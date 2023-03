Yhdysvaltain 26 suurimmasta konservatiivisesta mediasta vain neljä on uutisoinut Fox Newsin oikeudenkäynnistä ja siihen liittyvästä kanavan sisäisestä viestittelystä.

Mielenosoittajia New Yorkissa Fox News -uutiskanavan toimitalon ulkopuolella helmikuussa.

Yhdysvaltalainen konservatiivimedia on lähes täysin sivuuttanut uutiskanava Fox Newsiin liittyvän valehtelu­jupakan sekä siihen liittyvän kunnianloukkaus­oikeuden­käynnin, The New York Times (NYT) kirjoittaa.

Fox News jäi kiinni valehtelusta, kun se antoi juristi Sidney Powellin esittää perättömiksi todettuja väitteitä Donald Trumpin vaalipetoksesta. Yhdysvaltain edellisen presidentin Trumpin lakitiimi pyrki vuoden 2020 marraskuun vaalien jälkeen todistamaan, että Trumpin tappio johtui vaalivilpistä.

Powell oli yksi Trumpin lakitiimin näkyvimmistä jäsenistä. Hän väitti radio- ja televisio­lähetyksissä, että vaaleissa käytetty elektroninen Dominion Voting Systemsin toimittama vaalijärjestelmä olisi vaihtanut miljoonia äänestyslippuja Bidenin hyväksi.

Dominion Voting Systems on nostanut Fox Newsia vastaan kunnianloukkaussyytteen väitteistä. Se vaatii Fox Newsilta 1,6 miljardin dollarin eli noin 1,5 miljardin euron korvauksia maineensa lokaamisesta.

Kanavan sisäiset viestit tulivat julki 16. helmikuuta osana mittavaa kunnianloukkaus­oikeus­juttua. Niiden perusteella kanavan johto ja juontajat tiesivät, etteivät väitteet pitäneet paikkaansa, mutta jatkoivat silti valheellista uutisointia.

NYT:n mukaan Yhdysvaltain 26 suosituimmasta konservatiivisesta tv-uutiskanavasta, radio-ohjelmasta, podcastista ja uutissivustosta vain neljä – National Review, Townhall, The Federalist ja Breitbart News – on kertonut Fox News -kanavan sisäisestä viestittelystä.

Suurimmista kanavista peräti 18 ei ole julkaissut yhtään itse toimittamaansa uutista kunnian­loukkaus­oikeudenkäynnistä.

Fox Newsin ja Fox Business -kanavan lisäksi kunnianloukkaussyytteestä ovat jättäneet uutisoimatta muun muassa Foxin konservatiivikilpailijat Newsmax sekä One America News, NYT kirjoittaa.

NYT:n mukaan ilmiö on hyvin poikkeuksellinen – etenkin, kun nykypäivän amerikkalaisessa mediassa tuntuu saavan olla niin puolueellinen kuin vain kehtaa, lehti kirjoittaa.

Neljä tiedotusvälinettä mainitsi kunnian­loukkaus­oikeudenkäynnin kuin ohimennen, mutta niiden jutuissa jätettiin kertomatta Fox News -johdon jatkaneen valheellisten tietojen levittämistä tahallisesti.

Trumpin kannattajien keskuudessa aiemmin hyvin suosittu uutislähde, The Gateway Pundit -sivusto, julkaisi NYT:n mukaan kolme juttua, joissa esitettiin perusteettomia Dominion Voting Systemsiin liittyviä syytöksiä. The Gateway Pundit ei vastannut NYT:n kommentti­pyyntöihin.

NYT:n haastattelemat asiantuntijat pitävät yksipuolista uutisointia ja faktojen pimittämistä yleisön kannalta äärimmäisen haitallisena asiana.