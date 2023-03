Myrkytyksen uhreiksi on joutunut jo tuhansia oppilaita 230 koulussa eri puolilla Irania.

Iran ilmoitti tiistaina, että se on tehnyt ensimmäiset pidätykset koulutyttöjen myrkytysaallossa. Jo yli 5 000 oppilasta on joutunut myrkytysten uhriksi marraskuun loppupuolelta alkaen, kertoo uutistoimisto AFP.

”Useita ihmisiä on pidätetty viidessä maakunnassa tiedustelupalveluiden tiedustelu- ja tutkimustoimien perusteella, ja asiaankuuluvat virastot suorittavat täydellistä tutkintaa”, varasisäministeri Majid Mirahmadi kertoi valtion televisiolle.

Mirahmadi ei antanut pidätetyistä yksityiskohtaisempia tietoja tai avannut heidän mahdollisia motiivejaan, AFP kertoo.

Iranin varaterveysministeri Younes Panahi on arvellut aiemmin, että koulutyttöjen myrkytysten taustalla olisi pyrkimys lopettaa tyttöjen koulunkäynti.

Iranin korkein uskonnollinen johtaja, ajatollah Ali Khamenei sanoi maanantaina, että koulutyttöjen viimeaikaiset myrkytykset ovat ”anteeksiantamaton” rikos, jonka tekijät tulisi jäljittää ”ilman armoa”.

Ensimmäiset myrkytykset tapahtuivat shiiamuslimien pyhänä pitämässä Qomin kaupungissa kuukausi sen jälkeen, kun Iranin siveyspoliisin kiinniottaman Mahsa Aminin kuoleman laukaisemat mielenosoitukset levisivät yliopistoihin ja kouluihin.

Myrkytystapauksia on havaittu jo 230 koulussa ja niiden uhriksi on joutunut yli 5 000 oppilasta, sekä tyttöjä että poikia. Asiasta kertoi maanantaina iranilaisten yliopisto-opiskelijoiden ylläpitämälle ISNA-uutistoimistolle Mohammad-Hassan Asafari, joka on parlamentin tiedonkeruuvaliokunnan jäsen. Asafarin mukaan myrkytyksiä on tehty kahdessakymmenessäviidessä Iranin kolmestakymmenestäyhdestä maakunnasta.

Viimeisin myrkytystapaus sattui tiistaina Iranin kaakkoisosissa sijaitsevassa Zahedanin kaupungissa, ISNA kertoo AFP:n mukaan. Uhriksi joutui 40 oppilasta, joista kaikki ovat naispuolisia.

Myrkytyksen kohteiksi joutuneiden oppilaiden oireisiin ovat lukeutuneet hengitysvaikeudet, pahoinvointi, huimaus ja väsymys, ja osaa oireilevista oppilaista on hoidettu sairaalassa. Oppilaat ovat kertoneet ”epämiellyttävästä” hajusta koulun tiloissa ennen oireiden alkamista.

”Myrkytysten tyypin ja syyn selvittämiseksi tehdään erilaisia testejä. Käytetyn myrkyn tyypistä ei ole toistaiseksi saatu tarkempaa tietoa”, Asafari kertoi.

”Onneksi yhdestäkään sairaalahoitoon siirretystä opiskelijasta ei ole toistaiseksi löydetty myrkyllisiä tai vaarallisia aineita”, Iranin sisäministeriö puolestaan ilmoitti maanantaina.

Myrkytykset ovat herättäneet laajaa tyytymättömyyttä ja viranomaisia on vaadittu toimimaan niiden estämiseksi.

Myrkytykset ovat myös herättäneet kansainvälistä huolta ja vaatimuksia riippumattomasta tutkinnasta. Esimerkiksi YK ja Yhdysvallat vaativat Irania tekemään kattavan ja läpinäkyvän tutkinnan koulutyttöjen myrkyttämisepäilyistä.

Presidentti Ebrahim Raisi antoi viime viikolla sisä- ja tiedusteluministeriöiden tehtäväksi toimittaa jatkuvasti päivityksiä myrkytystapauksista. Raisin mukaan tapaukset ovat ”vihollisen salaliitto pelon ja epätoivon luomiseksi” ihmisten keskuudessa.