Sekä Valko-Venäjä että Kiina ovat pitäneet yllä hyviä suhteita hyökkäyssotaa käyvään Venäjään.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on matkustanut Kiinaan. Uutistoimisto AFP kertoi tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimiston Beltan kertoneen Lukašenkan saapuneen maahan.

Kolmipäiväisen vierailun aikana Lukašenka tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin. Vierailu tehdään Kiinan kutsusta.

Viime syyskuussa Xi ja Lukašenka tapasivat Uzbekistanin kaupungissa Samarkandissa.

Lukašenka on Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen liittolainen. Lukašenka on tukenut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Venäjä on muun muassa hyökännyt Ukrainaan Valko-Venäjän kautta. Lukašenka on sanonut olevansa valmis samaan uudestaan, jos Minsk olisi uhattuna.

Lukašenka on sanonut Kiinan valtion Xinhua-uutistoimiston haastattelussa odottavansa Xin tapaamista. Hän myös ylisti Pekingin viimeviikkoista linjapaperia Ukrainan sodasta, kertoo AFP.

”Tänään maailmassa ei voida ratkaista yhtään ongelmaa ilman Kiinaa”, Lukašenka sanoi.

Kiina ehdotti viime perjantaina kahdentoista kohdan linjapaperia Ukrainan rauhaan.

Peking on väittänyt olevansa Ukrainan sodassa puolueeton ja vaatinut vuoropuhelua osapuolten välillä. Aseiden mahdollisen lähettämisen Venäjälle Kiina on kiistänyt jyrkästi, kertoo AFP. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on pidetty mahdollisena, että Kiina saattaisi harkita aseiden lähettämistä.

Natossa ja Euroopan unionissa on epäilty Kiinan vilpittömyyttä rauhan välittämisessä Ukrainan ja Venäjän välille, sillä maa ei ole halunnut tuomiota Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.