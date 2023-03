Sosiaalisessa mediassa leviävä video on Ukrainan mukaan todiste sotarikoksesta. Venäläiskommentaattorit väittävät sitä lavastukseksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on luvannut saattaa vastuuseen venäläis­sotilaat, joiden epäillään ampuneen aseettoman ukrainalaisen sotavangin. Asiasta on levinnyt sosiaaliseen mediaan lyhyt video, joka on kuohuttanut ukrainalaisten tunteita.

”Me löydämme murhaajat”, Zelenskyi totesi myöhään maanantaina pitämässään puheessa.

Muun muassa Twitterissä ja Telegramissa leviävällä 12 sekunnin videolla näkyy Ukrainan tiistaina kertoman tiedon mukaan sotilas nimeltä Timofi Šadura, joka katosi taistelujen yhteydessä viime viikon perjantaina.

Ukrainan armeijan 30. mekanisoitu prikaati kertoi Facebook-sivullaan, että Šadura katosi Bahmutin alueella käydyssä taistelussa. Prikaatin mukaan videolla näkyy ”alustavien tietojen” perusteella Šadura.

Videolla mies katsoo kohti kameraa, vetää tupakastaan henkoset ja sanoo Slava Ukrajini eli kunnia Ukrainalle. Heti sen jälkeen miestä ammutaan useilla laukauksilla ja hän tuupertuu maahan, minkä jälkeen sivusta kuuluu venäjäksi huudahdus ”kuole narttu”.

Ammutulla miehellä näyttää olevan käsivarressaan tunnus Ukrainan lipusta. Videota katsellessa syntyy vaikutelma, että ampujia on enemmän kuin yksi.

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban twiitin mukaan video on ”jälleen uusi todiste siitä, että tämä on kansanmurhaa”. Hän vetosi kansainväliseen rikostuomioistuimeen, että tapaus tutkitaan. Ukrainan syyttäjäviranomainen on jo käynnistänyt oman tutkintansa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Zelenskyi kehotti kaikkia ukrainalaisia vastaamaan ammutun sotilaan viimeiseen lausahdukseen.

”Haluan, että me kaikki vastaamme yhtenäisinä hänen sanoihinsa: ’Kunnia sankarille! Kunnia sankareille! Kunnia Ukrainalle!’”

Kunnia Ukrainalle -lauseesta on tullut yleinen kansallistuntoa ja puolustustahtoa nostattava huudahdus ja tervehdys sodan aikana, ja siihen vastataan sanoilla Herojam slava eli kunnia sankareille.

Sosiaalisessa mediassa Šadurasta onkin jo tullut monelle ukrainalaiselle sankari, ja hänestä on julkaistu erilaisia ylistäviä graafisia esityksiä, joissa hän katsoo kohti kuvan katsojaa savuke suussaan.

Joissakin venäläisissä sosiaalisen median keskusteluissa epäiltiin tai ainakin väitettiin, että video olisi ukrainalaisten lavastama tapahtuma eli jonkinlainen informaatio-operaatio.

”On hyvin todennäköistä, että katselemme Ukrainan informaatiosotilaiden veristä tuotantoa. Provokaation aiheuttamiseksi ammuttiin venäläinen sotilas. Hänet oli puettu Ukrainan asevoimien univormuun ja pakotettu huutamaan ’kunnia Ukrainalle’”, totesi Andrei Medvedev -nimellä esiintyvä kommentaattori Telegram-kanavalla.

Medvedev kertoi jopa, kuka venäläissotilas olisi kyseessä. Myöhemmin hän ilmoitti, että hänen mainitsemansa sotilas onkin hengissä. Hänen mielestään se ei kuitenkaan tee tyhjäksi teoriaa lavastuksesta.

Epävirallinen Bezsonov Z -nimeä käyttävän Telegram-kansalaisen mielestä Ukraina pyrkii videolla saamaan aikaan kohun, jolla voidaan syyttää venäläisiä sotarikoksista.

Ukrainan viranomaiset ovat jo ennestään käynnistäneet tutkimuksia kymmenistä­tuhansista epäillyistä venäläisten sotarikoksista, joihin kuuluu laittomia teloituksia, siviilikohteiden pommittamista, raiskauksia ja niin edelleen. Epäillyistä rikoksista on käynnistetty myös kansainvälisiä tutkimuksia.

Venäjä puolestaan on syyttänyt ukrainalaisia sotarikoksista, mutta julkisuuteen tulleita väitettyjä tapauksia on huomattavasti vähemmän kuin venäläisiin kohdistuvia epäilyjä. Virallisesti Venäjä käy erikoisoperaatioksi nimettyä sotaansa kansanmurhaan syyllistyviä natseja vastaan.

Venäjän valtionhallinto ja asevoimat yleensä kiistävät hanakasti ja tutkimatta venäläis­sotilaiden rikoksista esitetyt syytökset. Venäjä esimerkiksi syytti ukrainalaisia lavastuksesta, kun Butšan kaupungin epäillyt verityöt tulivat julki viime vuoden keväällä.

Ukraina on luvannut tutkia tapaukset, joissa sen sotilaiden epäillään syyllistyneen sotarikoksiin. Viime vuonna julkisuuteen tuli esimerkiksi kaksi videota, joiden perusteella syntyi epäilys, että ukrainalaiset ovat saattaneet teloittaa laittomasti joukon antautuneita venäläisiä.