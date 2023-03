Kööpenhaminan poliisi on aloittanut patsaan töhrimisestä tutkinnan.

Kööpenhaminan poliisi on aloittanut tutkinnan Pieni merenneito -patsaan töhrimisestä.

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa sijaitseva Pieni merenneito -patsas töhrittiin torstain vastaisena yönä.

Venäjän lipun värit oli maalattu kiveen, jolla lepää tanskalaisen tarinankertojan Hans Christian Andersenin kuuluisan tarinan merenneito, uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo.

Veistäjä Edvard Eriksenin tekemä patsas on kuuluisa maamerkki ja suosittu turistikohde.

”Alueella on suoritettu tutkimuksia vihjeiden löytämiseksi”, paikallinen poliisi kertoi.

Patsas on kokenut kovia vuosien varrella, sillä sitä on vandalisoitu useaan kertaan. Merenneidon pää varastettiin vuosina 1964 ja 1998, lisäksi sen käsivarsi katkaistiin vuonna 1984. Patsas on myös räjäytetty vuonna 2003.

Lisäksi patsas on töhritty useaan kertaan. Vuonna 2020 joku oli maalannut patsaan jalustaan tekstin ”Racist Fish” eli ”Rasistikala”.