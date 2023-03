Z-kirjaimesta on tullut venäläisten ”turbopatrioottien” kirjain. Meduza kertoo, mitä tapahtui.

Juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022 venäläiset propagandan­tuottajat ja Kremliä tukevat bloggarit alkoivat julkaista kuvamateriaalia Ukrainan rajalla olevasta sotakalustosta, jota koristivat latinalaiset kirjaimet Z ja V. Pian Z-kirjaimesta tulikin keskeinen symboli venäläisessä propagandassa, jossa puolustettiin Kremlin aloittamaa hyökkäyssotaa naapurimaata vastaan.

Z-merkki käytössä Donetskissa maaliskuussa 2022.

Nyt, vuotta myöhemmin, Z on menettänyt symboliarvoaan. Käyttöön on tullut muita symboleja, kuten moukari. Nykyään Z-kirjainta käyttää symbolinaan kaikkein radikaaleimmin sotaa puolustava joukko, joka kannattaa Ukrainaa vastaan mahdollisimman raskaita sotatoimia, jopa terrorismia.

Meduzan Signal-niminen sarja kertoo tunnuksen historiasta ja kehittymisestä.

Mistä Z on peräisin?

Z-symbolin keksijästä on vaihtelevia näkemyksiä.

Kun Venäjän sotakalustoa alettiin siirtää Ukrainan rajan läheisyyteen, Z- ja V-kirjaimet ajoneuvoissa osoittivat sotilaspiiriä: Z – zapadnyi eli läntinen, V – vostotšnyi eli itäinen. Keväällä 2022 Meduzan lähteet kertoivat, että kirjainten valjastaminen symbolikäyttöön osoitukseksi solidaarisuudesta Venäjän armeijalle oli ennen kaikkea Venäjän puolustusministeriön pr-osaston ja sen johtajan, Sergei Šoigun neuvonantajan Andrei Iljinskin työn tulosta. Sotavirasto teki mahdollisesti yhteistyötä myös Russia Today-kanavan kanssa; RT aloitti heti maaliskuun alussa Z-teemaisten t-paitojen myynnin ”erikoisoperaation” tukemiseksi.

T-paitoja Z-tunnuksella myynnissä Moskovassa keväällä 2022.

Tällä mediakampanjalla saattoi olla yhteyksiä Wagner-yksityisarmeijan perustajaan Jevgeni Prigožiniin.

”Prigožinin trollitehtaanakin” tunnettuun Internet Research Agency -yhtiöön kytkeytyvä kampanja-asiantuntija Igor Mangušev on sanonut, että juuri hän ”yhdessä kavereiden kanssa” kehitti idean Z-symbolin käytöstä sosiaalisessa mediassa. Mangušev surmattiin Luhanskin alueella helmikuussa 2023. Kuolinsyy oli pistoolin laukaus takaraivoon, mutta tapahtumaan liittyvät olosuhteet ovat epäselvät.

Keväällä 2022 järjestettiin mitä moninaisimpia Z-teemaisia flash mobeja Venäjän hyökkäyksen tueksi. Tapahtumia oli yrityksissä, kouluissa, opistoissa, yliopistoissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa ja jopa neuropsykologisissa hoitolaitoksissa. Riittävän osallistujamäärän varmistivat yleensä valtion palkkalistoilla olevat.

18. maaliskuuta 2022 venäläisiä saapui Z-tunnuksia rinnassaan konserttiin, joka järjestettiin ”Krimin alueliitoksen kunniaksi”.

Z-tunnus Moskovan teatterin Oleg Tabakov - rakennuksessa marraskuussa.

Julkisissa viroissa toimivat venäläiset alkoivat käyttää propaganda­slogania ”Emme jätä omiamme” sekä Z-kirjainta hyökkäyssodan tukemisen symbolina. Esimerkiksi Venäjän itseensä liittämän Sevastopolin kuvernööri Mihail Razvožajev muutti Telegram-kanavansa nimen muotoon ”RaZVožajev”, ja Kemerovon alueen kuvernööri Sergei Tsiviljov ilmoitti, että Kuzbassin alueesta käytettäisiin jatkossa virallisissa asiakirjoissa muotoa KuZbass (tämä ei kylläkään toteutunut, sillä aluetta kutsutaan edelleen virallisissa yhteyksissä Kemerovoksi).

