Tällä viikolla Yhdysvaltojen silmäätekevät republikaanit kokoontuvat yhteen, mutta heistä kiinnostavin on joukosta poissa.

Pääkaupunki Washingtonin liepeillä nyt järjestettävä CPAC on vaikutusvaltainen konservatiivien suurkokous, jossa poliitikot, lahjoittajat ja muut aatteellisesti yhteneväiset tapaavat toisensa.

Samalla se tarjoaa näkymän republikaanipuolueen sielunelämään.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on nyt kaikkialla, mutta ei täällä – siitä huolimatta, että aiemmin samassa tapahtumassa hän on saanut lähes rocktähden vastaanoton.

Miksi?

DeSantisia pidetään todennäköisimpänä haastajana ex-presidentti Donald Trumpille, joka on jo ilmoittanut pyrkivänsä republikaanien presidenttiehdokkaaksi.

Aseman sinetöi DeSantisin äänivyöry viime syksyn välivaaleissa. Hänet valittiin jatkokaudelle, ja samalla hän siivitti osavaltionsa republikaanit komeaan vaalivoittoon.

DeSantis ei ole virallisesti lähtenyt ehdolle, mutta se lienee vain ajan kysymys. Siitä kielii moni asia.

Hän on asemoinut itsensä näyttävästi kulttuurisotien ytimeen ja erityisesti kaiken ”wokeksi” leimaamansa vastustajaksi. Sen turvin hän on saanut avokätisesti ruutuaikaa erityisesti Fox-uutiskanavalta, joka vaikuttaisi tekevän pesäeroa Trumpiin.

Rahankeruu on hyvässä vauhdissa. Kuvernöörikampanjasta jäi jo yli 70 miljoonaa dollaria ylimääräistä, jota yritetään käyttää presidentinvaaleissa. Lisäksi useat miljardöörilahjoittajat ovat avanneet kukkaronsa.

Kampanjarekrytointienkin suunnittelu on jo tiettävästi pitkällä.

DeSantisilta ilmestyi tiistaina uusi kirjakin, The Courage to Be Free (Rohkeus olla vapaa). Sen myötä hänen odotetaan lähtevän jonkinlaiselle kiertueelle.

Floridan kuvernööri vieraili helmikuussa New Yorkissa. Hän tapasi kannattajiaan ja kävi puhumassa poliiseille.

Voi siis kuulostaa omituiselta, että DeSantis jättää väliin tapahtuman, jossa presidenttiehdokkaaksi mielivät tyypillisesti tavoittelevat kirkkainta mahdollisinta valokeilaa.

CPAC ei kuitenkaan ole entisensä.

Se on nyt Trumpin valtakunta: Trump on tiettävästi pääpuhuja, ja tilaisuuden pitkäaikainen järjestäjä Matt Schlapp on hänen merkittävä tukijansa. Puhujien ja vieraiden joukossa on useita Trumpin liittolaisia.

Se ei miellytä kaikkia. Osa puolue-eliitistä, kuten kongressin republikaanijohtajat ja entinen varapresidentti Mike Pence, jättävät tapahtuman väliin. Schlappiin kohdistuvat syytökset avustajan kourimisesta ovat tarjonneet kätevän takaportin ulos.

Miksi DeSantis siis haastaisi Trumpin juuri nyt, hänen omalla maaperällään? Hänellä on tarvitsemansa julkisuus ilmankin.

Kyynisimmät ajattelevat, että DeSantis-ilmiö on kupla eikä hän yksinkertaisesti uskalla panna itseään arvostelulle alttiiksi.

”Tarvitaanko vielä lisätodisteita siitä, että DeSantis on pelkkää hypeä? – – Hän tietää, etteivät maga-uskolliset seiso hänen takanaan”, poliittinen strategi ja entinen republikaanipuolueen jäsen Rick Wilson arvioi. Hän on mukana Trumpia vastustavassa The Lincoln Project -ryhmässä.

DeSantis ei tietenkään voi vältellä konfliktia loputtomiin. Jos hän haluaa ehdokkaaksi, hänen on ennen pitkää asetuttava Trumpia vastaan.

Toistaiseksi hän on pelannut viivytystaistelua. Se on alkanut käydä joidenkin republikaanien hermoille.

Ajanpeluu on ymmärrettävä strategia, sillä Trumpin haastaneille republikaaneille ei ole tavannut käydä kovin hyvin. DeSantis ei saisi myöskään suututtaa Trumpille uskollisia äänestäjiä, sillä ennen pitkää hän tarvitsee nämä puolelleen.

Silti hän ei myöskään saisi näyttää mieheltä, joka ei uskalla haastaa kilpakumppaniaan.

Toistaiseksi DeSantisin tiimi vaikuttaa kuitenkin laskelmoineen, ettei avoimeen taistoon kannata lähteä. Riittää, että Trump pitää DeSantisin nimen mielessä puhumalla ja valittamalla hänestä koko ajan. DeSantisin strategiana on pikemminkin sivuuttaa kritiikki kuin kommentoida sitä.

DeSantis kestitsi potentiaalisia lahjoittajia helmikuussa aivan Donald Trumpin kartanon, Mar-a-Lagon, liepeillä.

DeSantis vaikuttaisi kuitenkin vähitellen lisäävän kierroksia.

Viime viikonloppuna hän järjesti yli sadan vaikutusvaltaisen republikaanin kokoontumisajot vain kivenheiton päässä Trumpin Mar-a-Lagon kartanosta.

Se tulkittiin suoranaiseksi keskisormen näyttämiseksi, liehitellä nyt heitä lähestulkoon ex-presidentin takapihalla. Vieraiden joukossa oli tiettävästi useita Trumpin pitkäaikaisia tukijoita.

DeSantisin suurin haaste ei kuitenkaan ole voittaa esimerkiksi lahjoittajia puolelleen. Moni heistä olisi valmis siirtymään Trumpista jo eteenpäin.

Sen sijaan hänen pitäisi pystyä vetoamaan äänestäjiin. Se on Trumpin leipälaji, ja ehkä DeSantis ei ollut valmis haastamaan häntä CPAC:ssa juuri siinä.

Yhdellä tavalla kilpakumppaneista otetaan kuitenkin CPAC:ssa mittaa.

Tapana on, että konferenssin aikana vieraat kertovat suljetussa lippuäänestyksessä, kenet he haluaisivat nähdä puolueen seuraavana presidenttiehdokkaana.

Trump on hallinnut tätä epävirallista äänestystä monta vuotta. On silti kiinnostava nähdä, kuinka suuren saaliin DeSantis saa. Tappio tai kovin täpärä äänestystulos olisi Trumpille nöyryytys.

Useimmissa virallisissa kannatusmittauksissa Trump nauttii yhä republikaaniäänestäjien keskuudessa suurempaa suosiota kuin DeSantis.

Joissain DeSantis on kuitenkin ollut jopa edellä – vaikka ei ole edes vielä ilmoittautunut kilpaan.

