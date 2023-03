HS esittelee Kiinan somevaikuttajia, joilla on kymmeniä miljoonia seuraajia.

Peking

Pekingiläisessä teehuoneessa kiinalaisrouva tuijottaa Rebekka Mikkolaa.

”Ka Jie?” hän sanoo kysyvästi ja osoittaa Mikkolaa.

Rebekka Mikkola nyökkää, että kyllä vain, hän on Ka Jie. Kolme rouvaa haluaa poseerata hänen kanssaan. Tarjoilija näpsii rouvien kännyköillä kuvia.

Espoolainen Rebekka Mikkola on Kiinan somessa jo pieni julkkis. Ka Jie on Mikkolan nimi Douyinissa eli Kiinan versiossa Tiktokista. Pelkästään siellä häntä seuraa 1,5 miljoonaa kiinalaista.

Douynilla on lähes 700 miljoonaa aktiivista käyttäjää eli noin puolet Kiinan väestöstä.

Muissa kiinalaisen somen kanavissa Mikkolalla on yhteensä miljoona seuraajaa lisää, osa tosin päällekkäisiä. Hän on saanut seuraajat kolmessa vuodessa. Mikkola – tulkki ja konsultti – ryhtyi Kiina-sometukseen koronan tuomana luppoaikana.

Katsojista on jännää, että Mikkola puhuu niin täydellistä kiinaa, ettei häntä puheen perusteella erota kiinalaisista. Mikkola vietti vanhempiensa työn vuoksi lapsuuttaan Taiwanissa ja on ollut myöhemmin Manner-Kiinassa töissä.

Hän onkin omasta mielestään muna: ”Valkoinen ulkoa, keltainen sisältä.” Se on käänteinen väännös siitä, että kiinalaiset usein kutsuvat ulkomaalaistuneita kiinalaisia banaaneiksi.

Kiinalaisrouvat tunnistivat Rebekka Mikkolan ja tahtoivat samana kuvaan.

Mikkola on nyt käymässä ensimmäistä kertaa Kiinassa sitten sometähteyden syttymisen, eikä hän oikein tiedä, kuinka tähteyteen suhtautuisi.

”Kävin yhden tosi ison fanini kanssa syömässä Shanghaissa, mutta muihin ehdotuksiin en ole suostunut. Kiinalaisethan ovat niin ystävällisiä ja vieraanvaraisia, tarjoavat opastusta, autokyytiä ja kaikkea mahdollista.”

” Suomalaiset ovat ”söpöjä, ujoja ja kilttejä”.

Voi hyvin väittää, että Mikkola vaikuttaa enemmän kuin kukaan muu kiinalaisten Suomi-kuvaan. Mikkola myöntää, että näin voi todellakin olla.

”Enhän minä tietenkään ole mikään joulupukki tai Kimi Räikkönen.”

Nuo hahmot tiedetään Kiinassa sangen laajasti, mutta Mikkola myös tekee aktiivisesti töitä Suomi-kuvan eteen. Somevideoiden pääpointti on Suomesta kertominen.

Eräs kiinalainen, joka on katsonut lähes kaikki Mikkolan videot, sanoo suomalaisten vaikuttavan ”söpöiltä, ujoilta ja kilteiltä”. Toinen kiinalainen kertoo, että hänestä on tullut videoilla seikkailevien Mikkolan äidin ja isän fani.

Videoilla käydään esimerkiksi mökillä keskellä ei-mitään ja näytetään, kuinka iäkäs äiti ajaa autoa moottoritiellä – nämä ovat kiinalaisista jänniä asioita. Tarinoissa paljastetaan suomalaismiesten uskovan vahvoihin naisiin (eivät edes aukaise ovia naisille) ja kerrotaan koiria kohdeltavan hyvin (koirille on junissakin omia paikkoja).

”Korostan sitä, että olemme kaikki aika samanlaisia. Että meille suomalaisillekin perhe merkitsee paljon, vaikka Kiinassa luullaan toisin. Että kaikkihan me pidämme puhtaasta luonnosta. Että kiinalaiset paukuttavat ilotulitteita pahoja henkiä karkottaakseen, Suomessa kokolla on sama historia.”

Rebekka Mikkola haluaisi lisätä ymmärrystä suomalaisten ja kiinalaisten tavallisten ihmisten välillä.

