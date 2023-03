Ukraina on arvioinut, että jo lähes 30 000 Wagnerin 50 000 taistelijasta olisi kuollut, haavoittunut tai karannut erityisesti Bahmutissa ja lähistöllä.

Venäläinen palkkasotilasryhmä Wagner on joutunut käyttämään Bahmutissa koulutettuja taistelijoitaan korvaamaan värväämiään vankeja, joita on kuollut taistelussa tuhansittain, Ukrainan itäisten sotilasjoukkojen tiedottaja, eversti Serhi Tšerevaty Radio Libertyn haastattelussa tiistaina. Haastattelusta uutisoi The New York Times.

”Tämä on (Wagnerin) viimeinen hyökkäys”, sanoi Tšerevaty.

Tšerevatyn mukaan Ukraina näkee omista mittavista tappioistaan huolimatta tilanteessa mahdollisuuden kuluttaa Wagnerin joukkoja ja erityisesti sen vankien ”itsetuhoisia” hyökkäyksiä. Wagnerin perustajan Jevgeni Prigožinin mukaan myös Wagnerin päätavoite Bahmutissa olisi koulutettujen ukrainalaisjoukkojen heikentäminen.

Wagnerin joukot ovat olleet Bahmutissa tärkeitä Venäjälle suuren vankimääränsä vuoksi. Ukraina on arvioinut, että jo lähes 30 000 Wagnerin 50 000 taistelijasta olisi kuollut, haavoittunut tai karannut erityisesti Bahmutissa ja lähistöllä. Yhdysvaltojen sotilastiedustelun arvion mukaan Wagnerin taistelijoista 40 000 olisi vankilavärvättyjä.

Muun muassa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War muistutti tällä viikolla, että taisteluun sopivien venäläisvankien määrä ei ole loputon, joten jokainen Bahmutissa kuollut, loukkaantunut tai rintamakarkuri on taistelija, jota Venäjä ei voi käyttää toisaalla. Wagner väitti helmikuussa lopettavansa vankien värväämisen.

Tšerevatyn mukaan ”lähes kaikki” Wagnerin vankiyksiköistä olisi jo kuollut.

Wagner-pomo Prigožin vaati itsekin sosiaalisessa mediassa levinneessä videoviestissään välittömiä vahvistuksia Bahmutiin, ”tai olemme kaikki pulassa.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantaina, että vetäytymishuhujen sijaan Ukraina aikoo lähettää vahvistusjoukkoja Bahmutiin.