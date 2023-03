Li Qiang on Kiinassa yritysten mieleen, mutta saako pääministeri talouslinjaansa läpi?

Peking

Kiinan pääministeriksi noussee lähipäivinä Li Qiang, Kiinan johtajan Xi Jinpingin luottokaveri jo vuosien takaa.

Xi pitää siis huolta siitä, että häntä ympäröi lojaali tiimi.

Pääministerillä on merkittävä rooli, sillä pääministerin hyppysissä on perinteisesti ollut maailman toiseksi suurimman talouden johtaminen. Pääministeriys kestää Kiinassa yleensä kymmenen vuotta.

Li Qiangin, 63, puheita ja toimia odotetaan harvinaisen kiinnostuneina Kiinassa ja maailmalla, sillä Litä on aiemmissa toimissaan ohjannut hieman erilainen talous­filosofia kuin Xitä.

Muuttaako Lin nimitys myös Kiinan talouden linjaa?

Viime vuodet Kiinaa johtava kommunistinen puolue on ottanut Xin johdolla taloudesta ja yrityksistä tiukempaa niskalenkkiä. Xi on vaatinut yrityksiä osoittamaan täyttä kuuliaisuutta puolueelle, ja moni ala ja moni yritysjohtaja on joutunut ongelmiin viranomaisten kanssa.

Lue lisää: Maailman mahtavimmaksi mieheksi noussut Xi oli prinssi, joka viskattiin 15-vuotiaana kuokan varteen

Li puolestaan on aiemmissa toimissaan ajanut hyvin vahvasti yritysten, myös Kiinassa toimivien länsimaisten yritysten, parasta. Yritysjohtajat ovat muistelleet lämmöllä, kuinka Li on kuunnellut heidän toiveitaan ja huoliaan.

” Li taipuu kyllä Xin tahtoon, ja tämä tietää sen.

Edellisessä toimessaan eli Kiinan talouskeskusta Shanghaita johtaessaan Li läksytti puoluevirkailijoita, jos nämä eivät onnistuneet nopeasti antamaan isoille yrityksille aloituslupaa tai ratkomaan näiden muita byrokraattisia ongelmia.

Li on ollut läheinen kaveri useiden Kiinan isojen uuden teknologian yritysjohtajien kanssa. Vielä ainakin vuonna 2016 hän piti paljon yhteyttä Alibaban perustajaan Jack Mahan ja kehui saavansa Malta aina uusia näkökulmia.

Myöhemmin Ma katosi pitkäksi aikaa julkisuudesta ja väistyi yrityksensä johdosta, minkä tulkittiin johtuvan Xin epäsuosiosta.

Vaikka Lillä on erilainen filosofia talouden johtamisesta kuin Xillä, Litä pidetään uskollisena Xin miehenä. Hän taipuu kyllä Xin tahtoon, ja tämä tietää sen.

Xin ja Lin yhteinen taival alkoi vuosina 2002–2007. Xi oli Zhejiangin maakunnan puoluesihteeri eli ylin johtaja, ja Li oli hänen henkilöstö­päällikkönsä. Molemmilla on maine työmyyrinä.

The Wall Street Journalin mukaan Li jopa piti pientä makuuhuonetta Xin toimiston kyljessä, jotta pystyi olemaan myöhään yöhön töissä.

Kun Xi ylennettiin Pekingin piireihin, Lin ura lähti lentoon. Kiinassa tuollaista kutsutaan helikopterin nousuksi. Hän johti paria merkittävää maakuntaa ja sitten Shanghaita.

Li on vuosikymmeniin ensimmäinen Kiinan pääministeri, joka ei ole ensin ollut varapää­ministeri.

Kuten yleensäkin Kiinan johtajista, Lin henkilökohtaisesta elämästä tiedetään sangen vähän. Li on syntyjään kalastajakylästä Zhejiangin maakunnasta. Hän on opiskellut maatalous­insinööriksi, ja hänellä on vaimo ja tytär.

Litä kuvaillaan usein maanläheiseksi ja helposti lähestyttäväksi ihmiseksi.

Lin johdolla tehdyt korona-ajan toimet Shanghaissa kertovat paljon Lin ja Xin suhteesta.

Shanghain johtajana Li piti pitkään muuhun Kiinaan verrattuna sangen löysää korona­kontrollia. Eli hän uskalsi olla hiukan omilla linjoillaan, ja Xi salli sen.