Suosituimmalla videolla on Mikkolan arvion mukaan ollut 100 miljoonaa katsontakertaa. Siinä Mikkola kertoo, että hän muutti Kiinasta takaisin Suomeen, koska häntä ympäröineet kiinalaiset hemmottelivat hänen tytärtään piloille.

Mikkolan video suomalaisessa ruokakaupassa käynnistä näytettiin yhdessä kiinalaisen uudenvuoden televisiolähetyksistä. Lähetyksellä oli yli 50 miljoonaa katsojaa.

”Se oli minulle valtavan iso asia”, Mikkola sanoo.

Hän on mainostanut Kiinassakin tuotteita myyviä Valiota, Keskoa, Fazeria ja Lumenea, mutta on omien sanojensa mukaan ansainnut tällä tavalla vain vähän.

Mikkola on osa tärkeää kiinalaista somemaailmaa, jossa yksittäiset tavalliset ihmiset ja julkkikset vaikuttavat vahvasti kiinalaisten ajatteluun.

Parin miljoonan seuraajan luku ei ole vähäinen, mutta monilla eri alan kiinalaisella somevaikuttajalla lukemat ovat kymmenissä miljoonissa. Jos tuijotellaan vain seuraajamääriä, monet kiinalaiset ovat maailman suurimpia somevaikuttajia.

” Erityisesti itsesensuuri on valloillaan.

Myös heidän merkityksensä vaikuttajina on suurempi kuin somevaikuttajilla länsimaissa.

Kiinassa tavallinen media on nimittäin kommunistisen puolueen ohjaileman valtion taskussa, eivätkä isot joukot kiinalaisista sitä seuraa. He saavat tietonsa ja vaikutteensa lähinnä somen kautta, analysoi Hongkongin kiinalaisen yliopiston apulaisprofessori Fang Kecheng etähaastattelussa.

Some on siis tavallista mediaa vapaampi ja joustavampi, vaikka sitäkin toki vahditaan tarkasti ja sensuroidaan. Erityisesti itsesensuuri on valloillaan. Arkoja aiheita on paljon, ja ne myös muuttuvat. Kannattaa varoa puhumasta esimerkiksi Taiwanin ja Hongkongin asemasta ja feminismistä ja välttää valtion johdon arvostelua ja mielenosoituksista kertomista.

Valeuutisista kirjoittanut tutkija Fang oli itsekin Kiinassa sometähti vielä muutama vuosi sitten, mutta hänen tilinsä poistettiin, kun häntä alettiin valheellisesti syyttää Hongkongin itsenäisyyden ajamisesta.

Fang kertoo, että Kiinan somessa turvallinen valinta on olla kansallismielinen. Ja koska Kiinassa kuten muuallakin maailmassa somessa pärjää kärkkäillä mielipiteillä, Kiinan somessa on paljon kärkkäästi Kiinaa puolustavia vaikuttajia.

Toisaalta sometähdistä moni vaikuttaa elämän arkisiin valintoihin.

Lännessä Kiinan sometähtiä ei tunneta. Syy on yksinkertainen: Kiinassa on ihan oma, valtava somensa ja siihen omat kanavat. Niissä puhutaan kiinaa.

Kiinan ja muun maailman some ovat eriytyneet, koska Kiina on estänyt kansalaisiltaan pääsyn länsimaissa tunnettuihin somealustoihin. Vain pieni osa kiinalaisista kiertää tuota estoa.

Esittelemme muutaman eri alan kiinalaisen somevaikuttajan, jotka muokkaavat kiinalaisten tapaa ajatella ja toimia. Heillä kaikilla on kymmeniä miljoonia seuraajia.

Jutussa on mainittu itse kunkin merkittävin somealusta ja sen seuraajamäärä. Kaikilla on valtava joukko faneja myös muilla alustoilla.

Kymmenien miljoonien seuraamat kiinalaisvaikuttajat opettavat lakia, jumppaa ja meikkaamista

Papi Jiang näyttelee täydellistä työntekijää.

Satiirikko puhkoo arkea

”Miksi maksat minulle ylityökorvausta? Minähän olin työpöytäni ääressä vain kello 23.30 asti!” nainen sanoo videolla pomolleen.

Siinä näyttelijä ja ohjaaja Papi Jiang – oikealta nimeltään Jiang Yilei – satirisoi IT-alan työaikoja. Hän ylpeästi kutsuu mustia silmänaluksia mitalleikseen.

Satiirikko valaisee kiinalaista arkea, erityisesti työarkea, ylilyöntien avulla.

