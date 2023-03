Mielenosoittajat pelkäävät, että lakiluonnos voi vaarantaa Georgian haaveet EU-jäsenyydestä.

Georgiassa on puhjennut tuhansien ihmisten mielenosoituksia sen jälkeen, kun maan parlamentti antoi alustavan tukensa ”ulkomaisia agentteja” koskevalle lakiluonnokselle. Kriitikoiden mukaan kiistanalainen laki edustaisi autoritaarista käännettä. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Poliisi on käyttänyt vesitykkejä ja kyynelkaasua yrittäessään hajottaa mielenosoittajien joukkoja pääkaupunki Tbilisin keskustassa tiistaina. Mielenosoittajat heittivät kiviä ja polttopulloja poliiseja päin tiistai-iltana. Ainakin kolme polttopulloa on heitetty poliiseja päin, Reuters kertoo.

Kyynelkaasun vaikutuksista kärsineitä ihmisiä on hoidettu parlamenttitalon portailla.

Mielenosoittajat pelkäävät, että lakiluonnos voi vaarantaa Georgian haaveet EU-jäsenyydestä.

Georgiassa luonnosteltu laki edellyttäisi, että organisaatioiden, jotka saavat yli 20 prosenttia rahoituksestaan ulkomailta, tulisi rekisteröityä ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Lisäksi organisaatioiden olisi sakon uhalla alistuttava oikeusministeriön valvonnan alaisiksi.

Arvostelijoiden mukaan lain mallina on käytetty naapurimaa Venäjän ankaraa lain­säädäntöä. He ovat verranneet sitä vuoden 2012 venäläiseen lakiin, jota on sittemmin jatkuvasti laajennettu. Tätä lakia on käytetty Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien tiedotusvälineiden tukahduttamiseen.

Georgian presidentti Salome Zurabišvili on sanonut olevansa mielenosoittajien puolella. Hän on sanonut käyttävänsä veto-oikeuttaan, jos lakiluonnos päätyy hänen pöydälleen. Parlamentti voi kuitenkin jyrätä presidentin veto-oikeuden, Reuters kertoo.

Viime kuussa yli 60 kansalaisjärjestöä ja tiedotusvälinettä ilmoitti, etteivät ne noudattaisi lainsäädäntöä, jos se etenisi laiksi.

Hallitseva Georgialainen unelma -koalitio on ilmoittanut kannattavansa lainsäädäntöä. Maan pääministeri Irakli Garibašvili vahvisti tiistaina tukevansa lakiluonnosta.

Yhdysvallat ilmoitti tiistaina, että se seuraa tarkasti Georgian kehitystä.

Maanantaina valiokunnan kuuleminen johti nyrkkitappeluun Georgian parlamentissa.