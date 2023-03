Unkarin hallitus pakotti George Sorosin perustaman Keskieurooppalaisen yliopiston siirtymään Wieniin. Budapestiin jäänyt osa avasi aikuiskurssinsa myös Unkarissa syrjään jääneille.

Budapest

Gábor Horváth istuu pöydän ääreen ja kaivaa Lidlin muovikassistaan Art Spiegelmanin klassikkosarjakuvan Maus. Holokaustista kertova Maus on vähitellen huoneeseen kerääntyvän ryhmän kotitehtävä, josta kohta keskustellaan.

Olemme CEU:ssa eli Keskieurooppalaisessa yliopistossa Budapestissa, mutta Horváth ei ole tyypillinen opiskelija eikä hän ole suorittamassa tutkintoa.

Hän on yksi Budapestin asunnottomista, joka nukkuu yönsä ulkona tai suojamajoituksessa. Päivisin hän myy Fedél Nélkül- eli Vailla kattoa -nimistä asunnottomien hyväksi tehtävää lehteä, samantapaista kuin Suomessa myytävä Iso numero. Hän myös kirjoittaa lehteen runoja nimimerkillä Szamócza eli Mansikka.

Asunnoton Gábor Horvath myy päivisin Fedél Nélkül -katulehteä ja käy iltaisin kurssilla. Kuvassa Horvath lehdenmyyntityössä Budapestissä Budan kaduilla.

Gábor Horváth syventyy Art Spiegelmanin Maus-teokseen, joka kuului kurssin lukemistoon.

Horváth huomasi hakuilmoituksen kurssille myymästään lehdestä. Socrates-projektiksi nimetyn kurssin osallistujat harjoittelevat kerran viikossa lukemaan tekstejä, keskustelemaan niistä kriittisesti ja puolustamaan omaa näkökulmaansa. Maus on pohjana keskustelulle, jossa puhutaan siitä, miten sota esitetään taiteessa.

Kurssille on valittu etusijalla ne, joilla ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta yliopistotasoisiin opintoihin esimerkiksi taloudellisten syiden tai terveys- ja perhesyiden takia. Iältään he ovat 27–80-vuotiaita, kertoo opettaja Kata Gyuris.

Kurssipaikka CEU on unkarilais-yhdysvaltalaisen miljardöörin George Sorosin Budapestiin perustama yliopisto, jonka pääministeri Viktor Orbánin johtama hallitus savusti ulos Unkarista vuonna 2018.

Kirjastossa tutkimusta tekevä Gábon Boros ja CEU:n työntekijä Judit Uzonyi-Tompa nauttivat iltapäivän auringosta yliopiston edustalla Budapestin keskustassa.

HS vieraili CEU:ssa edellisen kerran vuonna 2017, kun hallituksen kirves jo roikkui yliopiston yllä. Silloin yliopistolla oli ilmassa vielä pientä toiveikkuutta, josko sittenkin neuvotteluissa hallituksen kanssa saataisiin myönteinen lopputulos. Yliopistossa opiskeli tuolloin 1500 opiskelijaa, ja sen huolella remontoidut tilat olivat täyskäytössä.

Toisin kävi: Budapestin kampukselta ei voi enää valmistua. Unkarin CEU ei voi myöntää yliopistotasoisia tutkintoja.

Useampaan kerrokseen ulottuva CEU:n kirjasto on nykyisellään hiljainen. Aiemmin se oli täynnä opiskelijoita.

Yliopiston nykyinen pääpaikka on Itävallan pääkaupungissa Wienissä, mutta täysin CEU:ta ei onnistuttu Unkarissakaan nitistämään. Socrates-projekti on siitä yksi esimerkki. Nyky-CEU antaa koulutusta myös Unkarin romaneille ja Ukrainasta tulleille pakolaisille ja järjestää erilaisia luentosarjoja. Sen kirjasto on auki kaikille, ja siellä voi tehdä tutkimustyötä.

George Soros perusti Keskieurooppalaisen yliopiston CEU:n vuonna 1991.

Unkarin merkittävään juutalaisvähemmistöön kuulunut Soros oli 13-vuotias, kun natsit valtasivat Budapestin. Hänen perheensä selvisi väärennettyjen henkilöllisyyksien turvin. Sodan jälkeen Soros muutti Lontooseen, opiskeli siellä ja siirtyi myöhemmin Yhdysvaltoihin. Hän loi omaisuutensa Quantum Fund -sijoitusrahastolla, joka muun muassa keinotteli valuutoilla.

Soros halusi omaisuutensa myötä panostaa hyväntekeväisyyteen, ja katse kääntyi Neuvostoliiton vaikutuspiiristä vapautuneeseen synnyinmaahan. Sinne piti kouluttaa uudet vallanpitäjät.