Jiang puhuttaa Kiinassa paljon, koska hän tekee näkyväksi hullunkuriset käytös- ja ajattelumallit. Erityisesti alle 40-vuotiaat naiset näyttävät pitävän Jiangin tavasta puhkoa yhteiskunnan luutuneita tapoja. Hän on välillä ollut sensuurin hampaissa ja joutunut poistamaan siivottomaksi kutsuttua kieltä videoistaan.

Entuudestaan tuntemattoman Jiangin videot löivät läpi vuonna 2016, ja nyt 36-vuotiaalla tähdellä on Douyinissa noin 32 miljoonaa seuraajaa.

Hu Zhanhaon poliittisten toimien listalla on muun muassa Hubein maakunnan neuvoa-antavan kansankonferenssin jäsenyys.

Politiikan ärhäkkä supertähti

Politiikan-kommentoija, somen supertähti Hu Zhanhao, ei säästele sanojaan, varsinkaan ulkopolitiikassa.

”Kiinan kansan vapautusarmeija iskee vahvasti! Ilmapiiri on harvinaisen kireä!” Zhanhao kirjoitti We Chat-tilillään, kun Kiina piti jälleen kerran sotaharjoituksia sangen lähellä Taiwania tammikuussa.

We Chat eli Weixin on monitoimialusta, jossa voi muun muassa julkaista viestejä kavereille tai isolle yleisölle. Sillä on noin miljardia käyttäjää Kiinassa.

Kansallismielinen kulma hänellä on aina silloinkin, kun hän kommentoi Yhdysvaltain politiikan käänteitä: ”Yhdysvaltain politiikka muuttuu dramaattisesti. Raju kamppailu alkaa! Kiinan aika on tulossa!”

IT-alan rikas yrittäjä alkoi aikanaan blogata pörssianalyysejään, mutta päätyi kärkkääseen politiikan kommentointiin.

Zhanhaon mielestään Kiinan netissä oli liikaa Kiinan-vastaisia ääniä, ja hän halusi kansalaisten ”ajattelevan itsenäisesti ja oppivan kansainvälisistä asioista ja Kiinan tilanteesta”.

Zhanhao on aktiivinen Kiinaa johtavassa kommunistisessa puolueessa, ja hänen kommenttinsa ylistävät puoluevaltion tekoja.

Zhanhao saattaaa olla jopa vaikutusvaltaisin yhteiskunnallinen kommentoija somessa. Newrank.cn -sivuston mukaan hänellä on ollut ainakin vuodesta 2019 luetuin ja tykätyin tili We Chatissa. Helmikuussa hänen päivityksiään klikattiin 22 miljoonaa kertaa.

Ding Laifeng piti luennon otsikolla ”Kuinka kohdella ihmisiä, joista et pidä?”

Kansan henkinen parantaja

Nimimerkki Dongjian eli Oivalluksia jakaa We Chatissä elämänohjeita ja videoita. Ne kuulostavat samalta kuin länsimaisilla someguruilla:

”Älä koskaan ole fiksuin henkilö huoneessa.” Tai: ”Paras tapa pitää huolta terveydestä on unohtaa mennyt, pitää nykyhetken asiat järjestyksessä ja olla pelkäämättä tulevaa.”

Joskus neuvot ovat omalaatuisen kärkkäitä: ”Jos et pidä ihmisestä, sinun ei tarvitse halveksua häntä. Sen kuin vain teeskentelet, ettei häntä ole olemassa.”

Nimimerkin takana on Ding Laifeng ja hänen ”työryhmänsä”. Ding esiintyy videoillaan aina kirjahyllyn edessä ja kirja edessään. Hänen taustastaan, edes iästään on vaikea saada selkoa.

Fanit kuitenkin rakastavat häntä. ”Aina kun ahdistaa ja elämäni on sekaisin, luen Dongjianin kirjoituksia. Ne ovat hyvin terapeuttisia”, yksi lukemattomista faneista kirjoitti.

Dongjian sai helmikuussa We Chatissa toiseksi eniten klikkauksia heti Zhanhaon jälkeen, kertoo Newrank.cn.

Austin Li Jiaqi myy muun muassa kosmetiikkaa

Luotettava helppoheikki

Austin Li Jiaqi oli aikanaan kosmetiikkaliikkeessä myyjänä. Sitten hän alkoi sosiaalisen median videoissa kokeilla huulipunia, ja hän sai lempinimen Huulipunakuningas. Erityisesti nuoret naiset ihastuivat söpöön mieheen, jolla oli kiinalaisten korvaan kiva eteläinen aksentti.

