Kiistanalainen ”venäläisvaikutteinen” laki kuumensi tunteita ja sai nyrkit heilumaan Georgian parlamentin valiokunnassa maanantaina.

Georgian parlamentin valiokunnassa keskusteltiin maanantaina lakiehdotuksesta, jota on kritisoitu maassa laajalti. Keskustelu yltyi fyysiseksi, kun lakiasioiden komitean puheenjohtaja näytti videolla iskevän nyrkillä lakia vastustavan oppositiopuolueen johtajaa.

Tapahtumasta raportoi uutistoimisto Reuters.

Laki vaatisi yli 20 prosenttia rahoituksestaan ulkomailta saavia organisaatioita rekisteröitymään ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Lisäksi organisaatioiden olisi sakon uhalla alistuttava oikeusministeriön valvonnan alaisiksi.

Hallitseva Georgialainen unelma -koalitio on ilmoittanut kannattavansa lainsäädäntöä. Riippumattoman Kaukasus-uutissivuston mukaan Georgialaisen unelman lainsäätäjä Irakli Beraia on kutsunut lain vastustajia ”vakoojiksi”, kertoo Reuters.

Kriitikoiden mukaan lain mallina on käytetty naapurimaa Venäjän ankaraa lain­säädäntöä. He ovat verranneet sitä vuoden 2012 venäläiseen lakiin, jota on sittemmin jatkuvasti laajennettu. Tätä lakia on käytetty Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien tiedotusvälineiden tukahduttamiseen.

”Parlamentissa nyt ehdotettu Venäjän lainsäädäntö on Georgian kansallisten etujen ja eurooppalaisten pyrkimystemme vastainen”, kansalaisoikeusaktivisti ja oppositio­poliitikko Irakli Pavlenišvili lausui Reutersin mukaan.

Georgian presidentti Salome Zourabitšvili on sanonut käyttävänsä veto-oikeutta lakia vastaan. Hänen mukaansa laki vaarantaisi maan toiveet liittyä Euroopan unioniin ja Natoon.

Parlamentti voi kuitenkin ohittaa presidentin veto-oikeuden.

Viime kuussa yli 60 kansalaisjärjestöä ja tiedotusvälinettä ilmoitti, etteivät ne noudattaisi lainsäädäntöä, jos se etenisi laiksi.