Kun virus pääsi valloilleen, Li kuitenkin taipui nopeasti erittäin tiukkaan ja pitkään koronasulkuun, jonka takia monet shanghailaiset olivat nälissään kotona. Iso osa kaupunkilaisista oli raivoissaan, ja pieni osa jopa mellakoi.

Viime kesänä veikattiinkin yleisesti, että Lin ura tyssäisi siihen. Toisin kävi, Li jatkoi nousuaan. Nyt Kiinan-tuntijat uskovat Xin arvostaneen Lin kykyä koviin toimiin tarvittaessa. Hän toimi puolueen – tai Xin – horjumattomana soturina.

Li nimitettiin syksyllä kommunistisen puolueen tiukimpaan ytimeen: politbyroon pysyvään komiteaan. Siinä istuu Xin lisäksi vain kuusi miestä, ja he käyttävät Kiinan ylintä valtaa.

Jo tällä hetkellä Li on Kiinan toiseksi mahtavin johtaja heti Xin jälkeen. Viime syksynä uuden pysyvän komitean esittelytilaisuudessa Li marssi lavalle toisena. Näin puolue kertoi maailmalle tärkeysjärjestyksen.

Kiinan hallituksen pääministeriyden myötä Li saa lisää valtaa.

Vaikka maan talouden linjat päätetäänkin todellisuudessa puolueen pysyvässä komiteassa, Li pystyy pääministerinä valmistelemaan talouspäätöksiä ja panemaan niitä toimeen. Ja istuuhan hän itsekin päättämässä asioista puolueen pyhimmässä eli pysyvässä komiteassa.

Pääministeri on myös talouspäätösten kasvot sekä kotimaassaan että ulkomailla.

Pääministerin liikkumatila talousasioissa on kuitenkin Xin jo kymmenen vuotta kestäneellä kaudella pienentynyt. Xi otti tehtävän nykyiseltä haltijalta Li Keqiangilta valtaa pois ja keskitti sitä itselleen.

Onkin kiinnostava nähdä, saako Li Qiang edeltäjäänsä enemmän talousvaltaa vai ei. Li Keqiang tuli toisista, ei Xille läheisistä piireistä, joita moni on pitänyt Xin piirien kilpailijana.

Talousrintamalla töitä todella riittää: Kiinassa on sekä rakenteellisten talousongelmien että kovien koronanvastaisten toimien jäljiltä paljon epäluottamusta, työttömyyttä ja velkakuplia.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kipinöivä, poliittiseksi yltynyt talouskamppailu on iso huolenaihe.

Pysyvässä komiteassa Li Qiang on jo näyttänyt suostuttelukykynsä. Länsimediaan vuotaneiden tietojen mukaan hänellä olisi ollut merkittävä rooli siinä, että Kiina luopui niin nopeasti tiukoista koronarajoituksista loppuvuodesta.

Kiinan vuoden 2023 kansankongressi avattiin sunnuntaina.

Lin valintaa pääministeriksi pidetään Kiinan-tarkkailijoiden mukaan niin varmana, että olisi pieni skandaali, jos pesti menisikin jollekin toiselle.

Näennäisesti pääministerin valitsee Kiinan kansankongressi. Se aloitti runsaan viikon kokouksensa sunnuntaina.

Se on kuitenkin vain kumileimasin Kiinaa johtavan kommunistisen puolueen päätöksille. Puolueen päätökset puolestaan ovat yhä enemmän vallan itselleen keskittäneen Xin tahdon mukaisia.

Monet muutkin hallituksen jäsenet ja valtion tärkeät tittelinkantajat vaihtuvat kansankongressissa.

Kansankongressi nuijii myös Xin jälleen presidentiksi. Aiemmin presidentit istuivat vain kymmenen vuotta, mutta Xi istuu nyt pidempään. Tämä on ollut selvää jo pitkään.

Presidenttiys on Xin titteleistä vähäisin. Hänen valtansa tulee puolueen pääsihteeriydestä. Sen jatkon hän varmisti jo viime syksynä puoluekokouksessa.

Kansankongressissa on noin 3 000 jäsentä, ja se on Kiinan näennäisdemokratian korkein elin. Se nuijii lakeja voimaan ja henkilöitä toimiinsa.

Tänä vuonna pääministerin nimityksen lisäksi tärkeimmät asiat käsittelevät luultavasti vallan lisäkeskitystä puolueelle ja talouslinjausten hienosäätöä.