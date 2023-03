Maahanmuuttovirasto on saanut lisärahoitusta vapaaehtoisen paluun lisäämiseen. Tarkoituksena on tukea vapaaehtoisia muuttajia myös alkuperäisissä kotimaissa.

Ruotsin hallitus haluaa, että yhä useampi heikosti maahan integroitunut maahanmuuttaja muuttaa Ruotsista pois takaisin lähtömaahansa.

Siksi hallitus aikoo korottaa tukimaksuja, joita valtio maksaa vapaaehtoisille lähtijöille.

Ruotsissa vapaaehtoisesta paluusta käytetään termiä ”återvandring”.

Maahanmuuttajien vapaaehtoisen palaamisen lisääminen on ollut yksi ruotsidemokraattien keskeisistä tavoitteista. Viime syksyn vaalien jälkeen ruotsidemokraateista kasvoi Ruotsin toiseksi suurin puolue, minkä ansiosta siitä tuli hallituksen tärkein tukipuolue.

Maltillisen kokoomuksen johtaman hallituksen ohjelmassa vapaaehtoinen paluu onkin keskeinen osa uutta ja tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Kokoomusta edustava maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard sanoi keskiviikkona ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa, että hallitus tähtää tuellaan maahanmuuttajaryhmiin, jotka eivät ole integroituneet Ruotsiin. Eli esimerkiksi ihmisiin, jotka osaavat huonosti kieltä ja tulevat taloudellisesti heikosti toimeen.

”Suuret ryhmät, jotka ovat tulleet viimeisten vuosikymmenten aikana”, ministeri sanoi lehdelle.

Vuodesta 2010 lähtien Ruotsi on myöntänyt noin 1,2 miljoonaa uutta oleskelulupaa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana vain harvat maahanmuuttajat ovat tarttuneet valtion tarjoamiin paluutukiin. DN:n mukaan kymmenen vuoden aikana vain 46 ihmistä on saanut valtion paluutukea.

Tällä haavaa tuen suuruus on enintään 40 000 kruunua (3 600 euroa) per perhe. Tällaisen summan voisi saada esimerkiksi perhe, joka hakee paluurahaa, luopuu oleskeluluvastaan ja palaa takaisin entiseen kotimaahansa. Lisäksi on mahdollista saada tukea esimerkiksi lentolippuihin.

Nyt maahanmuuttovirasto on saanut lisärahoitusta vapaaehtoisen paluun lisäämiseen. Tarkoituksena on tukea vapaaehtoisia muuttajia myös alkuperäisissä kotimaissa.

”Se voi tarkoittaa koulutusta tai lasten koulumaksuja. Se riippuu paljon olosuhteista eri maissa”, kuvaa ruotsidemokraattien maahanmuuttoasioista vastaava edustaja Ludvig Aspling DN:lle.

Ruotsin kansalaisuuden saaneita tuet eivät koske.

Hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit ottavat paluupolitiikassaan oppia Tanskasta, jossa käytäntö on laajemmin käytössä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana paluurahan on ottanut vastaan noin 300–500 henkeä vuodessa, kertoo DN.

Tanskassa tukisummat ovat Ruotsia suurempia. Tanska voi maksaa yhdelle muuttajalle jopa 220 000 kruunua (19 900 euroa), minkä lisäksi muuttajan on mahdollista hakea valtiolta vielä lisätukia.

Myös Suomi tukee vapaaehtoisia palaajia, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri).

”Migrin myöntämän tuen suuruus vaihtelee tukimuodon ja paluun kohdemaan mukaan. Käteistuki on maasta riippuen 200–1 500 euroa ja hyödyketuki 3 000–5 000 euroa”, kerrotaan palaajia neuvovalla sivustolla.

Suomessa keskusteltiin vapaaehtoisen paluun tuista muun muassa vuonna 2018, jolloin tukea korotettiin.