CEU:sta tulikin arvostettu. Yliopistossa on opiskellut myös valtapuolue Fideszin tukipilareita, samoja ihmisiä jotka myöhemmin häätivät sen maasta.

Muun muassa Orbánin hallituksen virallinen puhemies Zoltán Kovács, joka kieltäytyi tapaamasta Helsingin Sanomia, on valmistunut CEU:sta.

Liberaalin ja avoimen yhteiskunnan puolestapuhuja Soros ja hänen yliopistonsa alkoivat vuosien mittaan yhä enemmän ärsyttää Unkarin hallitusta. Hallitus alkoi johdonmukaisesti nimittää yliopistoa ”Soros-yliopistoksi” ja esitti unkarilaissyntyisen perustajan epäilyttävässä valossa. Hänen muun muassa kuiskittiin organisoivan Unkariin suuntautuvaa maahanmuuttoa ja sorkkivan Unkarin sisäpolitiikkaa.

Soros oli hallitukselle hyödyllinen vihollinen. Hän on ollut jo vuosia erilaisten äärioikeistolaisten ja juutalaisvastaisten salaliittoteorioiden pääkonna, joka näissä teorioissa nykii taustalla naruja edistääkseen erilaisia ääriliberaaleja päämääriä.

Vuonna 2017 Unkarin hallitus muutti korkeakoululakia niin, että Unkarissa toimivilla ulkomaisilla yliopistoilla täytyy olla pääpaikka ja opetusta myös alkuperäisessä kotimaassaan. Yliopiston kotimaalla ja Unkarilla tuli lakimuutoksen myötä olla sopimus, jossa määritellään yliopiston toiminta Unkarissa.

Yhdysvaltoihin rekisteröidyllä CEU:lla ei ole varsinaista toimintaa Yhdysvalloissa, joten se ei kyennyt täyttämään tärkeintä ehtoa. Se solmi yhteistyösopimuksen newyorkilaisen Bard Collegen kanssa, mutta järjestely ei kelvannut Unkarille.

Socrates-kurssi kokoontuu kerran viikossa. Osanottajat ovat iältään 27-80-vuotiaita.

Socrates-projektin luento jatkuu. Horváthin vieressä istuu Anna Berhidai, joka on yksinhuoltaja.

”Asuin aiemmin aivan CEU:n vieressä ja halusin aina tänne opiskelemaan. Mutta yksinhuoltajana en pystynyt menemään yliopistoon, kesti useita vuosia valmistua lukiostakin. Tämä on ollut hieno mahdollisuus”, Berhidai sanoo.

”Kreikan kirjallisuus ja historia, jota kävimme läpi kurssin ensimmäisessä osassa, puuttui elämästäni aiemmin. Myös tämä yhteiskunnallinen opetus on ollut tosi kiinnostavaa, ei vain Ukrainan sodan takia, vaan muunkin tähän päivään liittyvien yhtymäkohtien takia. Tämä kurssi on minulle kuin suoja.”

Berhidai ottaa yhteyttä vielä myöhemmin ja haluaa lisätä tarkoittaneensa suojalla sitä, että on saanut kurssilla olla oma ei-binäärinen itsensä, siis sukupuoli-identiteetiltään jotain muuta kuin yksiselitteisesti nais–mies -jakoon sopiva. Unkarissa, jossa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia on kavennettu, sillä on merkitystä.

Viktor Orbánin ja hänen hallituksensa ristiretki Unkarin korkeakouluja ja niiden autonomiaa vastaan ei päättynyt Keskieurooppalaiseen yliopistoon. Vuonna 2021 hallitus muutti maan 21 yliopiston hallinnon säätiöpohjaiseksi, minkä tarkoituksena oli hallituksen mukaan turvata yliopistojen rahoitus ja helpottaa yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa.

Näiden säätiöiden hallituksiin alettiin nimittää pääosin Fideszin edustajia, muun muassa ministereitä ja valtiosihteereitä.

EU teki tälle vastavedon: se ilmoitti, että kyseisten yliopistojen opiskelijoille ei anneta enää apuraharahoitusta Erasmus-opiskelijavaihtoon ulkomaisissa yliopistoissa. Vastaveto on osa toimia, joita EU edellyttää Unkarilta, jotta maa säilyttäisi EU-rahoituksensa.

Unkari näyttää taipuvan. Helmikuun alussa hallituksen edustaja ilmoitti, että ministerit eivät enää jää säätiöihin.

EU:lla on nyt rahoituksen kautta työkalu, jota se voi käyttää Unkarin hallituksen suuntaan. Keskieurooppalaisen yliopiston kannalta työkalu tuli käyttöön liian myöhään.