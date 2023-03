Mediat: Fox News on hiljentänyt Trumpin ohjelmistaan ja tarjonnut näkyvyyttä muille republikaaneille

Trumpin välit mediamoguli Rupert Murdochiin ovat kylmenneet. Fox-kanava on tarjonnut valtavasti näkyvyyttä presidentiksi pyrkivälle sangen tuntemattomalle liikemiehelle Vivek Ramaswamylle.

Mielenosoittaja protestoi Fox News -kanavaa vastaan New Yorkissa helmikuun alussa. Mielenosoittajien mukaan Fox oli vastuussa siitä, että Donald Trumpin levittämät valheet vaalivilpistä vuoden 2020 presidentinvaaleissa johtivat väkivaltaan ja ihmisten kuolemiin. Julisteessa on kuvat Foxin tunnetuimmista ankkureista Tucker Carlsonista, Sean Hannitystä ja Laura Ingrahamista.

Yhdysvaltain konservatiivien lempikanava Fox News on ottanut tuntuvan välimatkan entiseen presidenttiin, republikaani Donald Trumpiin, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Uutissivusto Semaforin mukaan kanavalla olisi käytössään ”pehmeä kielto” tai ”hiljainen kielto” haastatella Trumpia, joka on vuosien ajan ollut kanavan vakiesiintyjä ja joka on saanut paljolti kiittää Foxia aiemmasta suosiostaan.

Trumpia lähellä oleva lähde oli todennut Semaforin toimittajalle, että kylmä suhtautuminen Trumpiin kielii siitä, miten Foxin omistava mediamoguli Rupert Murdoch tällä hetkellä suhtautuu entiseen presidenttiin: hyvin penseästi.

Mediaa tarkkailevan liberaalin Media Matters for America -järjestön (MMFA) mukaan Trumpia ei ole nähty Foxilla sen jälkeen, kun hän viime marraskuussa ilmoitti pyrkivänsä jälleen presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa. Foxin arkisin lähetettävissä puheohjelmissa häntä on haastateltu viimeksi syyskuussa, kun Trumpin ystävä ja epävirallinen neuvonantaja Sean Hannity kutsui entisen presidentin vieraakseen.

Donald Trump ja Fox-kanavan ankkuri Sean Hannity kampanjoivat yhdessä Missourin osavaltiossa marraskuussa 2018 pidettyjen kongressivaalien alla.

Ero on räikeä esimerkiksi äskettäin presidenttiehdokkuudestaan ilmoittaneeseen entiseen YK-suurlähettilääseen Nikki Haleyhin. Hän esiintyi Foxin ohjelmissa joka päivä viikon ajan sen jälkeen, kun hän ilmoitti ehdokkuudestaan helmikuun puolivälissä.

Fox on antanut vielä runsaammin julkisuutta rikkaalle mutta sangen tuntemattomalle liikemiehelle Vivek Ramaswamylle, joka ilmoitti 21. helmikuuta halustaan päästä republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Häntä on pidetty jonkinlaisena ”woketuksen”, kielteisesti tulkittuna liberaalin valveutuneisuushapatuksen, vastaisena äänitorvena.

MMFA:n mukaan intialaisten maahanmuuttajien poika Ramaswamy, 37, on päässyt Foxin haastateltavaksi ainakin 77 kertaa viime vuoden tammikuusta alkaen. Hän ilmoitti presidenttikampanjastaan Foxin tähtiankkuri Tucker Carlsonin ohjelmassa, ja hänen ehdokkuuttaan voi järjestön mukaan ainakin osittain pitää ”Foxin masinoimana”.

Ramaswamy on puhunut Foxilla esimerkiksi ”ilmastouskontoa” vastaan. Sillä hän tarkoittaa liiallista keskittymistä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.

Presidentiksi pyrkivä liikemies Vivek Ramaswamy puhui elokuussa konservatiivien CPAC-tapahtumassa Texasin Dallasissa.

Fox on antanut paljon näkyvyyttä myös Floridan kuvernöörille Ron DeSantisille, jota pidetään tällä hetkellä Trumpin vaarallisimpana haastajana. DeSantis on joissakin republikaanien parissa tehdyissä kyselyissä ollut suositumpi kuin Trump.

DeSantis ei ole kuitenkaan ainakaan vielä julistanut ehdokkuuttaan. Hän jätti esimerkiksi väliin tällä viikolla järjestetyn konservatiivien suurkokouksen CPAC:n. Se johtunee siitä, että Trump on tapahtuman päätähti ja DeSantis varoo vielä vaikutusvaltaisen entisen presidentin avointa haastamista.

