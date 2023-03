Carlson sanoi yksityisviesteissään, että Foxin uutisointi on ollut kanavalle katastrofi. Julkisesti hän kuitenkin jatkaa esimerkiksi Capitol-mellakan vähättelyä.

Yhdysvaltalaisen konservatiivisen Fox News -kanavan tähtijuontaja Tucker Carlson on sanonut vihaavansa entistä presidenttiä Donald Trumpia, selviää vastikään julkaistuista oikeuden asiakirjoista.

Asiakirjoista uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN, Britannian yleisradio BBC ja brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Carlson on aiemmin antanut runsaasti mediatilaa Trumpin perättömille vaalivilppiväitteille ja salaliittoteorioille. Oikeuden julkaisemissa yksityisviesteissä Carlsonilla on kuitenkin toinen ääni kellossa.

”Vihaan häntä intohimoisesti”, Carlson sanoi Trumpista.

Carlson sanoi vuonna 2021 vain kaksi päivää ennen Capitolin mellakkaa, että Foxilla olisi pian hyvät mahdollisuudet jättää Trump huomiotta ”useimpina iltoina”.

”Tätä se on ollut edelliset neljä vuotta. Me kaikki teeskentelemme, että meillä on paljon näytettävää, koska on liian vaikeaa sulattaa, millainen katastrofi tämä on ollut. Älkää viitsikö! Trumpissa ei ole hyviä puolia.”

Maanantaina Carlson esiintyi taas julkisuudessa vähätellen Capitolin valtausta.

Hän näytti ohjelmassaan valvontakamera­videoita ja väitti, että niiden perusteella kyse ei ollut kapinasta vaan ”pääosin rauhallisesta kaaoksesta”.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnellin mukaan Carlsonin kuvaus oli virheellinen, eikä se vastaa poliisin arviota tapahtumista, kirjoittaa muun muassa yhdysvaltalainen sanomalehti USA Today.

Carlsonin tekstiviestejä on julkaistu osana laajaa Fox Newsiin liittyvää kunnianloukkausjuttua, jonka ääntenlaskukoneita valmistava Dominion Voting Systems nosti kanavaa vastaan.

Dominion vaatii Foxilta 1,6 miljardin dollarin eli noin 1,5 miljardin euron korvauksia maineensa lokaamisesta. Foxin mukaan kunnianloukkausta ei ole tapahtunut, vaan kanavalla esitetyt väitteet on irrotettu asiayhteydestään.

Fox Newsin suuromistaja Rupert Murdoch on itse myöntänyt valaehtoisessa lausunnossaan, että osa Foxin juontajista ”hyväksyi” väitteet vaalivilpistä, vaikka tiesi niiden olevan valetta.

Murdoch kertoi myös itse pitäneensä vaaleja rehellisinä, mutta ei pyrkinyt vaikuttamaan valheelliseen uutisointiin.

Oikeuden aineistossa on satoja sivuja, ja toimittajat voivat löytää vielä uusia paljastuksia käydessään papereita läpi.

Valamiehistön on määrä aloittaa tapauksen puinti Delawaressa huhtikuussa.