Presidentinvaaleissa valta­puolueen ehdokas on kärjessä ääntenlaskun ollessa vielä kesken

Viivästykset äänestyspaikoilla ja ääntenlaskussa ovat herättäneet epäilyksiä vaalivilpistä.

Nigerian presidentinvaaleissa maata hallitsevan APC-puolueen Bola Tinubu johtaa ääntenlaskentaa, kun 36 osavaltiosta 14:n äänet on saatu laskettua.

Poliittiseen keskustaan asettuva Tinubu on alustavasti napannut voiton kuudessa osavaltiossa. Keskustaoikeistolaisen pääoppositiopuolue PDP:n Atiku Abubakar vaikuttaa voittaneen viidessä osavaltiossa ja työväenpuolueen Peter Obi kolmessa.

Tinubu johtaa lähes neljällä miljoonalla äänellään, kun Abubakar on saanut 3 miljoonaa ja Obi 1,6 miljoonaa ääntä, kertoo Nigerian riippumaton kansallinen vaalilautakunta (INEC).

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voittaa ehdokas, joka saa eniten ääniä ja ainakin neljäsosan äänistä kahdessa kolmessaosassa maan 36 osavaltiosta ja pääkaupunkiterritoriosta, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Työväenpuolueen Obi yllätti konkaripoliitikot onnistumalla haastamaan kahta pääpuoluetta ensimmäistä kertaa demokraattisen Nigerian historiassa. Obi nappasi voiton keskeisessä Lagosin osavaltiossa, jota on pidetty osavaltion entisen kuvernöörin Tinubun vahvan kannatuksen alueena.

Lagosin osavaltiossa on eniten rekisteröityneitä äänestäjiä maan lähes 90 miljoonasta äänioikeutetusta.

Vaalien mahdollinen toinen kierros järjestetään kolmen viikon kuluttua, jos kukaan ehdokkaista ei saa voittoon tarvittavia ääniä.

Vaaleissa äänestettiin jo lauantaina, minkä jälkeen käsin tehtävä ääntenlasku alkoi paikallisilla äänestyspaikoilla, joista tulokset ladataan INEC:n tietokantaan. Ääntenlaskua on mahdollista seurata reaaliajassa, minkä on tarkoitus tuoda läpinäkyvyyttä Nigerian vaaleihin, joissa on aiemmin kärsitty vilpistä.

Viivästykset sekä äänestämisen aloittamisessa maanantaina että ääntenlaskun hitaus ovat kuitenkin herättäneet jälleen kysymyksiä vaalivilpistä.

Sekä oppositiopuolue PDP:n että muiden puolueiden edustajia käveli maanantaina ulos Abujan äänestyspaikalta. PDP-puolue syytti vaalilautakuntaa puolueellisuudesta.

”Emme aio olla kumileimasimena INEC:n ja APC:n valmistelemalla vaalipetokselle”, PDP:n edustaja Dino Melaye sanoi.

Työväenpuolueen vaalipäällikkö Akin Osuntokun kehotti INEC:ä pidättäytymään tulosten julkistamisesta ääntenlaskun manipuloinnin vuoksi.

EU:n vaalitarkkailumissio sanoi INEC:n kärsineen tehokkaan suunnittelun ja läpinäkyvyyden puutteesta kriittisillä hetkillä sekä heikentäneen ihmisten luottamusta äänestyksen ja ääntenlaskun viivästyksillä.