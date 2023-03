Onnettomuus tapahtui lähellä Lárisan kaupunkia. Onnettomuuteen johtanut syy ei ole vielä selvillä.

Kreikassa Lárisan kaupungin lähellä tapahtuneessa junaonnettomuudessa on kuollut vähintään 16 ja loukkaantunut ainakin 85 ihmistä, kertovat uutistoimisto Reuters ja AFP.

Onnettomuudessa Ateenasta Thessalonikiin matkalla ollut matkustajajuna törmäsi Thessalonikista Lárisaan kulkeneeseen tavarajunaan. Onnettomuussyyt eivät ole vielä selvillä.

Kreikan yleisradioyhtiön (ERT) mukaan onnettomuus tapahtui hieman ennen puoltayötä. 25 loukkaantuneen ihmisen tila on vakava ja he ovat kärsineet muun muassa palovammoista vaunujen syttyessä tuleen. Onnettomuuspaikalle on hälytetty kymmeniä ambulansseja ja Ateenan sekä Thessalonikin sairaalat ovat valmiita ottamaan vastaan loukkaantuneita ihmisiä.

Keski-Kreikassa sijaitsevan Thessalian alueen kuvernöörin Konstantinos Agorastosin mukaan junien törmäys oli ”todella voimakas”. Raiteilta ajautui neljä vaunua, joista kaksi tuhoutuivat hänen mukaansa ”lähes täysin”.

Noin 250 matkustajaa saatiin evakuoitua Thessalonikiin busseilla.