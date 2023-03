Kishida on aikaisemmin kertonut olevansa valmis ”epätavallisiin keinoihin”, jotta maan alhainen syntyvyys saataisiin nousemaan.

Japanin pääministerin Fumio Kishidan suunnitelmaa on herättänyt arvostelua.

Japanin pääministeri Fumio Kishida on joutunut voimakkaan arvostelun kohteeksi sen jälkeen kun hän ehdotti opintolainojen osittaista mitätöintiä sellaisilta pareilta, jotka hankkivat lapsia.

Kishida on aikaisemmin kertonut olevansa valmis ”epätavallisiin keinoihin”, jotta maan alhainen syntyvyys saataisiin nousemaan. Japania hallitseva liberaalidemokraattinen puolue on parhaillaan valmistelemassa asiaa hallituksen esitystä varten.

”Tässä vaaditaan lasta velan lyhennyksen vastineeksi. Velkojen leikkaaminen ja se, haluaako joku hankkia lapsia, ovat kuitenkin täysin eri asioita, eikö vain”, kysyi opposition kansanedustaja Noriko Ishigaki parlamentin ylähuoneen istunnossa perjantaina.

Suunnitelmaa on arvosteltu voimakkaasti myös sosiaalisessa mediassa.

”He haluavat sanoa: maksa ruumiillasi! Synnytä, jos haluat velkasi anteeksi”, eräs Twitterissä asiaa kommentoinut kiteytti.

Japanin väestörakenne on vääristynyt pahasti alhaisen syntyvyyden vuoksi. Kaikista maailman maista Japanissa on suhteessa väestöön toiseksi eniten yli 65-vuotiaita. Ykköspaikalla on piskuinen Monaco.