Blinken tapaa kaikkien Keski-Aasian maiden johtajia.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken vierailee Kazakstanissa tiistaina. Hän tapaa pääkaupungissa Astanassa kaikkien Keski-Aasian entisten neuvostotasavaltojen eli Uzbekistanin, Tadžikistanin, Kirgisian ja Turkmenistanin johtajia.

Blinken lupasi Yhdysvaltain tukevan Kazakstanin itsenäisyyttä.

”Joskus sanomme nuo sanat tavan vuoksi, mutta niillä on todellinen merkitys, ja tietysti juuri tässä ajassa niillä on vielä enemmän painoa kuin yleensä”, Blinken sanoi ulkoministeri Muhktar Tileuberdille tviitaten Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Keski-Aasian valtioilla on perinteisesti ollut läheiset suhteet Venäjään. Venäjän ja Kazakstanin välillä kulkee maailman pisin kahden valtion välinen maaraja, jonka pituus on 7 644 kilometriä. Kazakstanissa on myös suuri etnisten venäläisten vähemmistö.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan ilmapiiri on muuttunut aiempaa kriittisemmäksi. Kazakstaniin pakeni tuhansia venäläismiehiä Venäjän julistettua liikekannallepanon syksyllä.

Kazakstanin presidentin Kassym-Jomart Tokajevin on tulkittu hienovaraisesti arvostelleen Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia puheessaan YK:n yleiskokouksessa.

Valtiot eivät silti ole missään mielessä kääntäneet Venäjälle selkäänsä, eivätkä sitä tiiviiden kauppasuhteiden takia voisi tehdäkään.

Joulukuussa Kazakstan äänesti tyhjää YK:n äänestyksessä, jossa vaadittiin Venäjän vetäytymistä Ukrainasta.