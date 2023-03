Mediat: Venäläisen Sputnik-korona­rokotteen kehittänyt tutkija on tapettu Moskovassa

Venäläismedioiden mukaan virologi Andrei Botikov kuristettiin kotonaan vyöllä. 29-vuotias mies on myöntänyt syyllistyneensä tekoon.

Venäläinen virologi ja yksi Sputnik V -koronarokotteen kehittäjistä Andrei Botikov on tapettu Moskovassa, kertovat venäläismediat.

Botikov pahoinpideltiin kotonaan kuristamalla, Venäjän sisäministeriön lähde kertoo uutissivusto RBK:lle. Sivuston siteeraamien Ria Novostin tietojen mukaan kyseessä olisi ollut murha.

RBK:n lähteen mukaan Botikovilla oli ollut vieraanaan 29-vuotias mies asunnossaan Rogova-kadulla Moskovan luoteispuolella. Miesten välille oli puhjennut riita, ja vieras kuristi Botikovia vyöllä.

Venäläinen Moskovski Komsomolets -lehti kertoo, että Botikovin alaston ruumis löydettiin asunnosta torstaina. Botikovin huolestunut kollega oli tullut sisään omalla avaimellaan ja hälyttänyt paikalle apua.

Lehden mukaan asunnosta löytyi vyö, jolla Botikov oli kuristettu. Lisäksi hänen ruumiissaan oli useita puukoniskuja.

Aiemmassa jutussaan lehti kertoi, että Botikovia olisi yritetty myös elvyttää, mutta hän kuoli.

Ria Novostin mukaan 29-vuotias mies on pidätetty ja hän on myöntänyt syyllisyytensä. Moskovski Komsomoletsin mukaan mies on tuomittu aiemmin muun muassa sieppauksesta ja ryöstöstä.

Mies oli tavannut Botikovin mahdollisesti sattumalta.

Botikov, 48, työskenteli vanhempana tutkijana Gamalejan mikrobiologian ja epidemologian tutkimus­instituutissa.

Laitoksen tutkijaryhmä kehitti vuonna 2020 venäläisen Sputnik V -koronarokotteen.

Botikov oli yksi rokotteen patentin omistajista. Venäjän presidentti Vladimir Putinilta palkitsi hänet rokotteen kehittämisestä.