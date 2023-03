Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että Ukraina on jo käytännössä menettänyt Bahmutin. Ukrainan apulaispuolustusministeri vahvisti kuitenkin keskiviikkona, että Bahmutiin on lähetetty lisää sotilaita.

Ukraina on vahvistanut joukkojaan itäisen Bahmutin kaupungin rintamalla. Asiasta kirjoittavat muun muassa The New York Times, uutistoimisto Reuters sekä uutiskanava CNN.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar vahvisti asian keskiviikkona. The New York Timesin mukaan Maliar ei kuitenkaan kertonut, kuinka monta sotilasta rintamalle lähetettiin. Epäselväksi jäi myös se, mikä uusien sotilaiden rooli taisteluissa on.

Tilanne Bahmutin kaupungin kuukausia jatkuneissa taisteluissa Venäjän joukkoja vastaan on vaikea.

Samaa mieltä ovat asiantuntijatkin. Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tarkasti seuraava asiantuntija John Helin kertoi HS:n Ukraina-studiossa keskiviikkona, että ”Bahmut on käytännössä jo menetetty”.

Lue lisää: Tilanne itä­rintamalla on epä­toivoinen, ja pinnan alla kytee kysymys: ”Jos Bahmut kaatuu, niin mitä seuraavaksi?”

Myös venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on kertonut Ukrainan lisänneen joukkojaan Bahmutissa, kertoo CNN.

Selvää on, että Ukrainan tarkoituksena on vahvistaa vaikeassa tilanteessa olevaa Bahmutia, mutta miksi?

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin mukaan Bahmutin kaupungin puolustaminen on juuri nyt Ukrainan suurin haaste. Venäjän joukot ovat saavuttaneet voittoja kaupungin ympärillä, mutta Ukrainan joukot eivät ole vielä vetäytymässä.

Ilmahyökkäysprikaatin ukrainalaissotilaat valmistautuivat taisteluun helmikuussa. Taustalla on Bushmaster Protected Mobility Vehicle -ajoneuvo.

Ukrainan on aiemmin arvioitu jopa vetäytyvän Bahmutista.

The New York Times arvioi, että uusia joukkoja voitaisiin käyttää pitämään venäläisjoukot nykyisissä asemissaan. Toinen vaihtoehto on se, että uudet joukot toimivat logistisena tukena, mikäli Ukraina on vetäytymässä.

Zelenskyin avustaja Alexander Rodnianski kertoi aiemmin tällä, että Ukrainan asevoimat punnitsee tarkkaan kaikkia vaihtoehtoja.

”Toistaiseksi (Ukrainan) asevoimat ovat pitäneet Bahmutia hallussaan, mutta tarvittaessa vetäydymme pois strategisesti. Emme aio uhrata kaikkia ihmishenkiämme turhaan”, Rodnianski kertoi.

Ukrainalaissotilaita haupitsissa lähellä Bahmutia maanantaina.

Venäjä on siirtänyt suoraan etulinjaan huomattavan määrän sotilaita. Heidän joukossaan on runsaasti äskettäin mobilisoituja ja nopealla aikataululla koulutettuja sotilaita. Tämä on tarjonnut Ukrainalle mahdollisuuden iskeä, vaikkakin taistelut ovat aiheuttaneet runsaasti tappioita myös Ukrainalle.

Kaikki ukrainalaisetkaan eivät siis ole vakuuttuneita siitä, että Bahmutin puolustamista kannattaa jatkaa loputtomiin.

Ukrainan parlamentin puolustus- ja tiedusteluvaliokunnan jäsen Serhi Rakhman kertoi ukrainalaisen NV-radiokanavan haastattelussa, että ”Ukrainan on ennemmin tai myöhemmin lähdettävä Bahmutista”.

”Ei ole mitään järkeä pysytellä siellä hinnalla millä hyvänsä”, hän sanoi, mutta jatkoi, että yhdenkään puolustuslinjan ei pitäisi antaa romahtaa.

”Tälläkin hetkellä Bahmutia puolustetaan, jotta Venäjän tappiot kasvaisivat mahdollisimman suuriksi, sillä Venäjä menettää jatkuvasti ammuksiaan ja muita resurssejaan”, Rakhman korosti.

Wagner-johtaja Prigožin kuvailee ukrainalaisten torjuvan venäläisten hyökkäyksiä Bahmutissa ”raivokkaasti”.

”Ukraina yrittää pitää Bahmutista kiinni kaikin voimin”, Prigožin sanoi CNN:n keskiviikkona julkaisemassa Telegram-ääniviestissä.

Prigožinin mukaan Wagner-palkkasoturit johtavat Venäjän pyrkimyksiä valloittaa Bahmut. Samalla hän kuitenkin valitti, että joukoilta puuttuu etenemiseen vaadittavia ammuksia.

”Sanon vain, että järjestelmää pitää kehittää. Toivon, että ammuksia toimitetaan jatkossa säännöllisesti”, hän kertoi.