osansa kaupungin puolustamisessa.

”En tietysti ole mikään sotilasanalyytikko, mutta uskon joukko-osastomme mottoon. Sen mukaan kuljemme yksinomaan eteenpäin, emmekä peräänny. Sama koskee koko Ukrainaa. Tulemme taistelemaan loppuun asti.”