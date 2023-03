Maalliseen elämään väsynyt ortodoksimunkki Efimie Babichi on muuttanut 1200-luvulla kaivettuun Vanhan Orhein kallioluostariin.

Venäjän hyökkäys naapuriin on ajanut Moldovan politiikan sekasortoon. Länsi ja itä ovat taistelleet pienestä maatilkusta vuosisatojen ajan. Moni Moldovassa on nyt pettynyt molempiin.

Munkit kaivoivat kalkkikivisen jyrkänteen sisään luostarin 1200-luvulla. Vuosisatoja myöhemmin kosteanpimeät portaat laskeutuvat harmaapartaisen Efimie Babichin, 75, luokse.

Hän on alkujaan sähkömies, mutta elänyt viimeiset kaksi vuosikymmentä ortodoksimunkkina Vanhan Orhein luostarissa. Kammiossa kallion sisällä ei ole lainkaan sähköjä.

”Maallinen elämä ei sopinut minulle”, hän toteaa rukouskynttilöiden hehkussa.

Vierailijoita Vanhan Orhein luolaluostarissa. Butucenin kylä on suosittu matkailukohde.

Vanhan Orhein luostari nököttää jyrkänteellä.

Mies onkii Răutjoen varrella.

Hartaan kasvatuksen saaneen Babichin elämää johdattaa Jumala. Sunnuntaisin kirkossa rukoillaan Moldovan presidentin Maia Sandun ja Moskovan patriarkka Kirillin puolesta.

Henkilöihin kiteytyy Moldovan ristiriita idän ja lännen välissä: Ensimmäinen on EU-mielinen ekonomisti, jälkimmäinen Putin-mielinen Neuvostoliiton valtiollisen turvallisuuspoliisin KGB:n entinen agentti.

Babichi uskoo, että Euroopan unionin liberaalit arvot vievät perikatoon, eikä ole tyytyväinen presidenttiin, joka matkustelee vieraisiin maihin. Viimeisen vuoden aikaiset tapahtumat ovat horjuttaneet myös hänen luottamustaan patriarkka Kirilliin.

Babichi ei enää tiedä, miten suhtautua hyökkäyssodan siunanneeseen uskon­johtajaan, josta Moldovan ortodoksikirkko ei ole irtisanoutunut.

”Hyvästä on tullut pahaa ja pahasta hyvää”, hän sanoo. ”Mutta he ovat kaikki yhtä tässä universumissa: Sandu, Putin ja Zelenskyi.”

Ortodoksimunkki Efimie Babichi nukkuu yönsä patjalla, kallion sisään kaivetussa luostarissa.

Vanhan Orhein luostarin munkki ei ole ainut hämmentynyt. 90 prosenttia moldovalaisista on ortodoksi­kristittyjä, ja uskonnon merkitys on yhä syvä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin vaikuttanut moldovalaisiin niin, että osa maan asukkaista kokee kyseessä olevan myös heidän sotansa.

Pieni Moldova on aina ollut kulttuurien risteyskohdassa. Vanhan Orhein ja Butucenin alueelta löytyy elämän jälkiä, jotka vievät antiikin daakialaisista Tšingis-kaanin pojanpojan johtamaan Kultaiseen ordaan.

Vanhan Orhein luostarin takaovelta aukeaa aava maisema. Nykyinen kieleke oli aikanaan vedenpinnan alla, ja siksi muhkurainen maa on simpukoiden peittämä.

Hautausmaan takana näkyy kalkkikiviseinämiin kaiverrettuja luolia, joissa kristittyjä suojelevat hajdukit piileskelivät 1400-luvulla ottomaaneilta.

Nyt korostuvat jännitteet EU-mielisen hallituksen ja Venäjän-mielisen opposition välillä. Viime syksystä lähtien oppositio on järjestänyt pääkaupunki Chișinăussa suuria mielenosoituksia, joissa on vaadittu hallituksen eroa.

Presidentti Sandu on esittänyt länsimaille huolen ulkoisesta vallan­kaappaus­yrityksestä.

Lue lisää: Ahdistunut Moldovan presidentti keräsi Münchenissä sympatiat

Moldovalaisilla on syitä turhautua. Köyhä maa vastaanotti viime vuonna satojatuhansia pakolaisia, kun samaan aikaan Venäjä kävi sitä vastaan energiasotaa.

Kaasuntuonti on vähentynyt ja tuhot Ukrainassa aiheuttaneet sähkökatkoja myös Moldovassa. Energian, ruoan ja muiden perustarpeiden hintojen jyrkkä nousu on tuntunut kouriin­tuntuvasti ihmisten arjessa.