Sosiaalisessa mediassa Z näkyi lukuisten tunnettujen henkilöiden julkaisuissa: sitä käyttivät esimerkiksi näyttelijä Vladimir Maškov, laulaja Grigori Laps, räppäri Timati, näyttelijä-laulaja Olga Buzova sekä Instagram- ja Tiktok-vaikuttajat. Maaliskuussa 2022 järjestettiin Lužniki-stadionilla suurkonsertti Krimin liittämisen 8-vuotispäivän kunniaksi. Konsertin teema oli ”natseista vapaan maailman puolesta”, ja Z oli stadionilla näkyvästi esillä erilaisissa kylteissä, merkeissä, koristeissa ja jopa paikalla olleiden kansanedustajien (kuten Dmintri Pevtsovin) ja esiintyjien (kuten Polina Gagarinan) vaatteissa.

Alusta lähtien symbolia on käytetty myös pelottelutarkoituksessa. Z-kirjaimia on maalattu hyökkäystä vastustaneiden aktivistien ja toimittajien oviin, ja myös venäläissotilaat jättivät jälkeensä Z-symboleita ryöväämiinsä ukrainalaistaloihin.

Z-tunnus piirrettynä harkovalaistaloon.

Z ovissa Kupianskissa Ukrainassa, joka vapautettiin miehityksestä syksyllä.

Tuhottu auto oli jäänyt ukrainalaisten vapauttamaan Ruska Lozovan kylään.

Mitä Z:lle tapahtui vuoden aikana?

Z-symbolin suosio on suoraan verrannollinen Venäjän armeijan menestykseen sotarintamalla.

Symbolin avulla haluttiin selvästikin viestiä solidaarisuudesta: ”Me tuemme yksimielisesti hallintoa ja armeijaa Ukrainan natseista puhdistamisessa, Donbasin lasten suojelemisessa ja ylipäänsä taistelussa ’kollektiivista länttä’ vastaan.”

Hyökkäyssodan alkupäivinä Venäjän hallinto toivoi onnistuvansa markkinoinnissa samaan tapaan kuin Krimin valtauksen aikaan käyttämässään ”kohteliaiden ihmisten” strategiassa. Kaiken oli määrä sujua niin nopeasti, ettei kukaan ehtisi tai haluaisi esittää täsmentäviä kysymyksiä tai ilmaista minkäänlaisia epäilyksiä.

Z:n suosio kuitenkin heikkeni samaa tahtia kuin Venäjän yliote rintamalla (lisätietoa sodan kulusta ja voimasuhteista on tässä Meduzan katsauksessa. Sosiologi Jelena Koneva arvioi, että sodan kannatushuippu Venäjällä ohitettiin kesä-heinäkuussa 2022.

Kun hyökkäyssotaa oli käyty puoli vuotta, jopa hallinnolle myötämielisen VTsIOM-tutkimuslaitoksen luvut osoittivat ”erikoisoperaation” kannatuksen kääntyneen laskuun. Samaan aikaan myös Z alkoi vähitellen hävitä venäläisten propagandan levittäjien, ”sotakirjeenvaihtajien” ja Kremlin-mielisten influenssereiden somekanavilta.

Niin ikään kävi selväksi, ettei Z-kirjain myöskään toiminut myynninedistäjänä. Pakkaukseen painettu Z ei lisännyt tuotteen menekkiä eikä kaupan kylttiin lisätty Z tuonut uusia asiakkaita. Z-kirjainta kantaneet vaikuttajat ja artistit – kuten mainitut Dmitri Pevtsov ja Polina Gagarina – eivät hekään saaneet nostetta uralleen.

Tuhottu venäläisten auto vapautetussa Izjumissa syyskuussa.

Z-aiheisia julkisia rakennelmia on yhtenään rikottu. Jos tekijät on saatu kiinni, heitä on syytetty vandalismin sijaan ”asevoimien halventamisesta”. Uudenvuoden juhlia varten kaduille tuodut Z-koristeet herättivät monissa lähinnä hylkimisreaktioita.

Jos siis Z jossain vaiheessa olikin enemmän kuin pelkkä pr-temppu, siihen liitetty isänmaallinen huuma laantui sangen pian.

Ketkä edelleen käyttävät Z-symbolia?

Venäjälle voidaan sanoa kehittyneen poliittisen alakulttuurin – jota voidaan kutsua vaikkapa Z-kulttuuriksi.

