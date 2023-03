Ria siteeraa paikallista viranomaista väittäen, että salamurhan yritys olisi Ukrainan turvallisuuspalvelun määräämä.

Transnistriaa on kutsuttu Neuvostoliiton ulkoilmamuseoksi.

Transnistrian paikallinen turvallisuuspalvelu kertoo estäneensä alueen johtajaan kohdistuneen salamurhayrityksen.

Asiasta kertoo Venäjän valtion tietotoimisto Ria Novosti.

Ria siteeraa paikallista viranomaista väittäen, että salamurhan yritys olisi Ukrainan turvallisuuspalvelun määräämä.

Ei ole selvää, onko väitteen tueksi minkäänlaisia todisteita, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjän puolustusministeriö syytti helmikuun lopussa Ukrainaa Venäjä-mielisen Transnistrian kaappaussuunnitelmista. Tällöin Ria kertoi, että Ukraina aikoo lavastaa Venäjän tekemän hyökkäyksen Transnistriaan, jotta se saisi syyn tunkeutua kiistellylle alueelle.

Moldova kiisti väitteet Ukrainan suunnitelmista välittömästi. Transnistria on Moldovaan kuuluva pitkulainen kaistale, joka rajautuu Ukrainan lounaisosaan.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau piti helmikuussa HS:n haastattelussa Venäjän väitteitä maalle tyypillisenä propagandana ja hölynpölynä.

Transnistrian hallinto on voimakkaasti Venäjä-mielinen. Alue on julistautunut itsenäiseksi ja se on ilmaissut haaveensa Venäjään liittymisestä, mutta yksikään YK:hon kuuluva valtio ei ole sen itsenäisyyttä tunnustanut.