Monia mielen­osoittajia ei kuitenkaan aja kaduille poliittinen palo, vaan raha. Paikalliset kertovat, että mielen­osoittajille maksetaan, jotta he osallistuisivat protesteihin.

“He eivät mene mielen­osoituksiin paremman tulevaisuuden vuoksi, eivätkä äänestä mielen­osoituksia järjestäviä puolueita”, sanoo lääke­tieteellinen avustaja Adela Petrov, 30.

”Miksipä ei”, vastaa Butucenin kylässä asuva Adela Petrov kysymykseen siitä, haluaisiko hän Moldovan liittyvän Euroopan unioniin.

Petrov on tulossa Vanhan Orhein kirkossa järjestetystä sunnuntai­jumalan­palveluksesta. Kadun varressa olevan Jeesuksen kuvan kohdalla hän tekee ristin­merkin.

”Tilanne on nyt erittäin vaikea, mutta meidän pitäisi kiittää Jumalaa kaikesta”, Petrov sanoo.

Kukaan Butucenin kylässä ei myönnä menevänsä mielen­osoituksiin. Samalla ilmiö on tuttu kaikille.

Järjestäjät keräävät maaseudulta työttömiä, vanhuksia ja sairaita ja kuljettavat heidät ilmaisella kyydillä pää­kaupunkiin. Jokainen osallistuja palkitaan 400 Moldovan leulla eli noin 20 eurolla.

Se on paikallisesti varsin hyvä korvaus, kun kuukauden minimi­palkka on 4 000 leuta eli 200 euroa.

Hevoskärryt ylittävät joen. Butucenin kylä henkii yhä vanhan ajan maalaistunnelmaa.

Kyläläiset ovat säilöneet ruokaa pahan päivän varalle Butucenissa.

Vanhan Orhein kulttuuri- ja luonto­keskuksen johtajan Cionbanu Ionin mielestä työttömät mielen­osoittajat osallistuvat protesteihin helpon rahan perässä, vaikka tarjolla olisi töitäkin.

”Mielen­osoittaminen on yleensä merkki demokratiasta, muttei silloin kun kyse on yhden puolueen, ei kansan tahdosta.”

Kyseinen puolue on Șor, jota johtaa Venäjän-mielinen oligarkki Ilan Șor, 36. The Washington Post -sanoma­lehden läpikäymien asiakirjojen mukaan Venäjän turvallisuus­palvelu FSB näkee Șorin avain­henkilönä Kremlin pyrkimyksille horjuttaa entistä neuvosto­tasavaltaa.

Șor majailee nykyään Israelissa, sillä hänet on Moldovassa tuomittu osallisuudesta suureen rahanpesu- ja petos­skandaaliin. Vuosina 2015–2019 hän toimi pormestarina Orhein kaupungissa, jossa Șor-puolue pitää yhä päämajaa.

Pienen kaupungin historia on kirjava; ottomaanit ovat pitäneet siellä linnoitustaan, ja alue on kuulunut Romanialle ja Neuvostoliitolle.

Răutjoki virtaa kalkkikiviseinämien viereltä. Jyrkänteen päällä kohoavat Vanhan Orhein luostari ja kirkko.

Maaliskuisena sunnuntaina Orhein kaduilla on hiljaista.

Kun paikalle saapuu politiikasta utelevia muukalaisia, tunnelma kiristyy. Ihmiset jouduttavat askeliaan, mulkoilevat epäluuloisesti. Katse­kontaktia etsivät vain häkkiin suljetut siperian­huskyn pennut veden­sinisillä silmillään.

Orhein asukkaat eivät halua puhua politiikasta.

Covali Constantine kertoo asuneensa Venäjällä, ja tietävänsä, ettei tilanne ole siellä sen ruusuisampi kuin Moldovassakaan.

Kun parikymmentä ihmistä on kieltäytynyt haastattelusta, jääkaappien korjaajana työskennellyt Covali Constantine, 69, pysähtyy.

”Ihmiset eivät juuri puhu. Kaikki ovat sulkeutuneita näistä aiheista”, hän sanoo.

Constantine kertoo, ettei ole menossa mielen­osoituksiin. Mutta hänen naapurinsa ovat, ja hänetkin kutsuttiin.

“He tulivat ovelleni ja tarjosivat rahaa”, mies kertoo.

“Tilanne on nyt vaikea, mutta kaikki kääntyy vielä paremmaksi. Presidenttimme on hyvä. On oltava kärsivällinen.”

Seuraavana päivänä, maanantaina 6. maaliskuuta, Chișinăussa osoitetaan jälleen mieltä. “Moldavia, moldavia”, huutavat räikeän keltaisen perustus­laki­tuomio­istuimen eteen puolen­päivän aikaan kerääntyneet ihmiset.

