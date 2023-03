Väitteet torstaisesta hyökkäyksestä olivat epäluotettavia. Tilannetta hämmensi entisestään ilmeisesti Ukrainassa toimivan venäläisryhmän julkisuuteen toimittama video.

Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti torstaina pitämässään puheessa ukrainalaisia ”terroristihyökkäyksestä” venäläiselle Brjanskin alueelle, venäläinen uutistoimisto Tass kertoi.

Putinin mukaan ”ukrainalaiset sabotöörit” olisivat esimerkiksi tulittaneet siviiliautoa. Putin käytti tapahtunutta esimerkkinä siitä, millaista pahuutta vastaan Venäjä joutuu Ukrainassa taistelemaan.

Brjanskin alueen kuvernööri oli aiemmin kertonut kanavallaan viestipalvelu Telegramissa, että hyökkäyksessä kuoli yksi ihminen ja haavoittui kymmenvuotias lapsi. Ensin puhuttiin tytöstä, sitten pojasta, kertoi venäläinen riippumaton uutissivusto Istories.

Venäläisten sosiaalisen median lähteiden mukaan 40–50 ihmistä olisi osallistunut hyökkäyksiin, jotka olisivat kohdistuneet pariin kolmeen asutuskeskukseen Ukrainan rajan tuntumassa.

Tiedot olivat ristiriitaisia, sekavia ja epäluotettavia, ja niiden mukaan esimerkiksi useita ihmisiä olisi otettu panttivangeiksi. Joidenkin vahvistamattomien väitteiden mukaan useita ihmisiä olisi kuollut, Meduza-uutissivusto kertoi.

Virallisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän tiedustelupalvelu FSB kertoi löytäneensä ”räjähteitä” Klimovskin piirin alueelta.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak kutsui Twitter-tilillään venäläisraportteja sabotaasista ”tarkoitukselliseksi provokaatioksi”, lavastetuksi tapahtumaksi, jolla Venäjä pelottelee kansalaisiaan Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen tukemiseksi.

Yhdessä vaiheessa uutisoitiin, että Putin olisi kutsunut koolle turvallisuusneuvostonsa hätäkokouksen Brjanskin tapahtumien vuoksi. Tieto kuitenkin kumottiin, ja kokous on määrä järjestää perjantaina aiemmin kerrotun mukaisesti.

Putinin kerrottiin myös peruneen matkansa Stavropolin alueella järjestettyyn Opettajien vuosi -tilaisuuteen. Sen sijaan hänen kerrottiin seuraavan tarkasti Brjanskin tilannetta. Opettajille hän puhui etäyhteydellä.

Putinin ja muiden venäläispäättäjien kovat lausunnot Brjanskin väitetyistä tapahtumista nostattivat kysymyksiä siitä, voisiko Venäjä määritellä uusiksi Ukrainassa käynnissä olevan ”sotilaallisen erikoisoperaationsa”. Ukrainassa käytävän sodan kutsuminen sodaksi laajentaisi Putinin muutenkin laajoja oikeuksia käydä sotaansa ja valjastaa kansalaisia siihen mukaan.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi toimittajille, että torstain hyökkäysten takana olivat terroristit, jotka Venäjä aikoo eliminoida.

”En tiedä, nyt en pysty sanomaan”, hän totesi kysymykseen, ollaanko Ukrainan sodan määritelmää ”erikoisoperaatiosta” muuttamassa, brittilehti The Guardian kertoi.

Lavastetut hyökkäykset ovat olleet Venäjän ja aiemmin Neuvostoliiton tapa oikeuttaa erilaisia sotilaallisia toimia, kuten Suomeen hyökkäämistä vuonna 1939 niin sanottujen Mainilan laukausten jälkeen.

Jotkut Putin-mieliset sosiaalisen median käyttäjät Venäjällä vaativat torstaina kovia otteita Ukrainaa vastaan.

”Viimeisetkin punaiset linjat on ylitetty Brjanskin alueella tänään. Nyt kaikki, jotka edes kuiskivat rauhasta, ovat terroristien rikoskumppaneita”, totesi äärikansallinen ja upporikas liikemies Konstantin Malofejev Telegram-viestissään The New York Times -lehden mukaan.

Ristiriitaista uutisointia Brjanskin väitetystä hyökkäyksestä hämmensivät merkittävästi sosiaaliseen mediaan torstaina ilmestyneet videot, joissa esiintyi Venäläiset vapaaehtoisjoukot -nimisen ryhmän jäseniä.

Useat Ukrainan sotaa seuraavat tahot tunnistivat videoilta ryhmän perustajan nimeltä Denis Nikitin (aiemmin Kapustin). Hän ja muut ovat etnisiä venäläisiä, jotka taistelevat Ukrainan puolella Venäjää vastaan.

Nikitin tunnetaan uusnatsina ja jalkapallohuligaanina, joka meni viime vuosikymmenellä Ukrainaan taistelemaan venäläisiä vastaan.

Hän totesi videolla, että ”me emme taistele siviilejä vastaan, me emme tapa aseistamattomia ihmisiä, pitäkää se mielessänne”.

”Nyt on tullut aika tavallisten venäläisten ymmärtää, etteivät he ole orjia. Ryhtykää kapinaan, taistelkaa!” hän sanoi samalla kun hänen toverinsa piteli ryhmän lippua vierellä.

Istories-uutissivusto kertoi Nikitinin ryhmän jäsenen sanoneen, että 45 ryhmän taistelijaa olisi tunkeutunut Ukrainasta Venäjän puolelle.

Hänen mukaansa ryhmän jäsenet olisivat hyökänneet kahta Venäjän armeijan ajoneuvoa vastaan.

”Emme nähneet lapsia haavoittuvan, mutta yksi rajavartija siellä oli. Emme ottaneet panttivankeja”, ryhmän jäsen oli sanonut haluamatta nimeään julkisuuteen.

Presidentti Putin tuntui torstaina kytkevän Brjanskin tapahtumien perusteella yhteen sekä ukrainalaiset uusnatsit että Ukrainan väitetyt tai epäillyt hyökkäykset Venäjän maaperälle viime kuukausina.

Putin ylisti Venäjän asevoimia, jotka suojelevat venäläisiä ”uusnatseilta ja terroristeilta” sekä niiltä, jotka ovat kiduttaneet ihmisiä Itä-Ukrainan Donbasissa vuodesta 2014 alkaen ja tappaneet Darja Duginan.

Dugina oli venäläinen kansallismielinen toimittaja, joka kuoli autopommi-iskussa viime elokuussa Moskovassa. On epäselvää, oliko Dugina itse iskun kohde vai oliko tarkoitus tappaa hänen isänsä, venäläisen nationalismin ideologina tunnettu Aleksandr Dugin.

Julkisuudessa on spekuloitu, oliko autopommi-iskun takana Ukraina tai mahdollisesti jonkinlainen venäläinen vastarintaliike.

Vaikka Zelenskyin neuvonantaja Polodjak kutsui torstain tapahtumia Brjanskissa Venäjän provokaatioksi, hän totesi twiitissään, että partisaanit eli Venäjän hallinnon vastainen liike olisi voimistumassa ja muuttumassa aggressiivisemmaksi.

”Pelätkää partisaanejanne”, hän totesi.