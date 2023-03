Kahden eri miehen sukulaiset tunnistavat ammutun sotavangin – kuka hän on?

Tapetun sotavangin henkilöllisyydestä liikkuu kahta eri teoriaa. Niissä yhteistä on tarina Bahmutin puolustustaistelussa kadonneesta miehestä, joka kuoli sankarina.

Sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla näkyy tupakkaa polttava sotilas, joka yhtäkkiä tapetaan raa’asti ampumalla. Vielä ei varmuudella tiedetä, kuka videon mies on. Kuvankaappaus videolta.

Kunnia Ukrainalle, sanoo tupakkaa sauhutteleva mies videolla. Sitten hänet ammutaan kuoliaaksi.

Alkuviikosta sosiaalisessa mediassa alkoi levitä video, jolla venäläissotilaat väitetysti ampuvat aseettoman ukrainalaisen sotavangin metsikössä. Ukrainan viranomaisten mukaan videolla tapahtuu siis sotarikos.

Videon kuvauspaikka ja -aika eivät ole tiedossa, mutta YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston alustavien arvioiden mukaan video ”saattaa olla aito”.

Täyttä varmuutta teloitetun sotavangin henkilöllisyydestäkään ei ole. Vallalla on kaksi kilpailevaa teoriaa.

Niissä yhteistä on tarina Bahmutin puolustustaistelussa kadonneesta miehestä, joka kuoli Ukrainan sankarina.

Ukrainan 30. moottoroitu jalkaväkiprikaati on ilmoittanut, että videon sotilas on sen palveluksessa ollut Tymofi Šadura. Myös Ukrainan pääesikunnan alustavien tietojen mukaan kyseessä on sama mies.

Ukrainska Pravda -lehden saamien tietojen mukaan Šadura tuli armeijan palvelukseen viime joulukuussa. Šaduran itse ilmoittamien tietojen mukaan hänellä oli entuudestaan taistelukokemusta 92. prikaatista, mutta ajankohdasta ei ole tarkempaa tietoa.

Šadura katosi Bahmutin lähistöllä 3. helmikuuta, minkä jälkeen hän on voinut joutua venäläisten vangitsemaksi.

Armeijan mukaan täysi varmuus teloitetun henkilöllisyydestä saadaan vasta, kun ruumis on palautettu miehitetyltä alueelta.

Uutistoimisto Ukrinformin mukaan Tymofi Mykolajovytš Šadura syntyi tammikuussa vuonna 1982 Mala Derevytškan pikkukylässä Žytomyrin alueella.

Sosiaalisessa mediassa on teloitusvideon rinnalla levitetty laajasti kuvaa, jossa on Šaduraksi väitetty mies. Kuvausajankohta ei ole tiedossa, mutta tähän kuvaan verrattuna teloitetun sotavangin olemus näyttää melkoisen riutuneelta.

Šaduran Olja-sisko on kertonut tunnistaneensa videolla näkyvän miehen veljekseen – melko varmasti.

”Tunnistan veljeni tuolla videolla. Mutta jos se ei olekaan hän, otan osaa hänen sukulaistensa suruun. Ja siinä tapauksessa voisiko joku auttaa minua löytämään veljeni?” sisko kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Miehen henkilöllisyydestä on toinenkin arvio. Tunnetun ukrainalaistoimittajan Juri Butusovin mukaan teloitettu mies olisikin kuulunut Ukrainan vapaaehtoisiin aluepuolustusjoukkoihin.

Butusov kertoo Facebookissa, että miehen taistelutoverit ja äiti ovat tunnistaneet tämän Oleksandr Matsijevskiksi.

Butusovin tiistaina jakamassa kuvassa miehen otsalla on side tai laastari, joka näyttäisi olevan paikoillaan myös teloitusvideossa.

Butusovin mukaan Matsijevski oli tarkka-ampuja, joka liittyi vapaaehtoisjoukkoihin Venäjän hyökkäyssodan alussa, kertoo uutissivusto The Insider. Hänellä ei ollut aiempaa palveluskokemusta.

Oleksandr Ihorevytš Matsijevski syntyi Moldovan Chișinăussa toukokuussa 1980. Sodassa hän palveli aluksi Tšernihivin alueella mutta siirtyi myöhemmin itäiselle rintamalle Bahmutiin.

Butusovin tietojen mukaan Matsijevski katosi loppuvuodesta lähellä Soledaria, joka sijaitsee runsaan kymmenen kilometrin päässä Bahmutista. Venäjä valtasi Soledarin tammikuussa.

Matsijevskin ruumis palautettiin kotiin ilman tietoa kuolinsyystä, mutta toimittaja Butusovin mukaan miehen ruumiissa olleet luodinreiät sopivat videolla näkyvään teloitukseen.

Tšernihiviläisen paikallislehden mukaan Matsijevski haudattiin sotasankarina ystävänpäivänä 14. helmikuuta Nižynissä.

Oli tapettu mies sitten nimeltään Šadura tai Matsijevski, hänen kuolemansa on suututtanut Ukrainan perin juurin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lupasi, että ”murhaajat” saadaan vastuuseen.

”Jopa sodassa on säännöt”, Ukrainan valtakunnansyyttäjä Andri Kostin sanoi The Kyiv Independentin mukaan.

Hänen mukaansa turvallisuuspalvelu SBU on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Ulkoministeri Dmyro Kuleba on vaatinut myös Kansanvälistä rikostuomioistuinta ottamaan ”katalan sotarikoksen” tutkittavakseen.

Miehen tappajaa tai tappajia ei ole tunnistettu. Videota katsellessa syntyy vaikutelma, että ampujia on enemmän kuin yksi.

Ukrainalainen tunnettu asianajaja Masi Nayyem on luvannut tuhannen dollarin palkkion tappajan nimestä. HS haastatteli silmänsä sodassa menettänyttä Nayyemia viime joulukuussa.

Venäjä ei ole virallisesti kommentoinut videota. Venäläisillä keskustelukanavilla videota on väitetty ukrainalaisten lavastamaksi.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kertoi keskiviikkona keränneensä sodan aikana todisteita sekä ukrainalaisten että venäläisten sotavankien pikateloituksista.

”On suoritettava puolueettomia ja vaikuttavia tutkimuksia kaikista näistä syytöksistä ja vastuunalaiset on saatava vastuuseen”, toimiston tiedottaja totesi AFP:lle.

Venäjä on kautta sota-ajan kiistänyt syyllistyneensä sotarikoksiin. Ukraina puolestaan on luvannut tutkia tapauksia, joissa sen sotilaiden on epäilty syyllistyneen sotarikoksiin.