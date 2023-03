Venäläisen palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigožin valittaa ammuspulaa. Myös ukrainalaissotilaat valittivat maansa sodanjohdosta ukrainalaislehdessä.

Viime viikolla näytti siltä, että Ukraina voisi olla piankin häviämässä tärkeänä pidetyn, kuukausia kestäneen ja erittäin verisen taistelun Bahmutin kaupungin hallinnasta. Se on yhä hyvinkin mahdollista.

Viikon päätteeksi saatiin kuitenkin kuulla sellainenkin väite, että Venäjän riveissä taistelevalla palkka-armeijalla Wagnerilla olisivat ammukset loppumassa. Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin totesi Telegram-kanavalla, että Venäjän etulinjat saattavat romahtaa, ellei sodanjohto vastaa pyyntöihin lisäammuksista ja uusista sotilaista.

”Toistaiseksi yritämme selvittää syytä. Onko kyse tavallisesta byrokratiasta vai petturuudesta?” Prigožin kirjoitti sunnuntaina.

Prigožinin julkaisemalla erillisellä videolla hän valittaa Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan, kuinka Wagner-armeijaa yritetään mahdollisesti lavastaa syntipukiksi, mikäli Venäjä sotansa häviää. Hänen mukaansa Venäjän asevoimat ei ilman Wagneria pärjäisi Bahmutissa käytävässä taistelussa.

Prigožinin väitteet ovat ehdottoman kiinnostavia, mutta myöskin epäluotettavia, sillä hänen suhteensa Venäjän asevoimiin ja puolustusministeriöön on riitainen. Lisäksi hänen suhteensa presidentti Vladimir Putiniin on epäselvä.

Ruutukaappaus videolta, jonka kerrotaan näyttävän palkka-armeija Wagnerin sotilaita rakennuksen katolla Bahmutissa. Video on julkaistu viime viikon torstaina.

Selvää on kuitenkin se, että valtavat määrät ukrainalaisia ja venäläisiä on kuollut Bahmutissa, joka oli ennen sotaa noin 70 000 asukkaan kaupunki. Kuukausia kestäneessä tykistötulituksessa, muussa pommituksessa ja tulituksessa kaupunki on tuhottu lähes kokonaan. Asukkaita siellä on enää joitakin tuhansia.

Viime päivinä on uutisoitu edelleen siitä, kuinka Venäjä on valmis valtaamaan Bahmutin hinnalla millä hyvänsä, vaikkei kaupunkia voi pitää strategisesti kohtalonkysymyksenä. Voitto siellä olisi kummallekin osapuolelle hyvin tervetullut, mutta ei sota Bahmutiin ratkea.

The New York Times kertoi maanantaina ukrainalaissotilaasta Oleksandrista, joka sanoi, että venäläisjoukkoja lähetetään Bahmutissa aina lisää edellisten tapettujen perään: 20 miestä kerrallaan kuusi–seitsemän kertaa päivässä.

”Mieti, 20 tyyppiä tulee, ja me tapamme ne. Viisi minuuttia myöhemmin tulee 20 lisää, ja tapamme ne. Tunnin päästä tulee 20 lisää. He eivät välitä miehistään”, Bahmutin eteläpuolella Kodeman kylässä Wagneria vastaan taistellut Oleksandr oli kertonut.

Viime kuukausina on toisinaan käytetty vertausta, jonka mukaan venäläisiä tulee ukrainalaisia kohti kuin zombeja kauhuelokuvissa. On jopa kuvailtu, että uudet venäläiset kiipeävät ruumiskasojen lomasta etenemään kohti ukrainalaisia, kuten amerikkalaisen CNN-kanavan haastattelema sotilas teki helmikuussa.

The Guardian -lehden haastatteleman sotilaan Serhii Hnezdilovin mielestä luonnehdinnat siitä, että venäläiset lähettäisivät miehiään ”aaltoina” kohti ukrainalaisia eivät pidä paikkansa, vaikkei miehissä tunnuta säästeltävänkään.

”Se on enemmänkin putki”, hän sanoi.

Putki, josta tulee lisää ja lisää sotilaita. Wagner on rekrytoinut riveihinsä kymmeniä­tuhansia sotilaita, heistä suuren osan vankiloista.

Venäjän isku sytytti tulipalon Bahmutissa viime viikon maanantaina.

HS:n faktantarkastaja John Helin sanoo, että vaikka venäläisten tappiot ovat suuria, väitteet entisaikojen sodista muistuttavasta ”ihmisaaltotaktiikasta” eivät ole uskottavia.

Helin on katsellut yli vuoden ajan lukemattomia Ukrainan sodassa kuvattuja ja sosiaaliseen mediaan ladattuja videoita eikä ole törmännyt yhteenkään videoon, jossa näkyisi kerralla yli kolmen ryhmän verran venäläissotilaita hyökkäyksessä.

”Eli ei ole nähty mitään tukemattomia 30 hengen osastoja hyökkäämässä”, hän sanoo.

Helinin mukaan CNN-kanavalla helmikuussa esitetty toinen luonnehdinta venäläis­taistelijoiden käytöksestä on uskottavampi. Sen mukaan venäläiset etenevät noin kymmenen sotilaan ryhmissä noin 30 metriä kerrallaan, minkä jälkeen kaivaudutaan asemiin ja lähetetään uusi ryhmä etenemään toiset 30 metriä.

