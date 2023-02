Raportti: Venäjä on iskenyt siviili­kohteisiin aseilla, joissa oli länsimaisia osia

Raportin mukaan kaikissa siinä tarkastelluissa epäillyissä sotarikoksissa on käytetty aseita, joissa on ollut länsimaissa valmistettuja osia.

Länsimaisten yritysten osia on käytetty sotarikoksissa, joita venäläisten joukkojen epäillään tehneen Ukrainassa. Näin kerrotaan kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön IPHR:n ja itsenäisen korruptionvastaisen komission NAKO:n raportissa.

Raportissa tarkasteltiin useita sotarikoksia, joita venäläisten joukkojen epäillään Ukrainassa tehneen. Raportin mukaan kaikissa siinä tarkastelluissa epäillyissä sotarikoksissa on käytetty aseita, joissa on ollut länsimaissa valmistettuja osia, tulkitsee asiasta uutisoinut Kyiv Independent. Raportissa on tarkasteltu erityisesti siviileihin kohdistuneita iskuja.

Raportin mukaan kaupankäyntitiedot osoittavat, että Venäjä tuo useiden eri yhtiöiden valmistamia osia maahan yhä joko yritysten välittämänä tai Hong Kongin ja Turkin kautta. Osia tuodaan raportin mukaan miljoonien dollarien dollarien arvosta. Raportissa nimettiin yhtiöt Harting, Trimble ja TE Connectivity.

Kaksi edellä mainituista yhtiöistä tuottaa raportin mukaan niin sanottuja kaksikäyttöisiä osia, joita Venäjä etsii valmistaakseen ja korjatakseen sotakalustoaan. Yksi yhtiöistä tuottaa nimenomaan sotilaskäyttöön tarkoitettuja osia, joita Venäjän asevoimat tarvitsee navigointiin ja kohdentamiseen.

Raportin mukaan länsimaiset teknologiayritykset ovat jatkaneet niin sanottujen kaksikäyttöisten komponenttien ja nimenomaan sotilaskäyttöön suunniteltujen komponenttien vientiä Venäjälle ainakin viime vuoden marraskuuhun saakka.

Kaksikäyttöinen komponentti tarkoittaa EU:n määritelmän mukaan tavaroita, ohjelmistoa ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilaskäytössä.

Raportin mukaan neljä keskeistä venäläistä asetta ja asejärjestelmää, joita on käytetty epäiltyjen sotarikosten tekemiseen, ovat vaihtelevissa määrin riippuvaisia länsimaalaisesta teknologiasta.

Venäjän Kalibr-risteilyohjus väitetysti sisältää osia, joita on valmistettu yhdeksässä yhdysvaltaisessa yrityksessä sekä yhdessä sveitsiläisessä ja yhdessä taiwanilaisessa yrityksessä.

Raportin mukaan länsimaalaisia osia on tiettävästi ollut käytössä myös Iskander-ohjusjärjestelmässä, Kh-101-ohjuksissa sekä Tornado-raketinlaukaisujärjestelmässä.

Raportin mukaan voimassa oleva sääntely, jolla pyritään vähentämään Venäjän mahdollisuutta saada käyttöönsä länsimaista kaksikäyttöistä teknologiaa, ei ole riittävää eikä sääntelyn täytäntöönpano ole riittävää.

Tästä osoituksena on raportin mukaan se, että länsimaisten yritysten valmistamia komponentteja päätyy yhä Venäjälle.