Tutkijat kutsuvat poliittiseksi alakulttuuriksi ryhmittymiä, jotka yleisesti ottaen sulautuvat vallalla olevaan poliittiseen järjestelmään mutta erottuvat kuitenkin jyrkästi enemmistöstä joidenkin mielipiteidensä vuoksi.

Walter Rosenbaumin mukaan poliittiseen alakulttuuriin kuuluvat jakavat osan valtavirran ajatuksista, mutta heillä on kuitenkin omanlaisiaan (ei välttämättä radikaaleja) ehdotuksia järjestelmään liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Esimerkkinä poliittisesta alakulttuurista voidaan pitää joitakin niitä Yhdysvaltain demokraattipuolueeseen kuuluvia, joiden kanta erityisesti sosiaaliturvaan ja valtion rooliin taloudessa on huomattavasti puolueen linjaa radikaalimpi.

”Z-liikkeellä” ei ole selkeää organisaatiorakennetta eikä edes erikseen määriteltyä ideologiaa. Molemmista on kuitenkin havaittavissa jo orastavia merkkejä: Liikkeellä on tietoverkostoja (erityisesti ”sotakirjeenvaihtoon” erikoistuneita Telegram-kanavia) sekä rahastoja, joihin kerätään Venäjän armeijan tarpeisiin suunnattuja lahjoituksia. Ideologiaa edustaa kritiikitön patriotismi ja aggressiivinen militarismi.

Tavallaan Z-liikkeen kannattajat tukevat valtion politiikkaa: Putin haluaa käydä sotaa, samoin he. He tekevät kuitenkin selvän pesäeron lojalisteihin, sillä he kritisoivat sitä, kuinka Kreml ilmaisee sodan poliittiset päämäärät (tai ei ilmaise niitä), sekä sitä, millaisen keinoin armeija pyrkii näitä tavoitteita saavuttamaan.

Z-liikkeeseen kuuluvat vaativat totaalisotaa eli tilannetta, jossa kaikenlainen ”normaalielämä” keskeytyy. Heitä ärsyttää se, että Kreml ei suostu ottamaan askelta tähän suuntaan, sekä se, että tavallinen kansa ei myöskään ole tällaiseen valmis. Heidän ajatusmaailmansa on siis kaukana valtavirrasta, joten liikettä voidaan perustellusti pitää alakulttuurina.

Myös liike itse tunnustautuu avoimesti marginaaliseksi. Kirjailija Zahar Prilepin on herkeämättä valittanut, ettei sen paremmin valtio kuin yrityssektorikaan ole tukenut Z-taidetta (kirjallisuutta, elokuvia, teatteria yms.). Hän on tuohtunut myös siitä, ettei tavallisilta kansalaisilta edellytetä aktiivista patriotismia. Prilepin on sittemmin lähtenyt sotaan taistelemaan, mutta hänen toverinsa jatkavat samojen teemojen esillä pitämistä.

Alakulttuurin ajatusmaailmaa kuvaa hyvin erään Telegram-kanavan nimi: ”Z-sodan lumoissa” (ven. Повернутые на Z войне). Kirjallisuushistorian tutkija Mihail Edelstein on perehtynyt Z-runouteen ja havainnut, että sille ominaista on kuoleman ihannointi ja kaiken ”normaalin” ylenkatsominen: sankareiden elämä saa merkityksen vasta äärimmäisissä vaaratilanteissa ja eksistentiaalisessa taistelussa.

Ehkä hieman uskaliaankin näkemyksemme mukaan Z-alakulttuuri eroaa putinismista siltä osin, että sen ytimessä on ideologia. Tätä ideologiaa kuvastaa vitsi: ”Venäjän rajan tulee kulkea Pluton kiertorataa”. Vaikka kyseessä on vitsi, siinä on ns. totta toinen puoli (Putinin puheista on jäänyt elämään lausahdus: ”Venäjän raja ei pääty missään”). Liike edustaa radikaalia imperiumi­ajattelua, jonka näkökulmasta nykymaailman realiteetit, kuten vaikkapa Ukrainan valtion olemassaolo tai Nato, ovat vain harmillisia hidasteita matkalla kohti utopistista imperiumia.

Tällaisesta ideologiasta on myös käytetty nimitystä ”turbo­patriotismi”. Se ei tietenkään ole syntynyt 24. helmikuuta 2022 vaan paljon aikaisemmin, mutta vuodesta 2014 jatkunut Ukrainan sota ja erityisesti helmikuun 2022 hyökkäys ovat vahvasti kirkastaneet sen merkitystä.