Ja näin venäläiset ovat onnistuneet saamaan Bahmutia vähä vähältä haltuunsa. Helin totesi viime viikolla HS:n Ukraina-studiossa, että ukrainalaiset uhkaavat jäädä mottiin Bahmutissa.

”Fiilis on, että Bahmut on käytännössä jo menetetty”, hän arvioi.

Venäjän etenemisestä huolimatta Helinin mukaan on selvää, että ”Wagnerin käyttämät taktiikat on todella kuluttavia ja rangaistusvankien kohtelu ja ’motivointi’ osoittaa selkeää piittaamattomuutta tappioista”.

Venäläinen Meduza-lehti kertoi tammikuussa vankeja avustavan Rus sidjaštšaja -järjestön tietoihin pohjaten, että Wagner olisi palkannut riveihinsä noin 50 000 vankia, joista jopa 40 000 olisi kuollut, haavoittunut, antautunut tai joutunut kateisiin. Onnekkaammat vangit ovat päässeet pois rintamalta, sillä Wagnerin palveluksessa sotineet entiset vangit armahdetaan ja päästetään vapauteen puolen vuoden jälkeen.

Ukrainalainen The Kyiv Independent -lehti kertoi sunnuntaina, että jotkut ukrainalais­sotilaat kokevat, että Ukrainan sodanjohto suhtautuu heidän tilanteeseensa välin­pitämättömästi Bahmutissa.

Lehden haastattelemien sotilaiden mukaan ”eturintaman lihamyllyyn” on lähetetty puutteellisesti koulutettuja ukrainalaissotilaita ilman raskaiden aseiden antamaa suojaa.

”Emme saa minkäänlaista tukea”, oli sotilas nimeltä Serhii sanonut lehdelle viitaten esimerkiksi tykistön ja lennokkien tarjoaman avun puutteeseen.

Serhiin mukaan venäläisten taktiikat ovat hioutuneet taisteluissa ja nyt on nähtävissä sellaista, että ukrainalaisten kimppuun lähetetään kolmesta neljään ”kertakäyttö­sotilasta”. Kun ukrainalaiset ampuvat heitä, he samalla paljastavat asemansa ja venäläiset eliittisotilaat rientävät paikalle tappamaan ukrainalaisia raskailla konekivääreillä sekä kranaatti- ja rakettitulella.

Hänen mukaansa ukrainalaisten sotilaiden mahdollisuudet selvitä etulinjassa hengissä ovat huonommat kuin 50–50. ”Se on enemmänkin 30–70”, hän sanoi lehdelle.

Ukrainalaisjoukot tulittivat venäläisiä telakanuunalla Bahmutissa sunnuntaina.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin totesi Bahmutin merkityksen olevan enemmän symbolinen kuin strateginen, uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina. Hänen mielestään Bahmutin joutuminen venäläisille ei olisi itsestään selvä merkki siitä, että sota olisi kääntymässä Venäjän eduksi.

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi totesi kuitenkin, että kaupungin puolustusta kannattaa yhä jatkaa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreessa katsauksessaan, että Bahmutin taistelu on itse asiassa ”strategisesti perusteltua” Ukrainalle, koska se saa kulutettua kaupungissa Venäjän joukkoja ja kalustoa.

”Kunhan Ukraina ei itse kärsi kohtuuttomia tappioita”, ISW totesi.

Ukrainan odotetaan kevään tai kesän koittaessa ryhtyvän vastahyökkäykseen, mikä on tietenkin helpompaa, mitä heikompaan kuntoon venäläisjoukkoja on saatu ajettua.

Bahmutin taistelussa haavoittunutta ukrainalaissotilasta hoidettiin Kramatorskin kaupungin sairaalassa viime perjantaina.

Ammuspulasta sunnuntaina kirjoittanut Wagner-johtaja Prigožin valitti samasta ongelmasta pari viikkoa sitten. Tuolloin häntä lähellä oleva sosiaalisen median bloggaaja Vladlen Tatarski julkaisi Telegram-sivullaan kammottavan valokuvan, jossa näkyi kymmeniä maassa kuolleina lojuvia venäläisiä.

”Lähetän teille tämän kuvan näyttääkseni, kuinka monta miestämme tapettiin vain yhtenä päivänä, eilen. Tässä on yksi niistä paikoista, jonne kokoamme ruumiita heidän äideilleen ja vaimoilleen lähetettäväksi”, Prigožin totesi kuvan yhteydessä julkaistussa ääniviestissä.

Hänen mukaansa vastuu kuolleiden suuresta määrästä kuuluu niille, jotka ovat pihdanneet aseita Wagner-taistelijoilta.

”Heitä olisi viisi kertaa vähemmän, jos meillä olisi ollut riittävästi ammuksia.”

On epäselvää, minkä verran venäläisiä tai ukrainalaisia on Bahmutin taisteluissa kuollut. Ukrainalaiset väittivät jo tammikuussa, että venäläisiä olisi kuollut jopa 20 000 Bahmutin alueella. Myös ukrainalaisia arvellaan kuolleen tuhansia.

John Helinin mukaan uskottavilta tuntuvat arviot, joiden mukaan venäläisiä on viime vuoden saatossa koko Ukrainan alueella kuollut, haavoittunut, kadonnut tai jäänyt vangiksi ovat yhteensä noin 200 000, kun taas Ukrainan vastaavat luvut olisivat noin kaksi kolmasosaa venäläistappioihin verrattuina.