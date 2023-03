Mielenosoitukset ovat kestäneet Ranskassa jo kolme päivää.

Pariisin 2024 olympialaisten kisakylästä ja pää­stadionilta on katkaistu sähköt osana ammatti­liittojen mielen­osoituksia, kertoo uutistoimisto AFP. Energia­sektorilla työskentelevät mielen­osoittajat katkaisivat torstaina alueelta kaasun ja sähkön osana hallituksen kaavailemien eläke­uudistusten vastustamista.

Ranskassa ammattiliitot ovat järjestäneet jo kolmen päivän ajan mielen­ilmauksia, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa julkiseen liikenteeseen, energia­sektoriin ja jäte­huoltoon, kertoo Le Monde.

Ranskan hallitus on valmistellut presidentti Emmanuel Macronin johdolla eläkeuudistusta. Ranskan senaatti äänesti aikaisin torstai­aamuna sen puolesta, että eläkeikä nostetaan 62 vuodesta 64 vuoteen. Uudistuksen käsittelyä on jatkettu torstaina. Macronin mukaan eläkeiän nosto on välttämätöntä, jotta Ranska ei vajoa taloudelliseen alijäämään.

Energiasektorin työntekijöiden liiton tiedottajan mukaan työntekijät kieltäytyvät työskentelemästä, jos hallitus ei arvosta heitä taloudellisesti.

”Vetoan hallituksen ja presidentin vastuuseen tasa­vallan puolesta: vetäkää ehdotuksenne pois, jotta sähkö- ja kaasu­työntekijät työskentelisivät julkiselle palvelulle ja yhteisön hyväksi”, liiton tiedottaja sanoi.

Noin kolmesataa mielen­osoittajaa oli mukana katkaisemassa olympia­kylän neljää pääkaapelia. Osa heistä sytytti savu­pommeja, jotta toiset pystyivät katkaisemaan johdot valvonta­kameroista ilman, että tekijät jäivät kiinni.

Sähköt katkesivat Pariisin 2024 olympia­kisoja varten rakennettavan kisakylän työmaalta ja pää­stadionilta Stade de Francelta.

Hallituksen puhemies Olivier Véran tuomitsi sähköjen katkaisemisen. Hän kuitenkin piti mielipiteen ilmaisua kaduilla hyväksyttävänä.

Sähköntoimittaja pyrki tämän jälkeen palauttamaan energian olympia­kylään etänä mahdollisimman nopeasti.