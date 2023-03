Liittolaiset ovat tyhjentäneet Ukrainalle ammusvarastojaan.

Tykistötaisteluksi urautunut sota vaatii suuria määriä ammuksia, ja niitä Ukraina kaipaa pikaisesti.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi helmikuussa, että Ukrainan ampumatarvikkeiden kulutus on monta kertaa suurempaa kuin niiden tuotanto. Tämä asettaa ”puolustusteollisuutemme paineen alle”, Stoltenberg sanoi CNN:n mukaan.

Useat maat ovat lähettäneet Ukrainan tueksi aseistusta varastoistaan. Viimeistään Ukrainan ammuspula pakottaa sen liittolaiset tukeutumaan ase- ja ammustuotantoon.

Maaliskuun alussa Ukraina vetosi EU:hun, että tämä lähettäisi Kiovalle 250 000 tykistöammusta kuukaudessa, kertoi The Financial Times.

”Tykistö on ykkösenä siinä, mitä tarvitsemme Venäjän pysäyttämiseksi", Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi NBC:n mukaan perjantaina Lvivissä.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoi The Financial Timesin mukaan perjantaina, että Ukraina on ampunut 155 millimetrin ammuksia keskimäärin 110 000 kuukaudessa. Se on neljännes siitä, mitä Venäjä käyttää.

Reznikovin mukaan vähimmäistarve taistelutehtävien onnistumiseksi olisi yli 350 000 ammusta kuukaudessa.

EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Josep Borrell esitti aloitteen ammustilanteen ratkaisemiseksi jo aiemmin. Hän tarkensi ehdotustaan keskiviikkona EU:n puolustusministerien epävirallisen kokouksen yhteydessä Tukholmassa, uutisoi STT.

Ehdotuksen mukaan ammuksia annettaisiin Ukrainalle EU:n jäsenmaiden varastoista. Lisäksi EU-maat tekisivät yhteishankintoja ammusten hankkimiseksi ja omien varastojen täyttämiseksi sekä tuotannon kasvattamiseksi.

EU:n rauhanrahastosta olisi tarkoitus käyttää miljardi euroa ammusten saamiseksi kansallisista varastoista Ukrainalle. Toiset miljardi euroa käytettäisiin yhteishankintoihin.

Päätös EU:n tuesta Ukrainan ammuskriisin ratkaisuksi on tarkoitus saada vielä maaliskuussa.

Borrellin mukaan tuotantokapasiteettia on saatava nostettua ja tuotantoaikoja lyhennettyä.

”Olemme sota-ajassa. Ja meillä täytyy olla – olen pahoillani sanoessani tämän – sotamentaliteetti.”

Yhdysvaltain aseapu Ukrainalle on ollut runsaskätistä, mutta viime aikoina Yhdysvallatkin on alkanut huolestua asevarastojensa riittävyydestä.

CNN:n mukaan Pentagon on myöntänyt noin kolme miljardia dollaria (noin 2,85 miljardia euroa) sotatarvikkeiden ostamiseen ulkomaisilta liittolaisilta ja tuotannon lisäämiseen kotimaassa. Osa näistä rahoista käytetään 155 millimetrin tykistöammuksen tuotantoon.

Armeijan hankintapäällikön Doug Bushin mukaan armeija suunnittelee tykistön ammusten tuotannon lisäämistä 15 000:sta kuukaudessa 70 000:een.

Ammustehtaat kaikkialla Yhdysvalloissa lisäävät tuotantoaan mahdollisimman nopeasti. Maan puolustusministeriö harkitseekin muuttavansa asetuotannon kumppanien vuosittaiset sopimukset useampivuotisiksi. Tämä tehostaisi ja nopeuttaisi tuotantoa.

Kylmän sodan jälkeen sekä yhdysvaltalaiset että eurooppalaiset puolustusyhtiöt sopeutuivat tuottamaan kehittyneempiä, korkean teknologian aseita rauhanajan tahtiin. Voimakkaasti tykistöä hyödyntävään maasotaan Euroopassa ei oltu varauduttu.

”Useimmat Nato-maat eivät todellakaan ajatelleet joutuvansa tykistösotaan. Tarkoitan, että se on järkytys järjestelmälle", Trevor Taylor sanoo NBC:lle. Taylor on brittiläisen Cranfieldin yliopiston emeritusprofessori.

Taylorin mukaan Euroopan puolustusteollisuus on pyrkinyt sopeutumaan Ukrainan suureen ase- ja ammuskysyntään, mutta odottaa hallituksilta pitkäaikaista sitoutumista perustellakseen suuria investointeja.

