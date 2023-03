Pääministeri Kallaksen reformipuoleen kanssa yhteistyöstä neuvottelevat Eesti 200 ja sosiaalidemokraatit.

Virossa kolmen puolueen hallitusneuvottelut jatkuivat perjantaina keskusteluilla puolustuskysymyksistä.

Viime sunnuntain vaaleissa suurimman puolueen asemansa vahvistanut pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue aloitti keskiviikkona neuvottelut hallituksen muodostamisesta Eesti 200 -puolueen ja sosiaalidemokraattien kanssa. Kolmella puolueella on yhteensä 60 paikkaa 101-paikkaisessa parlamentissa riigikogussa.

Kallas on aiemmin kuvannut keskustelujen alkuilmapiiriä myönteiseksi ja oli toiveikas yhteisen linjan löytymisestä. Hänen mukaansa ratkaisulla ei ole kauheaa kiirettä, koska parlamenttivaalien tulostakaan ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

Tuloksesta on valittanut Viron korkeimpaan oikeuteen maan toiseksi suurin puolue, kansallis­konservatiivinen Ekre. Sen mukaan vaalitulos on kumottava, koska Virossa suosittu sähköinen äänestäminen on perustuslain vastainen ja siinä on ilmennyt paljon epäselvyyksiä.

Yleisradioyhtiö ERR:n mukaan puolueet muun muassa vahvistivat perjantaisten neuvottelujen jälkeen väistyvän parlamentin hyväksymän suunnan siitä, että kolme prosenttia bruttokansantuotteesta ohjataan kansallisiin puolustusmenoihin ja liittolaisten isännöintiin.

Perjantaina kuitenkin ilmoitettiin lisäksi, että muita sotilasliitto Naton maita pyydetään nostamaan omat puolustusmenonsa ainakin 2,5 prosenttiin bkt:sta.

Nato-maat ovat jo sopineet tuovansa puolustusmenot kahteen prosenttiin, ja noin kolmannes sotilasliiton jäsenmaista on tämän tavoitteen jo saavuttanutkin.

Kallaksen mukaan Viro keskittyy puolustuskyvyn kehittämisessä ja puolustus­investoinneissa ainakin ilmatorjuntaan, ammusten hankintaan sekä pitkän kantaman aseisiin, ERR kertoo. Koalitio aikoo myös elvyttää kansallista puolustusteollisuutta.

Sisäistä turvallisuutta aiotaan kehittää lisäämällä poliisien kouluttamista.