31-vuotiaalla Lillä on 46 miljoonaa seuraajaa Douyinissa.

Vuonna 2017 Li aloitti suorat lähetykset Kiinan suurimmalla verkkokauppasivustolla Taobaolla. Viime vuonna hän keräsi suurena shoppauspäivänä eli 11.11. peräti 460 miljoonan hengen yleisön. Se on Kiinassakin hirmuinen saavutus. Hän myi tuona päivänä sadoilla miljoonilla euroilla kaikkea mahdollista ruuasta puhdistusaineisiin.

Li saattaa äkkiseltään kuulostaa pelkältä helppoheikiltä, mutta kiinalaiset luottavat valtavasti Lihin. He uskovat hänen valitsevan myytäväksi vain hyviä tuotteita hyvään hintaan. Lillä on iso vaikutus siihen, mitä tuotteita kiinalaiset ostavat.

Viime vuonna Li katosi ruudusta kuukausiksi, kun hän oli näyttänyt ohjelmassaan panssarivaunun näköiseksi tuunattua kakkua Tiananmenin verilöylyn vuosipäivän alla. Moinen on ehdottomasti kielletty Kiinassa. Moni uskoo, ettei Li tiennyt mitä hän teki tai että joku teki hänelle ikävän jäynän.

Luo Xiang pitää nettiluentonsa aina pöytänsä takaa.

Hersyvä rikosprofessori

Aina kun Kiinassa tapahtuu kansaa kuohuttava rikos, kansalaiset klikkailevat esiin oikeustieteen professori Luo Xiangin kommentit Bilibilissä. Hänellä on siellä 26 miljoonaa seuraajaa.

Bililibili näyttää videoita samaan tyyliin kuin Youtube. Sillä on yli 300 miljoonaa käyttäjää.

Vuosi sitten kiinalaiset järkyttyivät erään ihmiskaupan uhrin, ulkomajaan kahlitun naisen, kohtalosta. Sen jälkeen Luon selitys ihmiskaupan asemasta laissa pomppasi nettihitiksi. Hän kertoi, että ihmiskaupasta saa kevyemmän tuomion kuin uhanalaisen papukaijan myymisestä.

Luo nousi kuuluisuuteen julkaisemalla ymmärrettäviä ja hauskojakin videoita, joissa hän aukaisee Kiinan rikoslain kiemuroita: ”Onko papukaijojen ampuminen ritsalla laitonta?” “Jos opiskelijasolusi asuinkaveri käy kimppuusi, lasketaanko se lähisuhdeväkivallaksi?” ”Pitäisikö alaikäisiltä kieltää tatuoinnit lailla?”

Alkujaan hän teki videot juridiikan opiskelijoille.

Luo on tätä nykyä Kiinan tunnetuimpia oppineita.

Liu Genghong opettaa kuinka treenata niin, etteivät jalat silti ala näyttää paksuilta.

Kansan kotijumppaaja

Shanghaissa asunut taiwanilainen 51-vuotias näyttelijä ja laulaja Liu Genghong jäi viime keväänä kotiinsa vangiksi, kun Shanghaissa alkoi pitkä koronasulku. Hän alkoi tehdä Douyiniin suoria lähetyksiä, joissa hän jumppasi ja kuntoili.

Vierellä jalkoja nosteli ja käsiä pyöritteli hänen vaimonsa, aina puolisonsa kanssa samanvärisiin vaatteisiin pukeutuneena. Vaimo valitti usein miehen ohjelmien rankkuutta.

Liu sai nopeasti yli 70 miljoonaa seuraajaa. Eikä ihme, sillä korona-aikana moni alkoi kaivata sekä liikuntaa että seuraa. Ympäri Kiinaa opittiin liikkumaan kotona Liun tahtiin.

Cheng Shi’an opettaa, kuinka hymyillä kauniisti.

Oppia nuorille naisille

Lopetettuaan mallin uransa Cheng Shi’an alkoi tehdä videoita, joilla opetetaan meikkausta. Hänellä on Douyinissa 30 miljoonaa seuraajaa, joista 80 prosenttia on naisia, valtaosa nuoria naisia.

27-vuotias Cheng on tehnyt seuraajilleen myös videoita gynekologisista asioista. Hän muun muassa opettaa käyttämään alushousuja vain yhden päivän ja pesemään ne käsin erillään muista vaatteista.