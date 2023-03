Suomi luopuu Hornet-hävittäjistään lähivuosina. Pääministeri Marinin mukaan on tarpeen keskustella, voisiko Ukraina hyötyä niistä.

Kiova

Kiovassa paraikaa vieraileva pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, että Suomessa on syytä käydä keskustelua Hornet-hävittäjien lähettämisestä Ukrainaan.

Ukraina on toistuvasti pyytänyt länneltä hävittäjiä.

Suomen nykyinen Hornet-kalusto poistuu käytöstä vuodesta 2025 alkaen, ja tilalle tulee F-35-hävittäjät. Suomi hankkii kaikkiaan 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II -hävittäjää.

McDonnell Douglas F/A-18 Horneteja Suomella on 62. Niiden kohtalosta voidaan Marinin mukaan keskustella. Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että todennäköisesti eläköityvät Hornetit päätyvät pääosin varaosiksi.

”Kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, että olisiko niitä mahdollista Ukrainaan luovuttaa, ja minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalleen”, Marin sanoi Kiovassa perjantai-iltana.

”Mutta mitään päätöksiä ei ole tehty, keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa.”

Hävittäjäkysymys vaatii Marinin mukaan mittavaa kansainvälistä yhteistyötä. Kunkin maan on puntaroitava kykyään toimittaa hävittäjien kaltaista raskasta aseapua.

”Suomi on tässä kiinnostavassa asemassa, koska me olemme jo tehneet päätöksen uudesta hankinnasta, ja meillä on olemassa olevaa kalustoa. Me voimme arvioida tuon kaluston käyttöä”, Marin totesi.

Hän lisäsi, että samalla pitää huomioida Suomen geopoliittinen sijainti. Omasta puolustuksesta pitää huolehtia kaikissa tilanteissa.

Marin on perjantaina vieraillut Kiovassa ympäristöministeri Maria Ohisalon (vihr) kanssa. Marin tapasi päivällä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja kävi tämän kanssa keskusteluja yli kahden tunnin ajan. Lisäksi Marin vieraili sankarivainajan hautajaisissa, tapasi haavoittuneita ukrainalaissotilaita sairaalassa ja vieraili koulussa Irpinissä lähellä Kiovaa.

Vierailun ajankohdan määritti Ukraina. Presidentti Zelenskyi lähetti Marinille henkilökohtaisen kutsun, johon Marin sanoi vastanneensa välittömästi ”kyllä.”

Pääministeri Sanna Marin piti yhteisen lehdistötilaisuuden Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Kiovassa perjantaina iltapäivällä.

”Kerroin totta kai, että Suomessa on vaalit muutaman viikon päästä. Kerroin myös, että meillä on Suomessa hyvin laaja kansallinen konsensus ja kävi vaaleissa miten tahansa, Ukraina voi luottaa Suomen apuun.”

Kahdenvälisissä keskusteluissa Zelenskyi esitti Suomelle konkreettisia toiveita aseavusta. Ukraina tarvitsee raskasta aseistusta.

Tähän mennessä Suomi on tehnyt 13. aseapupakettia, joiden arvoksi on arvioitu 750 miljoonaa euroa. Marin sanoi, että 14. paketti on valmisteilla, mutta sekään ei tule riittämään.

Marin totesi, että Ukraina tulee tarvitsemaan entistä raskaampaa aseistusta niin kauan kuin sota on käynnissä.

”Keskustelimme erityisesti ilmatorjunnasta. Tässäkin kysymyksessä tulemme tarvitsemaan maiden välistä yhteistyötä. Yksinään Suomi tai mikään mukaan ei voi auttaa, mutta yhdessä kyllä.”

EU-tasolla on keskusteltava myös ammusten yhteishankinnasta eli käytännössä Euroopan puolustusteollisuuden vauhdittamisesta.

Perjantain keskusteluissa nousi esiin myös se, mitä tarkoittaa Ukrainan voitto. Mikä lasketaan voitoksi?

”Se tarkoittaa tietenkin sitä, että venäläiset vetäytyvät Ukrainan alueelta ja ukrainalaiset pääsevät rakentamaan omaa tulevaisuuttaan. Että ei tulisi jäätynyttä tilannetta, joka voi jälleen myöhemmin eskaloitua laajamittaiseksi hyökkäyssodaksi”, Marin totesi.

Hän sanoi, että osaratkaisu on EU-jäsenyys. Suomi haluaa auttaa Ukrainaa täyttämään kriteerit, jotta siitä voi tulla EU-jäsen ja osa sisämarkkinoita. Sitä kautta Ukraina voi alkaa jälleenrakentaa yhteiskuntaansa.

”Mielestäni Ukrainasta voi tulla tulevaisuudessa myös Nato-jäsen, toki polku sinne on sotaa käyvällä maalla pitkä. Mutta tämäkin tie pitää pitää avoimena. Ukrainan paikka on lännessä.”