Komitea aloitti tutkinnan republikaanien George Santosista, joka on valehdellut jatkuvasti

Republikaaniedustaja Santos kirjoitti Twitterissä aikovansa tehdä yhteistyötä komitean kanssa. Muutoin hän ei asiaa kommentoinut.

Kongressiin valittu George Santos on myöntänyt valehdelleensa muun muassa koulutuksestaan, työpaikoistaan ja omaisuudestaan.

Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen marraskuussa valittu republikaani George Santos on toistuvasti jäänyt kiinni valehtelusta.

Nyt Santosin puheet ja toimet selvitetään pohjia myöten, sillä edustajainhuoneen eettinen komitea on alkanut tutkia Santosin puheita ja niistä johtuneita väärinkäytösepäilyjä.

Asiasta kirjoittavat muun muassa The Guardian ja The New York Times.

Komitean republikaanipuheenjohtaja Michael Guestin ja demokraattipuolueen edustaja Susan Wild kertoivat, että edustajainhuone äänesti komitean perustamisen puolesta, jotta Santosin valheista ja epäillyistä väärinkäytöksistä saataisiin vihdoin selvyys.

SantosIN, 34, valehtelu on ollut laajaa. Se vaikuttaa myös hyvin järjestelmälliseltä.

Joulukuussa ilmeni, että hän oli valehdellut muun muassa työhistoriastaan, koulutuksestaan, avioliitostaan, etnisyydestään, perhetaustastaan sekä omistuksistaan. Santos on muun muassa väittänyt olevansa juutalainen ja holokaustista selvinneiden ukrainalaisten jälkeläinen.

Santos on lisäksi toistuvasti väittänyt äitinsä Fatima Devolderin työskennelleen toimistossaan New Yorkin World Trade Centerin etelätornissa, kun terroristit iskivät pilvenpiirtäjiin syyskuussa 2001.

Mitkään Santosin väitteistä eivät ole pitäneet paikkaansa.

Santosin äitikin oli todellisuudessa lähtenyt Yhdysvalloista Brasiliaan jo kesäkuussa 1999, eikä hän palannut Yhdysvaltoihin sen jälkeen.

Lue lisää: Kongressiin valittu republikaani myönsi valehdelleensa koulutuksestaan, työpaikoistaan, juutalaisuudestaan, omistuksistaan ja avioliitostaan

Komitea aikoo selvittää muun muassa sen, onko Santos rikkonut kampanjalakeja vuoden 2022 kampanjansa aikana ja syyllistynyt seksuaaliseen häirintään, The Guardian kertoo. Santosia on epäilty hänen vaalitoimistoonsa töihin hakeneen miehen seksuaalisesta häirinnästä.

Santos kirjoitti Twitterissä, että aikoo tehdä yhteistyötä komitean kanssa.

Muutoin hän ei asiaa kommentoinut, eivätkä hänen avustajansa ole toistaiseksi vastannut heille jätettyihin haastattelupyyntöihin.

Valheiden tultua julkisuuteen New Yorkin osavaltion Nassaun piirikunnan republikaanit vaativat Santosin eroa kongressista.

Santos kertoi tuolloin uutistoimisto Reutersille, ettei aio erota virastaan.