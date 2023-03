Ruotsin hallituspuolueet haluavat korostaa vanhempien vastuuta lasten rikoksista. Hallitus on asettanut tutkinnan selvittämään perheiden häätämistä asunnoista tapauksissa, joissa lapsi on syyllistynyt rikoksiin.

Tukholma

Ruotsin hallitus on jälleen esitellyt aiempaa tiukemman keinon puuttuakseen rikollisuuteen.

Hallitus ja hallituksen tukipuolue ruotsidemokraatit haluavat tutkia, miten rikoksiin syyllistyneiden lasten ja nuorten perheitä voisi helpommin häätää vuokra-asunnoistaan.

Käytännössä hallitus haluaa puuttua rikollisuuteen korostamalla vanhempien vastuuta lapsistaan, kirjoittavat hallituspuolueiden ja ruotsidemokraattien edustajat Aftonbladetissa julkaistussa tekstissä.

Se tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi lapsi tai nuori harjoittaa rikollista toimintaa kotonaan tai lähialueella, koko perhe voitaisiin häätää vuokra-asunnostaan.

”Tänä päivänä vuokralaiset vastaavat siitä, että asunnossa oleskelevat ihmiset eivät aiheuta häiriötä muille asukkaille. Tämän vastuun on meidän käsityksemme mukaan koskettava myös lapsia. Se voi esimerkiksi tarkoittaa teini-ikäistä, joka on tekemisissä huumeiden tai aseiden kanssa. Meidän mielestämme on kohtuullista vaatia, että jos vanhemmat tietävät lastensa olevan mukana rikollisuudessa, vanhemmat puuttuvat siihen”, puolueet linjaavat.

Hallitus käynnistää nyt tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää häätöihin liittyvää lainsäädäntöä.

Ruotsin hallitusta johtaa maltillinen kokoomus yhdessä kristillisdemokraattien ja liberaalipuolueen kanssa. Ruotsidemokraatit on hallituksen tukipuolue.

Jo edellinen sosiaalidemokraattien johtama hallitus käynnisti tutkinnan, jonka tavoitteena oli lisätä mahdollisuuksia häätää vuokralaisia, jos vuokralaiset käyttivät asuntoaan rikolliseen toimintaan. Lainsäädännön ongelmana nähtiin se, että siinä kiellettiin asunnon käyttäminen esimerkiksi prostituutioon mutta laissa ei mainittu esimerkiksi aseita tai asunnossa käytävää huumekauppaa.

Nykyinen hallitus haluaa nyt kiristää edellisen hallituksen tavoitteita ja ottaa tutkintaan mukaan myös rikoksia tekevät alaikäiset ja näin korostaa vanhempien vastuuta.

”Me neljä puoluetta olemme yhtä mieltä siitä, että rikollisuus on Ruotsin akuutein yhteiskunnallinen ongelma”, puolueet linjaavat.

Puolueet toteavat myös, että yhteiskunnan on tarjottava vanhemmille mahdollisuus korjata tilanne. Yhteiskunnan on aina myös varmistettava, että lapsilla on asuinpaikka, puolueet linjaavat.

Tällä viikolla Ruotsin hallitus on esitellyt myös suunnitelmia, joiden tavoitteena on kannustaa huonosti integroituneita maahanmuuttajia muuttamaan takaisin lähtömaihinsa.

Rikollisuus ja segregaatio olivat Ruotsin viimesyksyisissä vaaleissa eniten huomiota saanut teema.