Monille poliitikoille, yhteiskunnallisille vaikuttajille ja liike-elämän toimijoille Z-alakulttuurin julkinen tukeminen tarjoaa keinon ansioitua. Meduzan erikoiskirjeenvaihtaja Andrei Pertsev toteaa, että monet viranhaltijat ovat saaneet siitä uralleen lisäpotkua kuluneen vuoden aikana. Jo ennen sotaa Vladimir Putin edellytti lähipiiriltään tehokkuuden sijaan ennen kaikkea uskollisuutta, mutta sodan alettua sekään ei ole riittänyt. Trendin edelläkävijöinä ovat duuman puhemies Vjatšeslav Volodin, presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenko sekä Yhtenäinen Venäjä -puolueen johtaja Andrei Turtšak, ja se heijastuu myös alemmille tasoille: Pertsevin mukaan Kreml on valmis edistämään kuvernöörien ja pormestarien urakehitystä, jos he varauksetta tukevat Z-linjaa.

Tilanne on paradoksaalinen: Z-alakulttuuri ei ole kovinkaan myötämielinen Kremlille, mutta Kremlin on kuitenkin myötäiltävä sitä (halusi tai ei), sillä muita vaihtoehtoja ei oikein ole – muut venäläisen poliittisen kulttuurin suuntaukset nojautuvat joko sodan vastustamiseen tai poliittiseen apatiaan.

Venäjän aluehallinnon edustajat osaavat hyvin aistia Kremlin mielialoja, ja he ovat valmiita matkustamaan miehitetyille Ukrainan alueille vain edistääkseen uraansa.

Esimerkiksi miehitetyn Hersonin alueen ”hallinnon” johtoon nimitettiin heinäkuussa Sergei Jelisejev. Ennen tätä nimitystään Jelisejev toimi Kaliningradin aluehallituksen ensimmäisenä vara­puheen­johtajana, mutta hän ei ollut laajalti tunnettu edes kotiseudullaan. Jelisejevin pesti päättyi jo marraskuussa, mutta se kerrytti silti hänelle merkittävää poliittista pääomaa. Lisäksi tämän­kaltaiset tehtävät ovat taloudellisesti hyvin kannattavia: Kaliningradin alueen kuvernööri Anton Alihanov on kertonut, että miehitetyillä alueilla toimiville virkamiehille maksetaan kaksin­kertaista palkkaa.

Tästä seuraa entistä suurempi paradoksi: Kreml ei itse asiassa nojaudu poliittisen alakulttuurin marginaali­ryhmän varsinaisiin edustajiin vaan niihin, jotka vain antavat ymmärtää kuuluvansa tähän joukkoon. Nämä ”vale-edustajat” eivät todellisuudessa halua kuolla Z-symbolin puolesta vaan päinvastoin elää sitä kantaen – ja elää mahdollisimman mukavaa elämää. Todelliset Z-liikkeen edustajat ovat heidän näkökulmastaan ”hyödyllisiä idiootteja”.

Kreml ei selvästikään halua ideologisoitua jyrkästi ja tulla riippuvaiseksi Z-liikkeestä. Sen sijaan se pyrkii ostamaan uskollisuutta ja sotainnostusta (aiheesta voi lukea lisää tästä Signal-kirjoituksesta. Toistaiseksi tämä keino on toiminut, mutta kun se lakkaa toimimasta, nousee esiin kiperä kysymys: Kuka on kellekin hyödyllinen idiootti?

Jälkikirjoitus: mielenkiintoinen havainto

Fantasiaelokuvassa World War Z (2013) Brad Pittin esittämä päähahmo taistelee zombeja vastaan ympäri maailmaa (elokuvan nimen Z tulee siis zombeista). Elokuvaa muutettiin merkittävästi juuri ennen julkaisua. Alkuperäisessä versiossa Brad Pitt osallistuu zombien vastaiseen taisteluun myös Moskovassa, jossa taisteluja käydään muun muassa Punaisella torilla. Pittin hahmo oivaltaa, että talvipakkanen – joka on historiassa auttanut Venäjää hyökkääjiä vastaan – tehoaa zombeihin: ne hidastuvat ja tulevat haavoittuvammiksi. Lopullisesta versiosta tämä ”pakkanen voittaa Z:n” -juonne on kokonaan poistettu.

