Israelin joukkojen sanotaan ampuneen torstaina 15-vuotiaan palestiinalaislapsen Azzunin kaupungissa Israelin miehittämällä Länsirannalla. Asiasta kertoo palestiinalaishallinnon terveysministeriö.

Ministeriön mukaan lisäksi kaksi lasta haavoittui israelilaisten luodeista ja toinen heistä on kriittisessä tilassa.

Israelin asevoimat ilmoittaa joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi. Asevoimien mukaan sen joukkoja kohti heiteltiin polttopulloja ja sotilaat vastasivat ampumalla.

Israel sanoo joukkojensa olleen etsimässä alueelta epäiltyjä, joiden väitetään ampuneen ilotulitteita kohti israelilaisia ajoneuvoja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Israelin ja palestiinalaisten välisissä yhteenotoissa on tämän vuoden aikana kuollut yhteensä 65 palestiinalaista aikuista ja lasta. Luvussa on mukana sekä palestiinalaistaistelijoita että siviilejä. Israelilaisia aikuisia ja lapsia on samalla ajanjaksolla kuollut 13. Luvussa ovat mukana siviilit ja turvallisuusjoukkoihin kuuluvat.

Sunnuntaina Israelin ja palestiinalaishallinnon edustajat tapasivat Jordanian Akabassa. Jordanian isännöimissä neuvotteluissa oli tarkoitus yrittää rauhoittaa tilannetta Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla kuolettavien väkivaltaisuuksien jälkeen. Neuvotteluihin osallistuivat osapuolten lisäksi myös Jordanian, Yhdysvaltojen ja Egyptin edustajat.

Lisääntyneet levottomuudet kuluvana vuonna ovat syventäneet kansainvälistä huolta tilanteesta. Viime vuonna Länsirannalla kuoli enemmän ihmisiä kuin kertaakaan YK:n seurannan alettua.