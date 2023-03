Venäjän iskuja on raportoitu torstain aikana koko Ukrainan alueella. Osa ohjuksista oli erityisen nopeita ja tarkkoja Kinžal-ohjuksia.

Venäjä on tehnyt Ukrainaan torstai­yön ja -päivän aikana laajoja ilma­iskuja. Ukraina on raportoinut tuhoja ympäri maata ja ainakin yhdeksän siviiliä on kuollut. Lisäksi sähköt ovat olleet poikki usealla alueella ja Zaporižžjan ydin­voima­laitos on ollut irti Ukrainan sähkö­verkosta.

Kiovassa yöllä alkanut ilmahälytys kesti yhteensä seitsemän tuntia, mikä on pisin hälytys koko sinä aikana, kun Venäjä on tehnyt laajoja ilma­hyökkäyksiä.

Tuhoja on raportoitu ainakin kymmenellä Ukrainan alueella aina läntistä Lvivin aluetta myöten. Iskuissa on kuollut ihmisiä ainakin Lvivissä, Dniporissa ja Hersonissa.

Venäjä on kertonut, että sen massiiviset iskut olivat kosto, kertoo uutistoimisto AFP.

”Vastauksena 2. maaliskuuta tehtyihin terroristi-iskuihin, jotka Kiovan hallinto järjesti Brjanskin alueella, Venäjän asevoimat teki massiivisen kosto­iskun”, Venäjän puolustus­ministeriön tiedotteessa todetaan.

Venäjän mukaan ”ukrainalaiset nationalistit” tunkeutuivat maaliskuun alussa Venäjälle ja tappoivat kaksi siviiliä terrori-iskussa. Ukraina on kiistänyt väitteet kutsuen niitä tarkoitukselliseksi provokaatioksi.

Lue lisää: Meduza: Brjanskiin väitetysti tehdyistä ”terroristi­hyökkäyksistä” etsintä­kuulutettiin entinen FSB-upseeri

Lue lisää: ”Nyt todistamme melko epä­koordinoitua improvisointia” – Tutkija kommentoi Putinin väitteitä terroristien iskusta Venäjälle

Venäjän mukaan kostoiskun kohteina olivat Ukrainan sotilaallinen infrastruktuuri, sotilaallis­teolliset kohteet ja niitä tukevat energia­järjestelmät.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan iskut osuivat infrastruktuuriin ja asuin­rakennuksiin.

”Hyökkääjät kykenevät vain terrorisoimaan siviilejä. Se on kaikki, mihin he kykenevät”, hän sanoi tiedotteessaan.

Lvivin alueella Länsi-Ukrainassa ainakin viisi ihmistä on kuollut ja tuhonnut kolme taloa ohjuksen iskeydyttyä asuin­alueelle, kertoo alueen kuvernööri Maksym Kozytskyi viestipalvelu Telegramissa. Zolotšivin kaupungin lähelle osunut ohjusisku tapahtui yöllä. Kaikki viisi kuollutta olivat samasta talosta.

Hersonin kaupungissa kolme ihmistä kuoli Venäjän iskussa, kertoo muun muassa The Kyiv Independent. Kaksi ihmistä kuoli pysäkillä ja yksi ihminen kaupassa ohjuksen sirpaleiden aiheuttamiin vammoihin.

Lisäksi yhden ihmisen kerrotaan kuolleen Dniprossa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Paikalliset siivoavat raunioita Lvivissä. Yksi kuolleista löydettiin romahtaneesta talosta vasta päivällä.

Sähkö­katkoja on ollut iskujen vuoksi useissa kaupungeissa, eikä kaikkialle oltu saatu sähköjä palautettua ilta­päivään mennessä.

Iskujen seurauksen Zaporižžjan ydin­voimala menetti sähköt ja yhteyden Ukrainan sähkö­verkkoon. Ukrainan kansallisen energia­yhtiön Ukrenergon mukaan yhteys sähkö­verkkoon palautettiin torstain aikana.

Kansainvälinen atomi­energia­järjestön IAEAN johtaja Rafael Grossi ilmaisi voimakkaasti huolensa Zaporižžjan ydin­voimalan tilanteesta ja painotti suoja-alueen perustamisen tärkeyttä.

Zaporižžjan voimala menetti torstain iskuissa kuudennen kerran yhteytensä Ukrainan sähkö­verkkoon. Grossi muistutti, että Zaporižžja on Euroopan suurin ydin­voimala ja sen suojelemiseksi sähkö­katkoilta tarvittaisiin pikaisesti toimia.

”Joka kerta heitämme noppaa, ja jos annamme tämän jatkua joku päivä meidän onnemme loppuu”, Grossi varoitti.

Venäjä käytti Ukrainan mukaan iskuissaan ainakin 81 ohjusta. Näistä 34 ohjusta ammuttiin alas, kertoo Ukrainan ilma­voimat.

Ukraina tunnisti iskuista ennätykselliset kuusi hyper­soonisia Kinžal-ohjuksia, jotka lentävät viisin­kertaisella äänen­nopeudella, kertoo uutis­toimisto Reuters. Myös Venäjä vahvistaa käyttäneensä niitä iskuissaan.

Ukraina ei pysty torjumaan erityisen nopeita ja tarkkoja Kinžal-ohjuksia. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kehuskellut, että ne ovat ase, joihin Nato ei pysty vastaamaan. Venäjällä uskotaan olevan hyper­soonisia ohjuksia kuitenkin vain joitain kymmeniä.

Lue lisää: Lahden ystävyyskaupungin liepeillä voi tapahtua maailman vaarallisin ydinkatastrofi – Venäjä teki Zaporižžjan ydinvoimala-alueesta sotilastukikohdan

Lue lisää: IAEA julkaisi huolestuneen raporttinsa Zaporižžjan ydinvoimalan tilanteesta – Näin Stukin asiantuntija kommentoi raporttia

Lue lisää: Vaikka ydin­katastrofi vältettäisiin, Zaporižžjan voimala uhkaa jäädä Venäjän ryöstö­saaliiksi