Lue lisää: Onko Trumpin oletettu haastaja Ron DeSantis pelkuri – Vai onko hänellä nerokas strategia?

The Hill -lehden mukaan Trump on viime viikkoina hyökännyt useaan otteeseen Foxia vastaan, koska kanava ei ole esimerkiksi pitänyt riittävästi esillä sitä, kuinka suosittu Trump on. Foxin äskettäisessä mielipidekyselyssä Trump johti DeSantisia 15 prosenttiyksiköllä.

”Muistuttaa siitä, kuinka vuonna 2016 he puskivat esille JEBIÄ!” Trump kirjoitti omalla sosiaalisen median Truth Social -kanavallaan.

Hän viittasi Floridan takavuosien kuvernööriin Jeb Bushiin, josta povattiin vuoden 2016 republikaanien presidenttiehdokasta mutta jonka Trump jauhoi esivaaleissa muruiksi noin viidentoista muun republikaaniehdokkaan tavoin.

Vuoden 2016 presidenttikampanjassaan ja presidenttikaudellaan Trump oli kiinteässä symbioosissa Foxin kanssa. Presidentti soitteli usein kanavan Fox and Friends -aamuohjelmaan ja sai siellä puhua lähes mitä huvitti. Foxin tähtiankkuri Sean Hannityvietti ainakin aiemmin paljon aikaa Trumpin kanssa.

”Donald Trump ja Sean Hannity tapaavat jutella ennen nukkumaanmenoa”, otsikoi New York Magazine juttunsa vuonna 2018. Lehden mukaan Trump soitti Hannitylle usein, kun tämän suosittu ohjelma oli päättynyt: maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

The New Yorker -lehti kertoi 2019, että Fox-kanava olisi pimittänyt vuoden 2016 vaalikampanjan loppusuoralla toimittajansa kaivaman jymyuutisen, jonka mukaan Trumpilla oli ollut suhde pornotähti Stephanie Cliffordin (artistinimeltään Stormy Daniels) kanssa.

”Rupert haluaa, että Donald Trump voittaa, joten annapa vain olla”, uutisen kaivaneelle toimittajalle oli kerrottu selitykseksi, miksi juttua ei julkaistu.

Myöhemmin kävi ilmi, että Trumpilla oli suhde Cliffordiin ja naiselle oli maksettu 130 000 dollaria, jotta hän pitäisi suunsa kiinni.

Mediamoguli Rupert Murdoch ja Donald Trump pelasivat yhdessä golfia Skotlannin Aberdeenissa kesäkuussa 2016.

Heinäkuussa The Washington Post -lehti kertoi, että australialaistaustaisen Murdochin, 91, suhtautuminen Trumpiin on kylmentynyt esimerkiksi kongressitalon valtaamiseen liittyvien kongressin kuulemisten vuoksi. Loppiaisena 2021 Trumpin kannattajat valtasivat kongressitalon ja yrittivät kumota demokraatti Joe Bidenin vaalivoiton vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

Tämän viikon keskiviikkona Trump haukkui some-irjoituksessaan Murdochia vaikeasti suomennettavalla termillä ”MAGA Hating Globalist RINO”. Se tarkoittaa karkeasti kääntäen Trumpin mahtavaa Amerikka-visiota vastustavaa valerepublikaania, joka toimii Yhdysvaltain etujen vastaisesti.

Keväällä 2020 tehdyn Pew-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan 39 prosenttia amerikkalaisista kertoi pitävänsä Foxia päätietolähteenään poliittisten ja vaaleihin liittyvien uutisten osalta. Heistä 93 prosenttia kertoi olevansa kallellaan republikaaniseen puolueeseen.

Murdoch käyttää vaikutusvaltaansa Yhdysvaltain politiikassa myös New York Post -tabloidin ja The Wall Street Journal -talouslehden omistustensa kautta.

Kun Floridassa asuva Trump ilmoitti marraskuussa ehdokkuudestaan vuoden 2024 vaaleihin, New York Post kertoi asiasta etusivun alareunassa olevalla lattealla otsikolla: ”Floridan mies teki ilmoituksen.”

Varsinainen kirjoitus oli sivulle 26 aseteltu irvaileva teksti, jossa kerrottiin presidenttiaikeistaan 720 päivää ennen vaalipäivää ilmoittaneesta ”Floridan eläkeläisestä”.