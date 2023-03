Abortti on edelleen laiton kaikissa tapauksissa.

Jälkiehkäisypillerin käyttö on jälleen sallittua Hondurasissa. Maan ensimmäinen naispresidentti Xiomara Castro lopetti 14 vuotta kestäneen kiellon torstaina.

Honduras oli naapurimaidensa Nicaraguan ja El Salvadorin lisäksi yksi harvoista maista, joissa jälkiehkäisypillerin käyttö on ollut laitonta. Sen salliminen on ollut Hondurasissa naisten oikeuksia ajavien ryhmien keskeinen vaatimus, mutta muiden muassa kirkko on vastustanut pillerin käyttöä tiukasti ja verrannut sitä aborttiin.

Pillerin käyttö oli Hondurasissakin aiemmin sallittua. Se kuitenkin kiellettiin pian sen jälkeen, kun Castron puoliso, vuosina 2006–2009 presidenttinä toiminut Manuel Zelaya syrjäytettiin armeijan, liike-elämän eliitin ja poliittisen oikeiston tukemassa vallankaappauksessa.

Hondurasissa abortti on kielletty kaikissa tapauksissa – myös silloin, kun raskaus uhkaa naisen henkeä tai on seurausta raiskauksesta.