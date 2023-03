Syyttäjä on tarjonnut Yhdysvaltain entiselle presidentille Donald Trumpille todistusmahdollisuutta. Se tarkoittaa, että Trumpia odottaa todennäköisesti rikossyyte.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on saanut kutsun tulla New Yorkin osavaltion suuren valamiehistön kuultavaksi ensi viikolla, jos hän haluaa todistaa.

Manhattanin piirisyyttäjä ilmoitti hiljattain Trumpin asianajajille, että tämä saattaa joutua rikossyytteeseen, koska oli maksanut aikuisviihdetähti Stormy Danielsin hiljaiseksi.

Asiasta kirjoittavat muun muassa The New York Times ja The Guardian.

The New York Timesin mukaan Trumpille tarjottu todistusmahdollisuus kertoo melko suurella varmuudella siitä, että häntä vastaan ollaan nostamassa syytettä. Lehden mukaan on hyvin epätodennäköistä, että piirisyyttäjä Alvin L. Bragg olisi tarjonnut mahdollisuutta ilman syytteen nostamista.

New Yorkin osavaltiossa syytetyillä on oikeus tulla suuren valamiehistön kuulemaksi ennen kuin heitä syytetään, mutta syytetyt käyttävät todistusmahdollisuutta harvoin. Myös Trumpin on arvioitu kieltäytyvän tarjotusta mahdollisuudesta.

Vuosien varrella Trumpiin on kohdistettu useita rikostutkintoja. Häntä ei kuitenkaan aikaisemmin ole syytetty rikoksesta.

Trump on aiemmin kommentoinut syyttäjien toimintaa häntä vastaan kohdistetuksi ”noitajahdiksi”, joka hänen mukaansa alkoi jo ennen kuin hänet valittiin presidentiksi. Syyttäjä Braggia, mustaa demokraattia, Trump on nimittänyt poliittisesti motivoituneeksi ”rasistiksi”.

”Manhattanin piirisyyttäjän uhkaus nostaa syytteeseen presidentti Trumpia on yksinkertaisesti järjetön. Se on häpeäksi demokraattisyyttäjille ja koko New Yorkille”, Trumpin tiedottaja sanoi lausunnossaan.

Syyttäjänviraston tiedottaja ei ole kommentoinut asiaa.

Trump puolestaan on ottanut asiaan kantaa. Hän julkaisi pitkän ja tunteikkaan päivityksen asiasta perustamassaan Truth Social -palvelussa.

”En tehnyt mitään väärää”, päivityksen ytimekäs viesti kuului.

Trump kiisti jälleen kerran olleensa suhteessa Danielsin kanssa. Lisäksi hän kommentoi loukkaavilla tavoilla naisen ulkonäköä.

Syyttäjän toimet ovat Trumpin mukaan osa laajempaa salaliittoa, jolla hänet halutaan nujertaa.