Tällä kertaa järjestelyistä ei vastaa Șor vaan sosialistinen ja kommunistinen puolue. Nekin ovat Venäjän-mielisiä.

”Mutta me emme koskaan osoita mieltä yhdessä Șorin kanssa, emmekä maksa mielen­osoittajille”, painottaa yksi mielen­osoituksen järjestäjistä, Novac Grigore sosialistisesta puolueesta.

Sosialistisen puolueen poliitikko Vasile Bolea puhui mielenosoittajille kovaäänisellä.

Mielenosoituksessa on kyse kielestä: Moldovan hallitus päätti viime viikolla muuttaa moldavian kielen nimen romaniaksi.

“Päätös on perustus­lakiamme vastaan, joten pyydämme perustus­laki­tuomio­istuinta kumoamaan sen”, Grigore sanoo.

Moldavia ja romania ovat käytännössä sama kieli, mutta kieleen on kytkeytynyt paljon poliittisia merkityksiä. Kirjoittaminen on vuosisatojen varrella tapahtunut vuoroin kyrillisin, vuoroin latinalaisin aakkosin.

Grigoren mielestä koko laki­muutoksessa on kyse vain huomion vetämisestä pois Moldovan ongelmista.

“Kun ei ole tarpeeksi leipää, jolla ruokkia kansaa, on tarjottava sirkushuveja.”

Mielenosoittajat kulkivat joukolla kohti perustuslakituomioistuinta. Mielenosoitus vastusti moldavian kielen nimen muuttamista romaniaksi.

Vera Alexandrovnan mielestä eurooppalaiset arvot eivät sovi yhteen Moldovan perhekeskeisen kulttuurin kanssa.

Vaikka kyse on muodollisesti moldavian kielestä, suurin osa mielen­osoittajista on venäjänkielisiä. Mediaani-ikä on korkea ja tunnelma vihamielinen.

”Häipykää, te provosoitte meitä”, sihahtaa vanha nainen ja nostaa kätensä ilmaan.

Veteraanien kanssa työskentelevä Vera Alexandrovna, 76, kokee, että Moldova on hylännyt aidot juurensa.

”Ei ole oikein unohtaa historiaamme ja kieltämme”, hän sanoo.

”Kaikki täällä on rakennettu Neuvosto­liiton aikana. Viimeiset 30 vuotta ovat olleet pelkkää alamäkeä."

Pian keskusteluun puuttuu englannin­opettaja Elena Lesnikov, 60.

”Haluatteko muka oikeasti Natoon?”, hän tiukkaa epäuskoisena.

“Ei ole mitään järkeä perustaa tukikohtia Suomeen ja Ruotsiin. Venäjä ja Ukraina ovat olleet sama maa, joten kyse on eri asiasta. Ei Venäjän ole järkeä hyökätä muualle Euroopassa.”

Elena Lesnikov (vas.) ja Vera Alexandrovna (oik.) osoittivat Chișinăussa mieltään moldavian kielen nimen säilyttämisen puolesta.

Osa ihmisistä saapui perustuslakituomioistuimen eteen Chișinăussa jo selvästi ennen mielenosoituksen alkamista.

Moldovan perustuslaki kieltää sotilaalliset liittoumat, mutta presidentti Sandu on sanonut, että mahdollisesta tarpeesta muuttaa lakia keskustellaan.

Jo nyt Moldovan rauhan­turvaajat tekevät Naton kanssa yhteis­työtä Kosovossa. Myös Nato-naapuri Romania on kiinnostunut yhteis­työn lisäämisestä.

Kansa ei ole innostunut sotilas­liittoon liittymisestä, eikä sota naapurissa ole juuri vaikuttanut mielipiteisiin. Helmikuussa 2023 julkaistun kyselyn perusteella vain 24 prosenttia moldovalaisista olisi äänestänyt jäsenyyden puolesta ja 62 prosenttia sitä vastaan.

Epäluuloisesti Natoon suhtautuu myös munkki Efimie Babichi.

”Nato on valmis taistelemaan viimeiseen ukrainalais­sotilaaseen asti”, hän toteaa synkästi.

Efimie Babichi ei seuraa viestintäkanavia, mutta pysyy perillä maailmanmenosta keskustelemalla luostarivieraiden kanssa.

Babichi uskoo, että sodan tarkoituksena on hävittää ortodoksinen väestö. Ympäri maailmaa toistuville katastrofeille ja veljes­kansojen välisille sodille munkki näkee vain yhden selityksen. Ne ovat lopun­ajan merkkejä.

”Maailman­loppu on tulossa”, Babichi toteaa rauhallisesti.